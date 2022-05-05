«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

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Наблюдения за игрой команды по сезону.

Прогуляемся в недавнее прошлое. Зима сезона 2021/22. «Кавалиерс» борются за верхнюю строчку в Восточной Конференции, наносят болезненные поражения лидерам и слышат со всех сторон комплименты.

Только что повержены «Бакс»; Яннис говорит с ухмылкой «нам надрали задницу», что значит – «я вас заметил, ребята, больше никаких поблажек». Бикерстаф получает награду тренера месяца, а на Матч Всех Звезд в родном Кливленде отбираются сразу двое, Гарлэнд и Аллен. Третий обласканный прессой игрок, Мобли, феерит в рамках дополнительных соревнований, подтверждая претензии на статус будущего Новичка Года. Ничего значимее в постлеброновскую эпоху еще не случалось.

Но за покорением высшей точки следует долгий спуск. К концу сезона «Кэвс» ковыляют на костылях, оплачивая не ящики шампанского, а больничные счета. Две оплехи в рамках плей-ин; зависть при просмотре разноса «Атланты» от «Хит» – на их месте должны были быть мы!

Сия печальная история научила сразу двух людей. Коби Олтман понял, что когда оказался так высоко, надо прыгать и хвататься за облако. Его ход с Митчеллом – отрыв от земли, отправивший клуб и фанатов в состоянии полета. Если не получится, то можно утешиться тем, что мы узнаем об этом быстро. Гравитация не откладывает дела на потом.

Меня – что не надо пыжиться и подводить итоги в конце календарного года. У баскетбола свой пространственно-временной континуум, где взмах крыльев Ховарда над Тайванем в результате трагической цепочки событий приводит к вылету из игры лидеров половины команд лиги, к радости одного только Паши Хрусталева, который может обновить рейтинг гонки за МВП.

Посчитаем кливлендских цыплят по весне, а сейчас вместо выводов будут заметки о том, что запомнилось, понравилось и встревожило за прошедший отрезок.

Дисклеймер: ниже много гифок, страница будет тупить, как Вайзман.

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Пик-н-ролл

В баскетбольном мире нет ничего более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем рассказывать о преимуществах распределенного по углам пик-н-ролла с заслоном по мячу выше дуги в 2022 году. Сверхэффективная со времен «Санс» Майка Д’Антони расстановка теперь входит в плейбук любой команды, где менеджеру удалось собрать достаточное количество дальнобойных игроков. Покорив лигу, она превратилась в банальность и перестала пугать чужих тренеров и защитников на паркете. Каждый теперь знает свои обязанности и порядок действий в обороне.

К счастью для людей, которым драйв-н-кик и трешки с углов осточертели еще на «Рокетс» Хардена, есть команда, идущая наперекор сложившемуся порядку, и не боящаяся выходить на паркет с тремя игроками без броска.

То, что начиналось как грустная история об Икаре с восковыми крыльями, внезапно работает. В составе «Кэвс» четверо человек способны вести пик-н-ролл, двое из них – на элитном уровне. Пятый, Рубио, долечивает ногу. Под влиянием ретроградного Меркурия даже Эван Мобли пробует свои силы в инвертированном пнр, то есть с перевернутыми ролями между большим и маленьким. В лиге всего одиннадцать человек совершают девять и более попыток атаки в роли болхендлера на пнр – Гарлэнд и Митчелл в этом списке.

Согласитесь, отчасти объясняет, почему команда на шестом месте по частоте атаки от разыгрывающего, но не очень – как они ухитряются оставаться эффективными (второе место по набранным очкам за владение) в отсутствии спейсинга, когда противник натурально бросает фланги и забивает краску.

Первый секрет в том, что пока лига продолжает расставлять шутеров по четырем углам, жертвуя габаритами и открывая проход гардам, «Кливленд» идет своим путем и гардами открывает дорогу для больших. И если на скриннера защита еще успевает отреагировать (по эффективности атаки на ролле/попе команда находится в середине), то набег за спиной от второго не способна остановить самая крепкая оборона – потому что основной римпротектор остался с первым из гигантов «Кэвс», а роль страхующего выполняет игрок, который лишь номинально считается форвардом.

В описанном примере бросок засчитается как кат, но в реальной игре после парочки таких проходов оборона начнет, ругаясь, оттягиваться на второго большого, создавая пространство уже для гарда.

Парочка Фробли усиливает эффект, отлично передавая мяч друг другу. На счету тандема 28 результативных передач на 112 пасов между собой. Можно сравнить с командами, которые тоже играют в двух больших, но при этом как минимум один из пары известен в роли дистрибьютера: у Янниса с Бруком Лопесом таких передач 27 к 242, у Зайона с Валанчюнасом 29 на 200, у Рэндла и Робинсона 13 на 149.

Но это только украшение к основному соусу – скорингу Митчелла.

Из одиннадцати упомянутых выше доминирующих в лиге хендлеров он самый меткий и набивает 1,19 PPP на 9,5 владений за игру. Из игроков с высоким количеством владений лучше Спайды только Стефан Карри (1,21 PPP на 7,6). Оба издеваются над оппонентами с дуги, используя пладцарм, что создает им скриннер, для быстрого трехочкового. У Митчелла 63,2 eFG% и четвертое место по общему количеству очков в этом типе атаки. Без своевременного размена закрыть подобный бросок невозможно, но мало кто в регулярке способен показать соответствующий уровень обороны.

Бросок после заслона на высоком пик-н-ролле – уже не искусство, а восьмичасовая смена для Донована, где все секреты мастерства он постиг еще в «Юте». Митчелл настолько крут, что к его магии начинаешь привыкать и требовать 30 очков за матч, с той же претензией, что в лучшие годы Леброна: все что ниже, это ты расслабился, мерзавец.

До тех пор, пока Митчелл не охладит свой пыл, оппонент будет вынужден держать двух игроков на периметре при заслоне на мяче. Какие бы дуболомы иногда не выходили в лайнапах «Кэвс», каждый раз это создает ситуацию для силового штурма.

Elbow Get

Бикерстаф в свою очередь поднял из запасников и модифицировал комбинацию Д’Энтони для Студемайера и Диао (второе упоминание МДА, но поверьте, усатый нянь сделал для тактики НБА ничуть не меньше, чем Уинтер-Джексон со своим «Треугольником»). В оригинале бигмены вставали в позицию «рогов», то есть показывали заслоны на линии штрафной, провоцируя соперника на нехорошие предчувствия. Однако, вместо розыгрыша с гардом следовал быстрый скрин от пятого четвертому, который и совершал атаку сам. Благодаря маскировке под стандарт и простому завершению, форварду с мячом никто не успевал оказать достойного сопротивления. Из-за укороченной дистанции атаки, страхующий со слабой стороны (где к тому же привлекал внимание человек с трехой) просто не успевал добраться.

Штаб Кливленда приспособил elbow get под своего забивного скорера, выставив вместо форварда гарда. При этом, Митчелл спокойно может развернуться спиной даже у дуги, с последующим трехочковым, или превратить ситуацию в передачу на убегающего бигмена.

В этом владении Донован ловит молодого Гриффина на излишней торопливости и с отскока заряжает Аллена на данк. Игрокам «Атланты» остается только фолить.

Многие защитники просто не готовы правильно отреагировать, когда заслон происходит на укороченной дистанции. Куда дропать, куда двигать? Вместе с правильным офбольным движением от партнеров, как в этой нарезке, где Гарлэнд расстраивает ряды обороны, Митчелл получает достаточно свободного пространства.

«Кэвс» настолько полюбили эту комбинацию, что не стесняются использовать ее часто в одном матче. Противник знает чего ждать? Точно? Тогда elbow get превращаются в настоящие horns.

Факт для любознательных. В предыдущий раз в плейбуке «Кавалеров» комбинация активно использовалась под этого человека в сезоне 14/15.

Манипуляции Гарлэнда

Несмотря на то, что фанатское сообщество, разбавленное подтянувшимися почитателями талантов Митчелла, частенько негодует из-за игры Дариуса, приписывая ему все слитые концовки текущего сезона, только крайне предвзятый наблюдатель может отрицать, что это один из лучших хендлеров НБА. Разыгрывающий в одиночку оставляет шансы команде, даже если у них с Донованом отказывает бросок.

