Спецпроект
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Вспомните, кто забивал последние голы российских клубов в Лиге чемпионов? От «Зенита» до «Динамо»

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Наберете хотя бы 5 из 8?

Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы придумали способ проверить вашу память. Сможете вспомнить, кто забивал последние годы отечественных команд в ЛЧ? Матч и обстоятельства мы напомним. А если будет очень сложно – пользуйтесь подсказкой.

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