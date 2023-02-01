First & Goal
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Главный спортсмен в истории США завершил карьеру (во второй раз). Том Брэди победил абсолютно всех, включая само Время

Том Брэди Том Брэди
НФЛ НФЛ
Нью-Ингленд Нью-Ингленд
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Ламар Джексон Ламар Джексон
Джош Аллен Джош Аллен
Американский футбол Американский футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Прощание Стаса Рынкевича.

Том Брэди завершил карьеру после 23 сезонов в НФЛ. Во второй раз, ровно год спустя после первого объявления. После серого по своим меркам сезона и вылета в первом раунде плей-офф.

«Я ухожу. Окончательно. Знаю, что в прошлый раз этот процесс был довольно сложным, поэтому сегодня утром, когда я проснулся, решил, что просто запишу [обращение] и дам вам узнать об этом первыми.

Не буду многословным. Будет лишь одно суперэмоциональное эссе о моем уходе. 

Большое спасибо всем вам за поддержку. Моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, соперникам – я мог бы продолжать бесконечно. Спасибо вам, ребята, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту.

Я бы не стал ничего менять. Люблю вас всех».

Этот текст написан год назад – к первому прощанию Тома. С тех пор его величие точно не пострадало.

***

Есть люди, олицетворяющие целые виды спорта.

Хоккей – это Уэйн Гретцки. Баскетбол – это Майкл Джордан. Автогонки – это Михаэль Шумахер. Бокс – это Мохаммед Али.

Мировой футбол политеистичен и антагонистичен – сначала он жил через противостояние Пеле и Марадоны сквозь время и пространство, а сейчас догорают последние битвы фанатов Месси и Роналду.

В американском футболе такой человек тоже есть. Его зовут Том Брэди. Планета в целом весьма смутно представляет, кто он такой, но в США его ставят рангом выше всех прежних королей. GOAT в стаде GOATов.

На первый взгляд, сюжет его карьеры придуман ленивым сценаристом для спортивного фильма категории «Б»:

  • нескладный юноша из университета Мичигана выбран в конце драфта провинциальным клубом;
  • на второй сезон судьба дарит ему неожиданный шанс – стартовый квотербек получает травму, Брэди выходит на поле и выглядит на удивление зрело;
  • тренерский штаб оставляет пацана в старте, даже когда восстанавливается тот, другой;
  • в первый же сезон с Брэди его команда выигрывает Супербоул. Разумеется, Том в финале проводит идеальный последний драйв, заставляя комментаторов в прямом эфире произнести фразу «Я не могу в это поверить».

Дальше ускоренный монтаж под подзабытую вдохновляющую музыку из середины нулевых (Blink-182?): Брэди выигрывает еще два Супербоула за последующие три года, женится на бразильской супермодели Жизель Бундхен, у них растут красивые дети. В 2007 году Том бьет рекорды лиги, руководя самым эффективным нападением за всю историю НФЛ: рекордное на тот момент число набранных очков (589) и пасовых тачдаунов (50). 

Накануне своего четвертого Супербоула он приходит на шоу Дэвида Леттермана, широко улыбается и откликается на шутки про то, что еще один чемпионский перстень уже на пальце, потому что Давид не был таким андердогом в битве против Голиафа, как «Нью-Йорк Джайентс» против «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Пару лет назад Том Брэди признавался, что если бы «Пэтриотс» выиграли Супербоул после идеального сезона (16 побед из 16 в регулярке плюс еще две в плей-офф), он бы закончил карьеру раньше. 

Так Вселенную НФЛ еще никто на кулак не наматывал. Американская мечта сбылась. Титры.

Но спорт не пишет слащавые сценарии для стриминговых сервисов. «Пэтриотс» фантастическим образом проиграли в том матче, стали объектом для шуток и мемов, а Том Брэди всем своим перфекционистским существом прочувствовал Незакрытый Гештальт. Он мог уйти одним из величайших футболистов Америки. Но маршрут перестроен: после того поражения он встал на путь, который привел его к титулу величайшего спортсмена Америки.

Когда я заболел американским футболом в 2010 году, у Брэди еще были конкуренты не только в истории, но даже среди современников. У него было три чемпионских перстня и два титула MVP, но ни одного выигранного Супербоула в период с 2005-го по 2013-й. Пейтон Мэннинг, главный заочный соперник в карьере Брэди, в 2013 году выиграл пятый титул MVP, хотя и ограничивался одним перстнем.

А затем Брэди нашел фонтан вечной молодости, выпил его досуха и купил абонемент в Супербоулы. 

  • Сезон-2014 – бам, сумасшедшая победа над «Сиэтлом» на последнем розыгрыше. 
  • Сезон- 2016 – величайший камбэк за всю историю Супербоулов, «Атланта» вела 28:3, но позорно сгорела (это как «Милан» – «Ливерпуль» в Стамбуле 2005-го, но только итальянцы вели бы 4:0). 
  • Сезон-2017 – безумная перестрелка с «Филадельфией», в которой Брэди проиграл.
  • Сезон-2018 – очень скучная и дежурная победа над «Рэмс».
  • Сезон-2020 – Брэди ушел из «Пэтриотс» в «Бакканирс», собрал там дрим-тим одним своим именем и доказал победой над «Чифс», что он может выигрывать и за пределами системы тренера Билла Беличика.

Итого семь чемпионских титулов за карьеру. Больше, чем у любой команды НФЛ во все времена.

С каждым следующим финалом все эти мнимые конкуренты в борьбе за статус величайшего разлетались в стороны, как колода игральных карт, сдуваемая Алисой. Пейтон Мэннинг? Камон, ребят. Джо Монтана, главный квотербек в истории, четырехкратный чемпион и кумир самого Брэди? Уверенное второе место в истории. Пал даже последний бастион – принимающий Джерри Райс, и Брэди из лучшего квотербека стал просто лучшим игроком.

В главном симуляторе американского футбола Madden 08 (до недавнего времени это была последняя игра в серии для обладателей PC) в режиме карьеры Брэди обычно завершал карьеру после сезона-2013 – в 35 лет. Разработчики из EA Sports сильно бы удивились, если бы им рассказали, что Том доиграет до 40 лет. Такое прежде случалось, но эти квотербеки еле двигались по полю, получали страшные удары и собирали себя по кускам с промерзшего декабрьского газона.

Брэди в 40 лет стал MVP. И потом отыграл еще четыре сезона. В текущем он стал лидером всей лиги по набранным пасовым ярдам. Он даже теоретически может еще раз – в 44 года! – стать самым ценным игроком сезона (хотя, скорее всего, награда уйдет Аарону Роджерсу).

Бить рекорды для Брэди – офисные будни. Том старше половины главных тренеров в лиге. Он самый старый, самый успешный, самый старый среди успешных и самый успешный среди старых.

Разумеется, я счастлив, что он уходит. Как и болельщики 30 команд НФЛ, которым Брэди постоянно перекрывал путь к большим победам. Про великих спортсменов говорят: «Цените их достижения, наслаждайтесь игрой, ведь таких больше не будет». Я все это проделал пять лет назад. Признал, оценил, после чего еще столько лет жил со стокгольмским синдромом.

Игрой Брэди сложно было восхищаться в том смысле, в котором восхищаешься игрой других квотербеков. Вот есть Патрик Махоумс, который исполняет умопомрачительные броски из любого положения. Есть Джош Аллен, который может убежать от давления пары здоровенных защитников и бросить 70-ярдовую бомбу вперед. Есть Ламар Джексон, который берет мяч в руки и бежит вперед, уворачиваясь от четырех-пяти защитников. Ты орешь, наблюдая за ними в прямом эфире, а потом на опохмелку еще пересматриваешь хайлайты.

Брэди никогда не давал классический вау-эффект. Вместо этого он побеждал. В 2000 году его выбрали на драфте за игровой интеллект и хладнокровие, которым Том компенсировал всякое отсутствие атлетизма. Первые два-три года в лиге Брэди играл в режиме «как бы чего не вышло», но выигранные чемпионские перстни дали +100 к уверенности. И понеслась.

Представьте игру в дартс. Махоумс может бросить дротик, стоя на одной руке с завязанными глазами, и попасть в цель два раза из трех. Брэди бросит из стандартного положения, по всем правилам – сто из ста. Нет такой ситуации, в которой он бы поплыл.

За пределами США у американского футбола не очень хорошая репутация: «Это больше шоу, чем игра». Но играть квотербеком – это не просто быть самым желанным парнем для чирлидерш в какой-нибудь хайскул.

Это значит за 40 секунд в двух-трех словах объяснить 10 людям комбинацию, которая сейчас будет играться; держать в голове три-пять маршрутов (куда бегут ловящие мяч одноклубники, например, «семь ярдов по прямой, затем влево под 90 градусов» – это только для одного); посмотреть, как встала защита, и попытаться предугадать, что она будет делать; внести коррективы в свое построение исходя из того, как встала защита; скомандовать голосом (или жестом, если матч гостевой и стоит оглушающий шум) ввод мяча в игру.

После этого на квотербека бегут от трех до восьми защитников, и у них одна цель – хорошенько приложить соперника лицом об газон. Надо быстро прочесть ситуацию в отношении каждого из своих принимающих (кто открыт, кто закрыт) и отдать точный пас. Это только кажется, что главное – насколько сильно и хорошо ты умеешь бросать продолговатый мяч. Важнее всего быстро обрабатывать поступающие объемы информации и принимать на ее основе оперативные решения.

Том Брэди – это суперкомпьютер. Это Deep Blue, обыгрывающий каспаровых на протяжении 20 лет. Неудивительно, что он стал лучшим в игре, где цифры порой обсуждают яростнее, чем тех, кто их написал.

Брэди прошел эту игру дважды. Серьезно, его карьеру можно разделить надвое, и каждая половина зайдет в Зал славы с первой попытки. Количество его побед в плей-офф можно разделить пополам – и все равно Брэди займет две первых строчки по этому показателю за всю историю. 

Брэди было очень много, поэтому в НФЛ слышится вздох облегчения.

Помните это ощущение, когда с игровой площадки уходил пацан-старшеклассник, который пинал мяч сильно лучше всех остальных?

Ну, теперь-то поиграем. 

Жаль только, что так круто уже не будет.

Великий Том Брэди уходит: отыграл 22 года, стал 7-кратным чемпионом. Последний сезон – на уровне MVP

Том Брэди закончил карьеру – даже в 44 он выглядит на 20. Наука говорит, что пора постареть, но это случится нескоро – и вот почему

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Allen Kee, Mike Ehrmann, Maddie Meyer; REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports, Mike Segar

232 комментария

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Maksat S
Ой америкосам плевать на мнение других относительно непопулярности их футбола, бейсбола за бугром. Своя культура, свои ценности - для многих будет удивительным узнать что например кантри-культура и в частности даже если взять певца Гарта Брукса для рядового гринго популярнее вместе взятых Бейонсе Шакиры Бибера и тд.
А слушают ли у нас Брукса ? Нет.
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Иван Грозный
Каблук
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Eric Ambersky
И снова здраствуйте (теперь уже в 2023 году)
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Andrey Pechenev
Ответ Artmann
Лучший фильм про футбол - "День драфта" с Костнером. При том, что там нет ни одного матча. Очень рекомендую.
Позволю себе напомнить про классику, фильм «Каждое воскресенье»))) как говорил Ал Пачино «We’re in hell, gentlemen. Believe me»)))
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bengalsckyzh
Финал его патриотов с Атлантой не забыть...
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Владимир Сказочный
А для нубов можно объяснить, почему он всего лишь трижды становился MVP за такую долгую успешную карьеру?
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Владимир Сказочный
Ответ Nomen Meum
Знаю Брэди исключительно как мужа бесподобной Ж. Бюндхен))) Рада, что он ещё и выдающийся спортсмен. А мужик он, конечно, роскошный, недаром "третий лишний" пытался похитить его генетический материал)))
То есть серия South Park, где все американцы мечтали украсть его говно, основана на реальных событиях?? Вау, не знал.
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DENbright
Ответ xion76
А Фелпс разве не главный ?
Была статистика за прошлый год, там из 100 самых просмотренных ТВ шоу в Америке порядка 82 это матчи по футболу. Поэтому никакой спорт даже близко не стоит, кстати финал ЧМ по соккеру на 38 месте
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Серый Кот
Ответ Alexsandr Barzakovsky
Жаль...очень жаль только вряд ли можно сравнивать 28:3 и 4:0 в нашем...так как забить мяч в сокере намного сложнее чем завести тачдаун поэтому соизмерять тут не стоит некорректно ..как говорится!))
Ты совершаешь грубую ошибку, рассуждая так. Коль скоро тачдауны заносить проще чем в соккере забивать голы (статистически это действительно так), то другая команда могла бы занести ещё парочку, не дав себя догнать. Но они ничего не смогли. Они даже филд-гол не смогли забить, который наверняка сделал бы их чемпионами.
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Puhoff 19
Крутой пост, респект большущий автору!
+1
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Achilles 21
Ответ ni22
В соккере мяч в игре 20 минут из 90
что ты плетёшь?
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Achilles 21
такой себе бьорндален из американского футбола
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gradonachalnick
не завершил)))