Ди Джи в интересной позиции – у него некомфортный для маленького гарда лайнап, сжирающий пространство и провоцирующий противника на оголтелый прессинг по человеку с мячом, что особенно заметно на последних минутах игры. Но что не отправляет вас в Ж-лигу или Китай, делает сильнее: так Гарлэнд освоил важнейшие для выживания командной атаки приемы с мячом.

В представленном владении Аллен сначала ставит основной боковой заслон, но затем делает так называемый «флип» – меняет угол, чтобы опекун Дариуса впечатался в него спиной. Это распространенный прием против схемы защиты «айс», которую команды в лиге играют так часто, что у игроков она активируется почти на автомате. Однако здесь «Сперс» ничего такого и не думали, полагаясь на усиленную защиту краски длиннорукими Робби и Коллинсом.

Джонс успевает среагировать и пройти Аллена почти без задержки. Гарлэнд в свою очередь вместо лобовой атаки сворачивает после скрина вбок, вырываясь на свободное пространство в средней зоне. Два красивых паса – и данк центрового «Кэвс» как вишенка на торте.

Боковое движение Дариуса называется «снейк», один из самых эффективных способов поморочить голову защитникам при ПНР, если у хендлера хватает сноровки и выдержки. Ничто так не напрягает оборону, как неприкрытый ни кем игрок на средней линии, откуда он может передать мяч в любом направлении.

В зависимости от расстановки, хендлер может полностью освободить роллера для набега, примагнитив римпротектеров, или отдать пас в угол, когда на него стянутся соперники. Умение двигаться «змейкой» – навык самых элитных плеймейкеров. Не зря он так прочно ассоциируется с Крисом Полом.

Тут разыгрывающий «Кэвс» сдвигает за собой всю защиту «Атланты», что форсирует Янга выдвинуться на Мобли, не оставляя даже символических шансов кольцу «Хоукс» против ката Стивенса.

Постоянно используя рескрины (повторные заслоны) от своих больших, Гарлэнд получает возможность для прохода даже там где защита уже все, точно, определенно, не намерена его пускать.

Другой аспект игры ДиДжи, в котором он показывает большой прогресс – действия при сдваиваниях. Дариус, в силу физических (не)возможностей, всегда будет иметь проблемы против даблтимов от хороших атлетичных защитников, где вблизи ему перекрывают обзор, да и просто усиленно пихают. Но он учится и сейчас справляется, когда находится в движении. Гарлэнд умеет управлять своим темпом под давлением, раскачивая соперников цепочкой задержек, при этом внимательно отслеживая реакцию оппонента. Словно контрпанчер, он отдает пас в момент, когда противник уже вскинул руки и не может изменить траекторию конечностей.

В подходящей ситуации он и вовсе проскочит защитников на сплите.

Движение без мяча

Ростер «Кэвс» не слишком богат на оффбол шутеров, чтобы по паркету кто-то постоянно наматывал круги, как Бизли в «Юте» или Хертер в «Сакраменто». Задача у «Кливленда» несколько отличается: если в «Джаз» двигают мяч до самого свободного броска с периметра, то команда из Огайо нацелена на создание пространства для звездного бэккорта. Особенно остро стоит вопрос, когда только один из них находится на паркете, без снайперской поддержки товарища.

В том числе поэтому, «Кавалеры» часто разыгрывают Chicago action под Гарлэнда.

Обязанности игроков в обороне разнятся в зависимости от того, на сильной они стороне (защита по мячу) или на слабой (подстраховка). Дриббл хэнд офф (ДХО) один из простейших способов поменять стороны местами, когда атакующий уже набрал ход к кольцу и пользуется зазором при смене ролей у опекунов.

Розыгрыш с видео ниже предполагает, что каттер (Гарлэнд) проходит первый заслон (Лав) и получает мяч из рук большого (Лопес), который фактически выступает вторым заслоном. Если все разыграно как по нотам, то один из скриннеров остается на дуге, угрожая броском, а второй катится к кольцу. Ниже попытка самостоятельного завершения от ДиДжи.

А вот проход роллера.

Иногда получается добавить комбинации общекомандное движение. Здесь Chicago играется для Окоро, который вообще недооценен в качестве пасующего:

Лига всегда была падка к копированию. Если у кого-то работает, то нужно срочно перенимать успешный опыт. После чемпионства «Сперс» в 2014 году все начали брать на вооружение использование стаггеров для выбегающих из углов стрелков и гордо именовать себя motion offense. ГСВ возродили интерес к split action из «треугольного нападения». Испанский пик-н-ролл, десятилетие остававшийся тайным заклинанием гиков, захватил НБА вместе с вторжением «Финикса» Монти Уильямса. И сейчас мода на двойные офбольные скрины категории «заслон заслоняющему» переживает свой пик.

Штабу «Кливленда» приглянулся ram screen. В своей основе это нижний заслон (даунскрин) опекуну бигмена, чтобы тот успел убежать наверх и поставить уже свой заслон игроку с мячом. Разумеется, это только завязка. В «Кэвс» такую комбинацию обычно запускает Митчелл.

Не так часто гарду удается действительно задержать пятого номера, но в этот раз на Доноване застряло сразу два игрока. Митчелл усиливает эффект, превращая рам скрин в ведж, то есть подперев сзади Брайнта для возможного рывка Аллена. После стягивания Леброна, Дариус решает подарить хайлайт Окоро.

Значительно чаще офбольный скрин от маленького ставится не для освобождения пятого, а маскировки действий самого же гарда. Игрокам соперника нужно успеть разобраться, что происходит, кто кого прикрывает – этого времени обычно достаточно, чтобы телепортироваться в другую сторону.

На видео Леверт ставит ведж скрин для Мобли, который потом бежит ставить заслон Митчеллу, который в свою очередь находится в позиции для ведж ролла. Но на самом деле это часть более хитрой комбинации, похожей на розыгрыш, который придумал для Стива Новака все тот же Майк Д’Энтони (наверное стоило бы удивиться, как сеты гуру быстрого нападения так удачно вписались в команду с медленным темпом, но и это МДА уже сделал лично в «Рокетс»). Карис убегает в угол на бросок с получения, где его прикрывает заслоном Окоро (exit screen).

Другой, удачный, пример исполнения этой же комбинации, но уже в сторону слота.

Сейчас подобные розыгрыши редки, не позволяя полностью раскрыть потенциал движения и меткости обоих гардов. Они слишком много времени проводят по одиночке, просто не имея подходящего партнера для подобных схем, где требуется не только правильно двигаться, но и своевременно отдать мяч.

Возвращение Рубио так ожидаемо не только из-за его лидерских качеств и добавления креативности к игре скамейки, но и потому что он сможет увеличить задействование Донована и Дариуса именно в роли офф-бол шутеров.

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Черепашья скорость

Команда играет в самый медленный баскетбол в лиге. Их 96,1 владений за 48 минут хуже, чем средний темп НБА в сезоне 1992 (96,6). Неудивительно, что они на седьмом месте снизу по набранным очкам в быстрых отрывах.

Но так не должно быть. Возьмем их пятое место по подборам на своем щите, восьмое – по количеству потерь, которыми завершаются владения соперника; помножим на реактивных гардов, легкие ноги Мобли, Аллена и Османа, накаченные пружины в бедрах Окоро, Леверта, Стивенса – и разведем руками. Бикерстаф ведет ревущий «мустанг», но так боится прибавить скорость, что на хайвэе команда съезжает багажником в кювет.

Темп удерживается по большей части за счет самоограничений. Они почти не используют фуллкорт и халфкорт прессинг, поэтому оппонент сам переключает передачи, как только начинает понимать, что ему отдана инициатива.

Желание усилить эффект от защиты пониженным количеством владений не преступление, а вот догматичность – уже повод для обвинений. По сравнению с Далласом, где есть трехочковый спейсинг для проходки Дончича вдоль рядов соперника, ростер «Кэвс» без двусторонних вингов старательно наступает на одну и ту же граблю – противник успевает расставиться, успокоиться, перекреститься, перекурить и получить шифрровку от тренера, пока «Кавалеры» поставят первый заслон.

Еще один аргумент использования медленного темпа в том, что «Кэвс» тренируются под игры в плей-офф. Но вряд ли учебные цели требуют ставить антирекорды лиги, очевидным образом вешая гири на свой в остальном максимально динамичный бэккорт. Есть ощущение, что если убрать тренерскую ногу с тормоза, то эта машина вывезет из самых неприятных ситуаций, которые сейчас происходят с командой регулярно.

Разгон темпа к тому же самый простой способ увеличить количество владений для Мобли и Аллена, а также походов на штрафную линию для Митчелла и Гарлэнда.

Нереализованный потенциал игры в посте

Быть бигменом в «Кливленде» тяжело. В служебных обязанностях с первого дня – огромная нагрузка в защите, где от тебя просят делать немножко больше, чем все. В атаке ты должен постоянно носиться между периметром и кольцом, не зная даже, получишь ли мяч следующие несколько минут. А в момент, когда заветный шар окажется в ладонях, на тебя навалятся толпой – и быстрая потеря владения без борьбы будет еще желанным исходом, когда к тебе тянутся шесть физически развитых недружелюбных рук.

С момента отмены правила «нелегальной защиты» игра в посте превратилась в игру симметрии. Ты ровно настолько хорош спиной к кольцу, насколько хороша бросковая мощь твоих партнеров. Лишь угроза с периметра и способность отдать пас им, даже закопавшись глубоко под кольцо, будет удерживать оборону соперника от сдваивания, страивания и прочих форм несанкционированных митингов.

Поэтому в топе по по игре в посте находятся не только Йокич и Эмбид, машины разрушения один на один, но и Дончич, Вучевич и даже Нуркич (окей, возможно еще славянское окончание фамилии дает надбавку к этому скиллу). Помимо габаритов, которыми они давят оппонента по матчапу, им есть кому отправить мяч.

Данные по постапам различаются, в зависимости от поставщика информации. Статистику по плейтайпам, которую так все мы любим, предоставляет компания Synergy. А вот трекинг строится на камерах Second Spectrum, и там тоже есть постапы. Отличия между цифрами этих источников значительны, а о причинах этого компании не распространяются. Как минимум раньше Synergy учитывала только владения, которые заканчивались броском или потерей.

Тем не менее, оба источника позволяют утверждать, что Мобли худший игрок лиги среди тех, у кого не менее двух бросков из поста за игру со своим 0,76 PPP. Аллен в свою очередь просто не имеет того количества владений, чтобы их учитывать при обсуждении (36 за сезон).

Можно было бы и вовсе наплевать на пост, если бы не конфигурация команды. Каждый раз, когда «Кавалиерс» встречаются с соперником, который намерен вцепиться в их гардов, заставить расстаться с мячом, а потом висеть на Аллене или Мобли под кольцом – «Кавалеры» натурально впадают в ступор. «Торонто» уже три раза показала, как не имея никакого преимущества в росте и полностью отдавая углы, можно свести к минимум угрозу броска под кольцом. При встрече с подобной защитой близость бигменов к щитку становится не преимуществом, а ловушкой, особенно если не иметь ультразвуковой свисток Эмбида для арбитров. Видя беспомощность своих больших, Гарлэнд и Митчелл перестают их кормить и тужатся сами.

«Торонто» играет «айс» по Гарлэнду. Игроки «Рэпторс» идеально перекрывают Дариусу возможность прохода или паса в середину и направляют его прямо в кучу малу. Самое опасное в «айсе» – напороться на бросающего бигмена, который после заслона остается на дуге и ждет паса от хендлера. Но Ануноби своевременно перемещается, не оставляя даже просвета для такой возможности. ДиДжи исхитряется отдать передачу на Аллена, после чего агрессивная биоморфная куча красных джерси переключается уже на центрового «Кэвс».

Далеко не каждой команде с номинально подходящим ростером получается выключить Фробли в краске, но когда происходит дисконнект между гардами и большими, преимущество «Кавалиерс» в габаритах под кольцом становится обузой.

Решить эту проблему фундаментально можно двумя способами:

1. Завезти шутеров. 3Д-винг, оффбол бегунок – кто угодно, кто оттянет оборону на периметр.

2. Сместить хаб передач в зону поста. Ведь на самом деле у «Кэвс» есть два таких бегунка, одного зовут Донован, второго Дариус. Да, тренеру страшно не увидеть мяч в решающие владения ни у одного из них. Но опытные соперники пользуются этим снова и снова. Самое забавное, что у Аллена и Мобли уже есть все данные, чтобы стать угрозой с хай поста. Пас, фейсап игра, и конечно главное – рост. Мы столько комплиментов отвешивали Мобли за силуэт и скиллы Гарнетта в защите. Так дайте нам посмотреть на наследника Гарнетта как поинт форварда!

Интересно, но под вопросом

Ротация третьей позиции

Говорят, что на небе только и разговоров, кто будет выходить на тройке в старте «Кэвс». Отговорка Бикерстафа – «все по очереди», не успокаивает пересуды, хотя именно так и происходит. За время сезона на позиции легкого форварда отметились игроки в диапазоне от Кариса Леверта до Мамади Диаките, то есть от человека с процентом 39% FG до человека с 2 очками за матч.

Какое изощренное коварство! Противник действительно слабо представляет, как и что будет играть игрок «Кливленда» в углу на сильной стороне и каждое владение слышит у уха щелчки «русской рулетки». Думаешь, тебе повезло? А сейчас?

По крайней мере, таков план. На практике Бикерстаф выбирает не между защитой (Стивенс, Окоро) и нападением (Леверт, Осман), а между хотя бы номинальным спейсингом и его полным отсутствием. Уэйд, единственный человек, который производил впечатление, что способен помочь команде на обеих половинах, провел 17 игр и отлетел с травмой как минимум до января. Мы просто не имеем достаточной выборки для серьезных ожиданий от Дина.

На счету Окоро и Стивенса несколько отличных игр, но где гарантия, что это не эффект нулевого внимания защиты к их персонам, который улетучится при увеличении минут в ротации?

О стриковости Османа (причем, в обороне тоже) уже рассказано не меньше легенд, чем о трейде Уэстбрука на Тернера/Ирвига/Дерозана/вписать фамилию. Лишь по Леверту нет никаких сомнений, что на него не нужно полагаться вовсе – тогда будешь приятно удивлен хоть каким-то результатом.

При этом, безболезненный апгрейд позиции невозможен. И Окоро, и Стивенс действительно отличные спецы обороны, которые универсальны в переключении между позициями бэккорта и фронткорта. Защитников такого уровня с приемлемой атакой никто не отдает только за деньги, а где пики «Кэвс» – спросите у злопыхателей. Краудер, которого первым делом вспоминают при разговоре об усилении на СФ, уже давно слишком тяжелый форвард, чтобы гоняться за кем-то по дуге – а для всего остального у нас и так есть Мобли с Алленом.

Пример защиты Окоро из матча с «Филадельфией». Айзек располагается так, чтобы выдавливать Милтона с середины к крылу, согласно самому базовому концепту обороны НБА «no middle». Он не видит заслона, но знает о нем и продолжает направлять движение Шейка руками (это его характерный прием, за который слишком часто Окоро прилетает от судей, так как им не нравится, что он не умирает на заслонах). Бесшовно передав Милтона в зону Мобли, Айзек делает veer или «срочный» свитч, переключаясь на роллмена Рида, где забирает назначенный тому пас.

Эта защита будет работать в ПО?

Быстрый ответ – зависит от соперника. И дело не в том, что монстры атаки будут наказывать «Кэвс» за двух гардов: «кавалеры» успешно отдавались «Сан Антонио», «Нью-Йорку» и «Торонто», и более чем успешно покусали «Филадельфию», «Даллас» и «Бостон». Вам могут нравится Рэндл или Сиакам, но по «star power» их коллективы не ровня командам с Дончичем, Янгом/Мюрреем или Тейтумом/Брауном.

