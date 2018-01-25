Акт XXII. Неконтролируемая «Энергия»

Чтоб добиться желаемого — нужна смелость,

но лишь вместе с энергией она способна стать рычагом успеха!

(Елена Сиренка)

В гости к «Интеру», доселе незнавшему поражений на домашней площадке, пожаловал хромающий на обе ноги «Катгас» из «Санта-Коломы». «Энергетики» решительно обновившие ряды своей команды в нынешнее межсезоньё (достаточно вспомнить расставание с многолетним лидером атак каталонцев, Дани Салгадо), всё ещё не могут выйти на расчетные мощности вместо места в восьмёрке плей-офф, обитая в подвале турнирной таблицы. Впрочем, главного тренер «бело-голубых», Хорхе Кобо, считанные матчи мог рассчитывать на оптимальный состав своей команды – «Катгас» накрыла эпидемия травм, преследующих команду по ходу всего сезона.

Вот и в матче с лидером чемпионата не смог принять участие основной голкипер клуба - Кристиан Домингес. Впрочем, проблемы с составом (если, конечно, слово «проблемы» применимо к хозяевам) были и у «Интера». «Зелёная машина» недосчиталась Рикардиньо и Элиссандро, пропускавших домашний матч с каталонцами из-за небольших повреждений.

Потеря лучшего игрока прошедшего Чемпионата Европы никак не отразилась на игре команды: уже на пятой минуте матча Умберто наказал Себастьяна Корсо за ошибку при выходе из обороны, вогнав мяч под перекладину ворот гостей. Двумя минутами спустя не самая замысловатая комбинация Бебе-Умберто-Даниэл приводит ко второму голу в ворота «Катгаса». Игроки «Санта Коломы», выступившие статистами в эпизоде с пропущенным мячом, волне могут разделить соавторство гола вместе «интеристами»...

Итак, к седьмой минуте встречи «Интер» вёл с преимуществом в два мяча, полностью переигрывая своих оппонентов. Нет, гости, безусловно, старались навязать борьбу, перейдя на высокий прессинг, но «Интер», как более мастеровитая команда, раз за разом уверенно из-под него выходил. В одном из таких эпизодов, отточенный механизм командной игры «Мовистара» едва не дал сбой – Пола на пару с Солано неудачно разыграли мяч, «подарив» его сопернику, но Хесус Эрреро в эффектном прыжке парировал удар Пачеко.

Едва не пропустив, «Интер» сумел забить в третий раз: Пола протащил мяч до десятиметровой отметки, и, стянув на себя двух защитников, отпасовал на Гадейю, который в касание переправил мяч на противоположный фланг, где Солано в касание отправил мяч в ворота. 3 – 0 к 11-ой минуте матча. Над Pabellón Jorge Garbajosa всерьёз замаячила перспектива разгрома, но «Катгас» не думал сдаваться: изящная комбинация каталонцев, в два касания расчертивших оборону хозяев, завершилась эстетским ударом пяткой от Яго Мингеса, 3 – 1.

Забитый мяч воодушевил «энергетиков» – за три минуты до конца первой половины встречи отлично сыграл Шимбинья: получив передачу со своей половины площадки, бразилец сумел развернуть Полу и отправить мяч точно в «домик» Хесусу Эрреро. 3 – 2 – «Катгас» возвращается в игру.

После перерыва «Интер» вновь прибрал нити игры в свои руки, прижав гостей к воротам. Сменщик Кристиана, Абрахам, уже в дебюте тайма парировал несколько опасных ударов, но с добиванием Солано он справиться не сумел – 4–2 на 26-ой минуте. Получив двухкратное преимущество, «Мовистар» стал играть по счёту, отдав территориальное преимущество гостям, периодически убегая в опаснейшие контратаки: Гадейя мог оформлять хет-трик, но кипер «энергетиков» здорово действовал в рамке ворот, сохраняя шансы своей команде.

Время матча таяло, зрители ждали увидеть пятый гол «Интера», но вместо этого стали свидетелями сольного прохода в исполнении Пабло дель Моралья: «четвёрка» гостей ушёл от Полы, и убежав на рандеву с Хесусом Эрреро, вогнал мяч в ближнюю девятку ворот, 4 – 3.

Концовка встречи обещала быть жаркой, и она стала такой: гости, сменившие вратаря на пятого полевого, бросили все силы на то, чтобы вытащить матч, и были вознаграждены – за минуту до финальной сирены Шимбинья замкнул дальнюю штангу, сумев сравнять счёт. 4 – 4. Теперь уже «Интер» был вынужден выпустить Бебе в роли пятого полевого, но вместо столь нужного хозяевам гола, «Мовистар» пропустил в пятый раз: Абрахам, ударом от своих ворот по высокой дуге закидывает мяч в сетку, принося «энергетикам» столь важные (и столь неожиданные) три очка.