сегодня играет в плей офф)))
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Салесар
Ответ Light Yagami
Когда смотришь хайлайты Джордана, ощущение, будто сам Бог спустился на Землю поиграть в баскетбол. Физика, гибкость, движения – всё на нечеловеческом уровне. А этот челик даже на спортсмена не похож. Главный спортсмен в истории США, держите в курсе.
Вот есть например Месси. Я его большой фанат. Если посмотреть его хайлайты, то ощущение похожее, как будто инопланетян. Но если смотреть правде в глаза, помимо 4 проигранных финалов с Аргентиной, ещё и постоянные позоры в лч после 2015. А Брэди, это как если бы был условный Хави (зрелищность не главная фишка), но уровень свой стал бы показывать не в 28, а лет так на 5 раньше, при этом до сих пор играл бы не сбавляя уровень (ещё 2 года), и при этом не имея в составе ребят вроде Месси, Иньесты, букскетса, роналдиньо, неймара и Суареа, а с ребятами гораздо попроще (Педро в лучшем случае) взял бы 6 лч при этом становясь ключевой фигурой в каждой победе, например отдавая асисты каждый раз. (И одна из побед была бы камбеком с 4:0 в финале, в котором он отдал бы 2-3 асиста и забил бы сам). А потом через год перейдя в клуб типа Тоттенхэма/Наполи в первый же год взял бы ещё одну лч, все ещё не сбавляя уровень. Что касается Джордана, то он действительно объединял лучшие качества Месси и брэди, то есть нереальный талант и дух победителя, и тут можно спорить, но Брэди в 42 года перейдя в среднейшую команду и зарешав там в первый же год, как мне кажется, победил в этой битве. В конце концов, у джордана 6 нба, а у брэди 7 супербоулов и вне Буллс Джордан не выигрывал
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InterBoy
Легенда, нечего больше добавить.
Всем доказал, что и без Била может добиться успеха.
Теперь возможно будет работать на ТВ в качестве эксперта.
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вперёд спартак
Никогда не смотрел супер Боул, теперь можно и посмотреть
Для США это спорт номер один
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ni22
Ответ Artmann
Лучший фильм про футбол - "День драфта" с Костнером. При том, что там нет ни одного матча. Очень рекомендую.
The replacement ещё
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ni22
Ответ Демон Адский
Дебильное сравнение. Да, бывают скучные игры. В амфуте же большие паузы - основа игры. В соккере мяч всегда в игре, как и игроки, а не как в амфуте 15 секунд. Но для пожрать сосиску такой спорт пойдёт, ещё бейсболю
В соккере мяч в игре 20 минут из 90
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ni22
Ответ reddman
Видел как уходил Лемье, как уходил Грецки, как уходил Джордан, как уходил Шумахер .. дважды, теперь вот еще одна легенда уходит и каждый раз плакал, частичка тебя уходит вместе с ними, а с другой стороны радостно, что я их застал, они подарили множество классных мгновений жизни
Как Сенна уходил :(
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jinky
Ответ karlsson27
К сожалению уже есть
Похоже Том, ещё раз взглянул на календарь сезона 22/23, и понял что уже не осилит...
Жаль, конечно... Но рано или поздно это бы случилось...
Поговаривают, что подпишет однодневный контракт с Пэтриотс, чтобы с достойными почестями завершить карьеру... Может даже заставит Биличека слезу пустить...
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Стас Тельных
Ответ Гол в девятину