«Вы не сможете в размены» можно еще пропустить мимо ушей от новичков, наслушавшихся титанов баскетбольной мысли, но вторых хочется сразу слать в эпоху, где «Майами» который год ползет по раундам на комбинированной зоне, а ГСВ последнего чемпионского разлива при попытке оппонента врезаться пик-н-роллом в Пула или Карри, хеджуют до посинения.

Слабости есть у любой защиты, даже самой универсальной. Вопрос, как говорят наши западные коллеги, «чем предпочтешь травануться?». Удалые богатыри, сбежавшие из армии Черномора в «Торонто», дают забивать под своим кольцом с точность 70,2 %. Прославленные обороной «Майами» пятятся с периметра, но не пускают в краску, что форсирует противника совершать 39,4% своих бросков с дуги с шансом попадания 36,9%.

Базовые расстановки команд в защите мало отличаются друг от друга. Если это не одна из зон (которые тоже все каталогизированы), или не специфическая комбинация атаки, провоцирующая специфическое же оборонительное построение, то мы почти всегда увидим большого в районе «гвоздя» (центр штрафной линии); страхующего с сильной стороны, стоящего чуть ближе к мячу и оппоненту в углу; страхующего слабой стороны, стоящего чуть ближе к трапеции; защитника, преследующего игрока с мячом; еще одного защитника на топе, находящегося в gap позиции.

Главная разница возникает даже не на уровне выбора способа защиты при пик-н-ролле, а на последующих действиях после заслона – куда и как смещаются игроки, где они переключаются, а где лишь пытаются показать помеху, куда они форсируют перемещать мяч и какие броски выполнять.

За прошедшие матчи можно сказать вполне определенно, что Бикерстаф хочет видеть от своих орлов – три редута с проволокой от задней линии до топа, за счет меньшего внимания к углам. Такая защита создает внушительные помехи основным хендлерам противника сама по себе, но вместе с великолепной выучкой состава и возможностями Мобли и Аллена – превращается в ультимативное оружие против гелиоцентричных команд. Если проще: мы закрываем Дончича, теперь попробуйте убить нас Буллоком. Мы закрываем Эмбида – попробуйте убить нас Такером.

Проблема в том, что таких команд ОЧЕНЬ мало. Весь опыт баскетбола учит нас, что между «закрыть звезду» и «закрыть остальных» надо выбирать второе. Если мы изучим статистику попаданий в этом сезоне, то увидим, что подавляющее количество мячей залетает в корзину при отсутствии ударов о пол – то есть с передачи под бросок.

Чтобы сократить количество подобных бросков оппонента, игрокам необходимо как можно плотнее играть 1 на 1, избегая ненужных ротаций и гиперопеки. Да, энергичная защита умеет создать такое напряжение, что сокращает количество передач в принципе, но никто не способен поддерживать должный уровень интенсивности даже 48 минут, а тем более 82 игры в сезоне – брешь всегда найдется. «Кливленд» удерживает частотность чужих бросков лучше среднего по лиге, полагаясь на рискованные длинные забеги Мобли и прочих защитников между боковыми линиями. Но результат не вдохновляет

Вместе c первым местом по допущенным неприкрытым трехочковым броскам (20,4 в среднем за игру против 16,8 в среднем по лиге), «Кэвс» начинают наступать на хвост своему медленному темпу и ограниченной ответной бросковой мощи – без подвигов Митчелла они не могут накидать в ответ.

Выше пример того, как несмотря на описанные изъяны обороны, «Кэвс» сохраняют свой защитный рейтинг. Они форсируют Мюррея на титанически сложный бросок через трех отличных защитников, и пас в такой ситуации – не самая простая манипуляция. А дальше они полагаются на виртуозный клозаут Мобли. В этот раз он успел. Будет ли хватать Эвана на все подобные ситуации в плей-офф – значительно более интригующий вопрос, чем количество его FGA и стилоблоков.

Фото: East News/AP Photo/Nick Cammett; REUTERS/David Richard-USA TODAY Sports