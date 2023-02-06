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Видели наш рейтинг 15 лучших тренеров КХЛ? Теперь слово за вами – расставьте их так, как вам кажется правильным

КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Недавно мы составили рейтинг 15 лучших тренеров за 15-летнюю историю КХЛ – если еще не видели, прочитать его можно здесь. Как и любой рейтинг, он получился довольно субъективным, поэтому теперь мы даем вам возможность расставить номинантов так, как вы считаете нужным. 

Мы будем показывать вам случайные пары тренеров из топ-15, а вы голосуйте за того, кто сильнее. Чем больше голосов вы отдадите, тем репрезентативнее будет рейтинг – и ваш личный, и всех пользователей Sports.ru. А потом сравним его с нашим! 

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