Опять в комментариях куча юных питомцев Регины Дубовицкой и Евгения Петросяна.Какая разница популярен НФЛ в России или нет? В стране где без промокодов даже АПЛ не может пробить 50к подписчиков, количество зрителей любого спорта это незначительная погрешность. За пределами спортовского пузыря и еще парочки пабликов Модричей-Салахов-Де Брюйнов знают точно так же как и Брэди, то есть никак.
В стране, где пытаются сделать популярным биатлон....у меня больше нет вопросов
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Павел Веретнов
Ответ Spartakovec navsegda
Мне не близок ваш фанатизм, отдающий американскими утопиями о спорте №1 для каждого американца и отсылке к любому спорту. Атлетизм, красота, интеллект, скорость, дух, воля, стойкость, товарищество присутсвуют, конечно, потому и смотрел, пока подробно не разобрал для себя другие моменты. Еще раз, этот спорт стоит особняком, т.к. там есть квотербеки, кикеры с одной стороны и все остальные, с другой стороны, его травматичности и коротких средних карьерах, чего нет больше нигде. И прежде чем писать о фальши и т.д., стоит помнить, что разные мнения есть у людей, не обязательно схожие с вашими.
Ну а что вы предлагаете, запретить футбол? Потому что он оскорбляет чьи-то там чувства и недостаточно нежен для здоровья? А давайте, если развивать тему сотрясений, вы начнете, скажем, с бокса - там, в отличие от футбола, бить в голову учат целенаправленно. Или же можно взять смешанные единоборства, столь популярные у всякого рода гангста-братков, там бьют ногами в голову и для них это тоже норм. Я уже объяснил почему карьеры в NFL короткие. Дело не в травмах, а в ежегодном притоке молодых и дешевых талантов, которые вытесняют средних игроков - вот основная причина ротации ростера. Клуб не может подписать всех своих звезд, не влезет в "кепку"
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Alexsandr Barzakovsky
Жаль...очень жаль только вряд ли можно сравнивать 28:3 и 4:0 в нашем...так как забить мяч в сокере намного сложнее чем завести тачдаун поэтому соизмерять тут не стоит некорректно ..как говорится!))
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Никита Сидоров
Ответ Artmann
Лучший фильм про футбол - "День драфта" с Костнером. При том, что там нет ни одного матча. Очень рекомендую.
Спасибо за рекомендацию
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Пользователь заблокирован
Ответ Artmann
Лучшее, что характеризует восприятие привыкшего к "очень много остановок, показывают сидящих на лавке, рекламу, статистику, зрителей жующих хотдог" зрителя, который впервые увидел искромётный, завораживающий и заставляющий следить за каждым мгновением соккер - это серия "Симпсонов", когда они во время ЧМ-94 пошли на матч Ирландия-Италия.) P.s. Если не найдешь, то краткое содержание - Все взбудоражены, американоирландцы с американоитальянцами чуть ли не в драку кидаются, полный стадион. Свисток. Трибуны ревят. Мячик перепинывается в районе центрального круга. Трибуны постепенно затихают. Мячик перепинывается в районе центрального круга. Трибуны замолкают. Мячик перепинывается в районе центрального круга. В полной тишине звучит голос Гомера Симпсона: "Скуууууууууука."
Дебильное сравнение. Да, бывают скучные игры. В амфуте же большие паузы - основа игры.
В соккере мяч всегда в игре, как и игроки, а не как в амфуте 15 секунд. Но для пожрать сосиску такой спорт пойдёт, ещё бейсболю
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-2
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