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Звездный уикенд КХЛ мощно стартовал в Челябинске: буллит в платье, победы разных конференций и танцы

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Анна Пругова
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В Челябинске бодро стартовала Фонбет Неделя Звезд КХЛ – в первые выходные на лед вышли представители ЖХЛ и МХЛ.

Уикенд начался субботним матчем за Кубок Вызова между молодежью – Запад встречался с Востоком. Накануне команды провели тренировки в Челябинске, чтобы сыграться в новых составах. Затем назвали капитанов – Восток выбрал Павла Леука из «Омских Ястребов», Запад – Артема Дидковского из МХК «Спартак».

В самом матче Восток уверенно обыграл Запад – 5:2. И впервые в истории стал победителем Кубка Вызова второй год подряд.

«Молодежный хоккей, нервы, эмоции, самоотверженность и характер, – резюмировал главный тренер Востока Станислав Шумик. – Команды достойны друг друга, где-то сыграли тонкости и нюансы, но мы были в равных условиях, было мало времени у нас. 

Единственное, что очень хорошо удалось на пять с плюсом – мы хорошо поговорили с ребятами. Они сплотились, обсудили некоторые моменты. Мы им дали пищу для размышлений, они поговорили о хоккейных мелочах. Реализовали свои моменты, где надо выстояли. Достойная игра».  

По итогам встречи определились хоккеисты, которые через неделю выйдут на лед в Фонбет Матче Звезд КХЛ – это Артем Жуков («Сибирские Снайперы»), Роман Канцеров («Стальные Лисы»), Владимир Конов («Локо-76») и Иван Демидов («СКА-1946»). 

Организаторы придумали для парней конкурс, чтобы определить, кто в какой команде окажется на Матче Звезд. Нужно было бросать по специальным мишеням на воротах – хоккеисты выбили себе места в дивизионах Боброва, Харламова, Чернышева и Тарасова соответственно.

Иван Демидов делился восторгом после игры: «Очень понравилось, было шумно. Правда, наверное, зрители больше поддерживали Восток! Но все же приятно, что много зрителей пришло посмотреть наш матч. 

Как готовились к игре? Поспали, поели, пришли на арену, размялись, провели собрание с командой. Тренер сказал, что нам не надо ничего особенного придумывать, нужно было просто играть и наслаждаться моментом. Здесь были собраны лучшие из лучших. 

Вызов на Матч Звезд КХЛ? Здорово! Надо теперь постараться закрепиться в КХЛ. Трюки для Матча Звезд КХЛ? Пока не думал об этом».

А в воскресенье на челябинский лед вышли лучшие хоккеистки Запада и Востока. При этом вратарь «Агидели» Анна Пругова провела выходные в качестве комментатора, а защитник «Торпедо» Екатерина Ананьина попробовала себя в роли корреспондента.

«На Матче Звезд в качестве игрока я уже была, – делилась впечатлениями перед игрой Анна Пругова. – Многое повидала там, поэтому мне интересно было побыть за кадром, как можно больше рассказать про девочек, про нашу Лигу. Чтобы люди больше узнали о женском хоккее и не боялись отдавать своих дочерей в этот вид спорта».  

В итоге Запад обыграл Восток 4:3, выйдя вперед в противостоянии двух конференций (3-2). Лучшими хоккеистками были признаны Александра Нестерова из команды победителей и Елизавета Роднова у проигравших.

А вот и хайлайты вечера: Алена Старовойтова исполнила буллит в платье (еще и с телохранителями), Оксана Митрофанова выбила четыре мишени из четырех в бросках на точность, а в конце обе команды исполнили зажигательные танцы – тот случай, когда точно никто не проиграл.

Кроме того, в третий раз в хоккейном сезоне был вручен приз в рамках благотворительной акции «Голевая передача», которую проводит Фонбет вместе со своими партнерами – КХЛ и Федерацией адаптивного хоккея. Это чек на 2 034 000 рублей на проведение учебно-тренировочного интенсива для детей с нарушением зрения, который пройдет с 1 по 7 декабря 2022 года в челябинском дворце спорта «Юность». Такая сумма была рассчитана благодаря хоккеистам КХЛ – за три осенних месяца они забросили в чемпионате 2034 шайбы.

Фонбет Неделя Звезд Хоккея в Челябинске продолжится Фонбет Матчем Всех Звезд КХЛ, который пройдет 10-11 декабря. 

Фото: КХЛ/Павел Табарчук

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