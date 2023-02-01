Главный спортсмен в истории США завершил карьеру (во второй раз). Том Брэди победил абсолютно всех, включая само Время
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Прощание Стаса Рынкевича.
Том Брэди завершил карьеру после 23 сезонов в НФЛ. Во второй раз, ровно год спустя после первого объявления. После серого по своим меркам сезона и вылета в первом раунде плей-офф.
«Я ухожу. Окончательно. Знаю, что в прошлый раз этот процесс был довольно сложным, поэтому сегодня утром, когда я проснулся, решил, что просто запишу [обращение] и дам вам узнать об этом первыми.
Не буду многословным. Будет лишь одно суперэмоциональное эссе о моем уходе.
Большое спасибо всем вам за поддержку. Моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, соперникам – я мог бы продолжать бесконечно. Спасибо вам, ребята, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту.
Я бы не стал ничего менять. Люблю вас всех».
Этот текст написан год назад – к первому прощанию Тома. С тех пор его величие точно не пострадало.
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Есть люди, олицетворяющие целые виды спорта.
Хоккей – это Уэйн Гретцки. Баскетбол – это Майкл Джордан. Автогонки – это Михаэль Шумахер. Бокс – это Мохаммед Али.
Мировой футбол политеистичен и антагонистичен – сначала он жил через противостояние Пеле и Марадоны сквозь время и пространство, а сейчас догорают последние битвы фанатов Месси и Роналду.
В американском футболе такой человек тоже есть. Его зовут Том Брэди. Планета в целом весьма смутно представляет, кто он такой, но в США его ставят рангом выше всех прежних королей. GOAT в стаде GOATов.
На первый взгляд, сюжет его карьеры придуман ленивым сценаристом для спортивного фильма категории «Б»:
- нескладный юноша из университета Мичигана выбран в конце драфта провинциальным клубом;
- на второй сезон судьба дарит ему неожиданный шанс – стартовый квотербек получает травму, Брэди выходит на поле и выглядит на удивление зрело;
- тренерский штаб оставляет пацана в старте, даже когда восстанавливается тот, другой;
- в первый же сезон с Брэди его команда выигрывает Супербоул. Разумеется, Том в финале проводит идеальный последний драйв, заставляя комментаторов в прямом эфире произнести фразу «Я не могу в это поверить».
Дальше ускоренный монтаж под подзабытую вдохновляющую музыку из середины нулевых (Blink-182?): Брэди выигрывает еще два Супербоула за последующие три года, женится на бразильской супермодели Жизель Бундхен, у них растут красивые дети. В 2007 году Том бьет рекорды лиги, руководя самым эффективным нападением за всю историю НФЛ: рекордное на тот момент число набранных очков (589) и пасовых тачдаунов (50).
Накануне своего четвертого Супербоула он приходит на шоу Дэвида Леттермана, широко улыбается и откликается на шутки про то, что еще один чемпионский перстень уже на пальце, потому что Давид не был таким андердогом в битве против Голиафа, как «Нью-Йорк Джайентс» против «Нью-Ингленд Пэтриотс».
Пару лет назад Том Брэди признавался, что если бы «Пэтриотс» выиграли Супербоул после идеального сезона (16 побед из 16 в регулярке плюс еще две в плей-офф), он бы закончил карьеру раньше.
Так Вселенную НФЛ еще никто на кулак не наматывал. Американская мечта сбылась. Титры.
Но спорт не пишет слащавые сценарии для стриминговых сервисов. «Пэтриотс» фантастическим образом проиграли в том матче, стали объектом для шуток и мемов, а Том Брэди всем своим перфекционистским существом прочувствовал Незакрытый Гештальт. Он мог уйти одним из величайших футболистов Америки. Но маршрут перестроен: после того поражения он встал на путь, который привел его к титулу величайшего спортсмена Америки.
Когда я заболел американским футболом в 2010 году, у Брэди еще были конкуренты не только в истории, но даже среди современников. У него было три чемпионских перстня и два титула MVP, но ни одного выигранного Супербоула в период с 2005-го по 2013-й. Пейтон Мэннинг, главный заочный соперник в карьере Брэди, в 2013 году выиграл пятый титул MVP, хотя и ограничивался одним перстнем.
А затем Брэди нашел фонтан вечной молодости, выпил его досуха и купил абонемент в Супербоулы.
- Сезон-2014 – бам, сумасшедшая победа над «Сиэтлом» на последнем розыгрыше.
- Сезон- 2016 – величайший камбэк за всю историю Супербоулов, «Атланта» вела 28:3, но позорно сгорела (это как «Милан» – «Ливерпуль» в Стамбуле 2005-го, но только итальянцы вели бы 4:0).
- Сезон-2017 – безумная перестрелка с «Филадельфией», в которой Брэди проиграл.
- Сезон-2018 – очень скучная и дежурная победа над «Рэмс».
- Сезон-2020 – Брэди ушел из «Пэтриотс» в «Бакканирс», собрал там дрим-тим одним своим именем и доказал победой над «Чифс», что он может выигрывать и за пределами системы тренера Билла Беличика.
Итого семь чемпионских титулов за карьеру. Больше, чем у любой команды НФЛ во все времена.
С каждым следующим финалом все эти мнимые конкуренты в борьбе за статус величайшего разлетались в стороны, как колода игральных карт, сдуваемая Алисой. Пейтон Мэннинг? Камон, ребят. Джо Монтана, главный квотербек в истории, четырехкратный чемпион и кумир самого Брэди? Уверенное второе место в истории. Пал даже последний бастион – принимающий Джерри Райс, и Брэди из лучшего квотербека стал просто лучшим игроком.
В главном симуляторе американского футбола Madden 08 (до недавнего времени это была последняя игра в серии для обладателей PC) в режиме карьеры Брэди обычно завершал карьеру после сезона-2013 – в 35 лет. Разработчики из EA Sports сильно бы удивились, если бы им рассказали, что Том доиграет до 40 лет. Такое прежде случалось, но эти квотербеки еле двигались по полю, получали страшные удары и собирали себя по кускам с промерзшего декабрьского газона.
Брэди в 40 лет стал MVP. И потом отыграл еще четыре сезона. В текущем он стал лидером всей лиги по набранным пасовым ярдам. Он даже теоретически может еще раз – в 44 года! – стать самым ценным игроком сезона (хотя, скорее всего, награда уйдет Аарону Роджерсу).
Бить рекорды для Брэди – офисные будни. Том старше половины главных тренеров в лиге. Он самый старый, самый успешный, самый старый среди успешных и самый успешный среди старых.
Разумеется, я счастлив, что он уходит. Как и болельщики 30 команд НФЛ, которым Брэди постоянно перекрывал путь к большим победам. Про великих спортсменов говорят: «Цените их достижения, наслаждайтесь игрой, ведь таких больше не будет». Я все это проделал пять лет назад. Признал, оценил, после чего еще столько лет жил со стокгольмским синдромом.
Игрой Брэди сложно было восхищаться в том смысле, в котором восхищаешься игрой других квотербеков. Вот есть Патрик Махоумс, который исполняет умопомрачительные броски из любого положения. Есть Джош Аллен, который может убежать от давления пары здоровенных защитников и бросить 70-ярдовую бомбу вперед. Есть Ламар Джексон, который берет мяч в руки и бежит вперед, уворачиваясь от четырех-пяти защитников. Ты орешь, наблюдая за ними в прямом эфире, а потом на опохмелку еще пересматриваешь хайлайты.
Брэди никогда не давал классический вау-эффект. Вместо этого он побеждал. В 2000 году его выбрали на драфте за игровой интеллект и хладнокровие, которым Том компенсировал всякое отсутствие атлетизма. Первые два-три года в лиге Брэди играл в режиме «как бы чего не вышло», но выигранные чемпионские перстни дали +100 к уверенности. И понеслась.
Представьте игру в дартс. Махоумс может бросить дротик, стоя на одной руке с завязанными глазами, и попасть в цель два раза из трех. Брэди бросит из стандартного положения, по всем правилам – сто из ста. Нет такой ситуации, в которой он бы поплыл.
За пределами США у американского футбола не очень хорошая репутация: «Это больше шоу, чем игра». Но играть квотербеком – это не просто быть самым желанным парнем для чирлидерш в какой-нибудь хайскул.
Это значит за 40 секунд в двух-трех словах объяснить 10 людям комбинацию, которая сейчас будет играться; держать в голове три-пять маршрутов (куда бегут ловящие мяч одноклубники, например, «семь ярдов по прямой, затем влево под 90 градусов» – это только для одного); посмотреть, как встала защита, и попытаться предугадать, что она будет делать; внести коррективы в свое построение исходя из того, как встала защита; скомандовать голосом (или жестом, если матч гостевой и стоит оглушающий шум) ввод мяча в игру.
После этого на квотербека бегут от трех до восьми защитников, и у них одна цель – хорошенько приложить соперника лицом об газон. Надо быстро прочесть ситуацию в отношении каждого из своих принимающих (кто открыт, кто закрыт) и отдать точный пас. Это только кажется, что главное – насколько сильно и хорошо ты умеешь бросать продолговатый мяч. Важнее всего быстро обрабатывать поступающие объемы информации и принимать на ее основе оперативные решения.
Том Брэди – это суперкомпьютер. Это Deep Blue, обыгрывающий каспаровых на протяжении 20 лет. Неудивительно, что он стал лучшим в игре, где цифры порой обсуждают яростнее, чем тех, кто их написал.
Брэди прошел эту игру дважды. Серьезно, его карьеру можно разделить надвое, и каждая половина зайдет в Зал славы с первой попытки. Количество его побед в плей-офф можно разделить пополам – и все равно Брэди займет две первых строчки по этому показателю за всю историю.
Брэди было очень много, поэтому в НФЛ слышится вздох облегчения.
Помните это ощущение, когда с игровой площадки уходил пацан-старшеклассник, который пинал мяч сильно лучше всех остальных?
Ну, теперь-то поиграем.
Жаль только, что так круто уже не будет.
Великий Том Брэди уходит: отыграл 22 года, стал 7-кратным чемпионом. Последний сезон – на уровне MVP
Том Брэди закончил карьеру – даже в 44 он выглядит на 20. Наука говорит, что пора постареть, но это случится нескоро – и вот почему
Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Allen Kee, Mike Ehrmann, Maddie Meyer; REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports, Mike Segar
А слушают ли у нас Брукса ? Нет.
сегодня играет в плей офф)))
Всем доказал, что и без Била может добиться успеха.
Теперь возможно будет работать на ТВ в качестве эксперта.
Для США это спорт номер один
Жаль, конечно... Но рано или поздно это бы случилось...
Поговаривают, что подпишет однодневный контракт с Пэтриотс, чтобы с достойными почестями завершить карьеру... Может даже заставит Биличека слезу пустить...
В соккере мяч всегда в игре, как и игроки, а не как в амфуте 15 секунд. Но для пожрать сосиску такой спорт пойдёт, ещё бейсболю