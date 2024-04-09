Вспомните, кто забивал последние голы российских клубов в Лиге чемпионов? От «Зенита» до «Динамо»

Наберете хотя бы 5 из 8?

Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы придумали способ проверить вашу память. Сможете вспомнить, кто забивал последние годы отечественных команд в ЛЧ? Матч и обстоятельства мы напомним. А если будет очень сложно – пользуйтесь подсказкой.