4 – 5, первое поражение «Интера» на домашнем паркете, которое, тем не менее, не сумело поменять расклады в турнирной таблице – «Мовистар» всё так же лидирует, ну, а игра и воля к победе, показанная «Санта Коломой», должна настраивать поклонников «бело-голубых» на позитивный лад. Поможет ли эта победа подопечным Хорхе Кобо в концовке чемпионата – увидим по дистанции, а #прямосейчас «Катгас» укладывает на лопатки чемпиона, увозя из Торрехона полновесные три очка.

Результаты остальных матчей 22 – го тура:

"Леванте UD FS" - "Эль Посо Мурсия" 3 – 3

«Посо», обыгравшее в минувшем туре «Барселону», оступилась в Валенсии. К 31-ой минуте матча гости уверенно переигрывали «летучих мышей» со счётом 0 – 3, что вынудило главного тренера гостей выпустить пятого полевого – и этот ход полностью перевернул игру: голы Писарро, Хорхе Сантоса и Маркеса (за минуту до финальной сирены) принесли хозяевам итоговую ничью, а «Эль Посо» перемещается на третью строчку турнирной таблицы, пропуская вперёд «Барселону Ласса».

"Сантьяго футзал" - "Натурпейет Сеговия" 3 - 3

«Сантьяго», списанный было со счетов Примеры после перерыва на Чемпионат Европы, продолжает набирать очки. На этот раз пострадала «Сеговия». Гости дважды выходили вперёд, но «Сантьяго» оба раза сравнивал счёт. Решающий гол на счету Кателы, отличившегося за 7 минут до финальной сирены.

"Барселона Ласса" - "Риос Реноваблес Сарагоса" 11 - 1

«Барса», потерпевшая поражение в минувшем туре в футзальном «Эль Классико» от «Эль Посо», катком прошлась по неудачно заглянувшей в Каталонию «Сарагосе». В дебюте матча команды обменялись голами: на гол Феррао на 2-ой минуте, арагонцы ответили точным ударом Адри Ортего тремя минутами спустя. После чего забивали исключительно «сине-гранатовые»: ещё до перерыва Феррао и Ривийос довели счёт до крупного, а во второй двадцатиминутке «Сарагосе» учинили форменный разгром, отправив в ворота Адриана ещё семь безответных мячей. Хет-трики на счету Феррао и Ривийоса, Эскердинья оформил покер.

"Пеньискола РеабМедик" - "О Парруло Ферроль" 4 - 4

К 16-ой минуте матча, благодаря голам Лукаса Боло, Рубена Орсаеса и Эстебана, «Реабмедики» уверенно переигрывали дебютанта Примеры, однако набранные хозяевами фолы помогли «Ферролю» сократить оставание. Экс-игрок МФК «КПРФ» Адри дважды до перерыва поражал ворота кастельонцев с десятиметровой отметки, сумев сократить отставание своей команды до минимума. Во втором тайме Терри вновь удвоил преимущество «Реабмедиков», но «Ферроль» сумел уйти от поражения, отыгравшись при помощи пятого полевого в середине второго тайма. Гости вполне могли увезти три очка из Пеньисколы, но в концовке матча, Адри не сумел реализовать пенальти.

"Аспиль Видаль Рибера Наварра" - "Осасуна Магна" 1 - 7

Четыре безответных мяча, забитых в первом тайме, вкупе с уверенными действиями вратаря «Магны», Эду, предопределили победу «зелёных» в Наваррском дерби. Во втором тайме гости продолжили забивать, отличившись ещё трижды, на что «Аспиль» сумел ответить лишь раз: Сепе отличиться со штрафного.

"Хаэн Параисо Интериор" - "Пластикос Ромеро Картахена" 4 - 2

В Андалусии «Хаэн» принимал южан из «Картахены». Дебют встречи остался за мурсийцами: Ике уже на пятой минуте вывел гостей вперёд, воспользовавшись неразберихой при вводе мяча из-за боковой. «Львы» ответили в концовке тайма: Джассон и Чино голами на 17-ой и 18-ой минутах, позволили «Хаэну» уйти на перерыв, имея преимущество в счёте. Во втором тайме команды обменялись голами – на гол Чино «картахенцы» ответили ударом Рахали. В концовке матча гости сняли вратаря, перейдя на игру в пять полевых, но сравнять счёт не сумели: кипер хозяев, Дидак, ударом от своих ворот, поставил точку в матче.

"Гран Канария" - "Пальма футзал" 1 - 4

«Канарейки», подавшие было признаки жизни в матче прошлого тура против «Аспиля», ничего не сумели противопоставить балеарцам из «Пальмы». Диего Нуньес в первой двадцатиминутке оформил дубль, позволив уйти на перерыв при двухкратном преимуществе гостей, а во второй половине встречи, Эдер и Элой Рохас ещё по разу поразили ворота Виктора Лопеса. «Гол престижа» в составе «Канарии» на счету Айосе Суареса.

Турнирное положение команд после 22-го тура: