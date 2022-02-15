«Требуем пересмотреть результат и вручить второе золото». Слуцкую засудили на Олимпиаде-2002: миф или правда?

От редакции: ровно 20 лет прошло после Солт-Лейк-Сити-2002 – самых шумных и скандальных Игр в новейшей истории. Кто-то запомнил их фрагментами из детства, для кого-то эта Олимпиада была словно вчера, а те, кто родился позже, все равно что-то слышали о первой Олимпиаде XXI века. Sports.ru продолжает ретро-сериал о главных сюжетах Солт-Лейка-2002, многие из которых сейчас кажутся невероятными.

На Играх-2002 Ирина Слуцкая взяла серебро, хотя летела в США за победой. И до сих пор считает, что золото у нее отняли судьи:

«Мне не стыдно сказать: я считаю, что та Олимпиада была моя. Если в Турине я сама ошиблась и не имею никаких претензий, то в Солт-Лейк-Сити – да, засудили».

Спустя 20 лет вопрос о судействе женского турнира в Солт-Лейке все еще актуален.

Победу отдавали Мишель Кван, но Слуцкой противостояли еще две американки

У Слуцкой были сильные соперницы. Еще до эпохи российских одиночниц американки собирали убойное трио: Мишель Кван, Саша Коэн и Сара Хьюз. У каждой из них имелись свои технические козыри, уникальные скиллы и армии фанатов. Но итоги Олимпиады разочаровали не только российских болельщиков – американские трибуны тоже плакали, пока звучал гимн.

Мишель Кван считалась фаворитом домашней Олимпиады. К тому моменту она была четырехкратной чемпионкой мира и серебряной медалисткой Нагано-1998. Ее артистизм, спирали и владение коньком покоряли публику. «Тот факт, что мы выступаем в Америке, не дает мне преимущества у судей, но хоть публика меня особенно выделяет», – хвасталась она.

Букмекерская контора Paddy Power оценивала шансы Мишель Кван на победу 1:1. То есть, поставив, вернешь в два раза больше.

Федерация фигурного катания США делала ставку на 17-летнюю Сашу Коэн: на церемонии открытия именно ее посадили рядом с президентом Джорджем Бушем-младшим. Недавняя юниорка не отличалась сильной интерпретацией, но на тренировках даже пробовала четверные.

В первое место Сары Хьюз мало кто верил, но аргументы в ее пользу тоже были: Сара уже брала бронзовые медали на чемпионате мира и в Финале Гран-при, делала каскады 3-3 с риттбергером, но главное – отличалась потрясающей стабильностью, что особенно ценно на Олимпиаде.

В МОК опасались, что Россия покинет Олимпиаду из-за многочисленных скандалов

Важная деталь: за год до Олимпиады Слуцкая уже обижалась на судей за серебро – в 2001-м на чемпионате мира в Ванкувере ее обошла Кван.

«Мой прокат произвольной в Ванкувере был лучшим в этом году. Но полного удовлетворения нет и быть не может, иначе бы я не ревела в голос за кулисами. Надо подумать, чем же Кван показалась судьям артистичнее», – говорила Слуцкая

Пресса подхватила слова расстроенной россиянки – первые теории о будущем судействе на Олимпиаде вылились в газетные заголовки «Против Америки с любовью», «Три американки на одну русскую», «Слуцкая будет бороться со всей американской сборной».

Ситуация усугублялась еще и тем, что конфликты с российскими спортсменами в Солт-Лейке накапливались: в парах вручили два комплекта золотых наград, у биатлониста Павла Ростовцева на допинг-контроле забрали крови втрое больше нормы, в лыжах на допинге поймали Ларису Лазутину и Ольгу Данилову.

Глава МОК Жак Рогге даже обратился к президенту России Владимиру Путину и заверил, что с пониманием относится к возмущению российской стороны, но все судейские решения на Олимпиаде-2002 абсолютно справедливы. В МОК опасались, что российская делегация покинет Олимпиаду досрочно – предпосылки были, слухи тоже. Предполагать, что в такой ситуации МОК и ISU одобрили договорняк в женском турнире фигурного катания – странно. Но было поздно: теория о том, что судьи толкают на подиум трех американок, уже набрала популярность.

Хьюз совершила прорыв, а Слуцкая осталась второй: все решил один голос

Соревнования фигуристок начались размеренно. После короткой программы положение выглядело логичным: Кван лидировала, Слуцкая шла второй и уступала лишь одним судейским голосом, Коэн занимала третье место с чистым, но пока юниорским прокатом. Казалось, про Хьюз после короткой забыли – включиться в борьбу за золото с 4-м результатом было почти нереально.

В произвольной программе все пошло по необычному сценарию. Кван упала, Коэн рассыпалась, а Хьюз выдала идеальный прокат. И если в короткой ей придержали оценку за артистизм, то в произвольной 7 тройных прыжков под музыку Равеля впечатлили зал и судей.

Слуцкой достался последний стартовый номер – и ей, и судьям был известен расклад, при котором она бы обошла Хьюз. С техникой проблем не возникло – помарка на выезде с флипа была неприятной, но не особо повлияла на результат. А вот оценки Ирины за артистизм до сих пор вызывают споры.

«И так ясно, что каждый судья воспринимает артистичность по-своему. Кому-то больше по душе лирические композиции, кому-то – другие. Я в этом году выбрала слишком задорную программу. Может быть, кто-то это недопонял», – говорила россиянка после серебра ЧМ-2001.

В олимпийский сезон Слуцкая подстраховалась и выбрала сложную трагическую постановку «Тоска» на музыку Пуччини, программу ставил премьер балета «Ла Скала» Джузеппе Арена.

Но оценка за артистизм зависит не только от лиричности. «Тоска» – это сильный образ, история, множество музыкальных акцентов: комплект, который Ирина не собрала полностью. Судьи оказались в ловушке: с одной стороны – впечатляющая сложность программы, с другой – идеальные представления о героине, которым Слуцкая соответствовала не до конца.

Вероятно, арбитры, поставившие Ирину ниже соперниц, думали именно так (итальянец и немец – судьи не из североамериканского фигурного блока, так что об ангажированности речь не шла).

В системе 6.0 каждый судья после выставления оценок за технику и артистизм ранжировал фигуристов по местам, в результате чего выше располагался фигурист с большей суммой оценок каждого судьи. В противостоянии Слуцкая – Хьюз пять арбитров из 9 поставили на первое место американку, четыре – Ирину. Все решил один голос.

Понятно, что после скандала в парах, старая судейская система была обречена, но под ее обломками осталось и золото Слуцкой. На награждении Ирина справилась с эмоциями: «Я своим выступлением на Олимпиаде довольна. Серебро Игр тоже дорогого стоит. Я была рада своей награде, поэтому и улыбалась».

Федерация фигурного катания России формально еще повозмущалась после итогов:

«Мы рассматриваем это как нарушение правил ISU и считаем этот факт выражением необъективности большинства судей. Мы просим пересмотреть результаты и вручить Слуцкой вторую золотую медаль», – писал в заявлении президент ФФКР Валентин Писеев.

Жалоб было даже две (первая – на результаты короткой программы), но обе бесполезные – срок подачи истек, поэтому их даже не рассматривали. Кажется, протесты были рассчитаны не на защиту спортсменки, а на российскую публику, искавшую справедливости.

Спустя годы Слуцкая объяснила, почему с такой обидой восприняла поражение в Солт-Лейк-Сити:

«Я почему так долго не могла смириться с результатами 2002 года – мне кажется, что олимпийское золото должно быть выстрадано. Тренировками, нервами, травмами, слезами. Мне бы не было обидно, если бы выиграла Кван. Потому что она эту медаль заслужила. Так же, как и я. Мы досконально знаем, как много лежит в этом куске позолоченного металла.

А Хьюз даже не догадывается об этом. Возможно, я не права, но считаю именно так».

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От редакции: этот текст был впервые опубликован на Sports.ru в июле 2020 года.

Фото: East News/JOHN MACDOUGALL; Gettyimages.ru/Brian Bahr, Lutz Bongarts, Doug Pensinger, Clive Brunskill, Alexander Hassenstein