Роналду с маленьким Хвичей и другими грузинами: заезжал в Тбилиси с Ириной Шейк. Ретрофото дня!

11 лет назад.

Красивая параллель к матчу Грузии с Португалией в последнем туре Евро.

В 2013-м Криштиану Роналду приезжал в Тбилиси, чтобы открыть академию местного «Динамо» – а теперь встретится с повзрослевшими грузинскими мальчишками на Евро-2024.

11 лет назад с Криштиану увиделись совсем юные Хвича Кварацхелия, Георгий Кочорашвили (номер 6), Зурико Давиташвили (9), Анзор Меквабишвили (20) и Георгий Чакветадзе (10).

Тогда в Тбилиси открывали академию имени Виталия Дараселии – это заметный местный футболист трагической судьбы. Он брал чемпионство, два Кубка СССР, забил в победном финале Кубка Кубков-1980/81. Но уже в 25 лет Виталий погиб после автомобильной аварии.

В пару к Роналду пригласили Андрея Шевченко, обладателей «Золотого мяча» позвал владелец тбилисского «Динамо» Роман Пипия и экс-футболист «Милана» Каха Каладзе – тогда он был вице-премьер-министром Грузии.

Грузинские медиа разгоняли слухи, что за приезд португальца заплатили сотни тысяч евро – но президент «Динамо» тут же отреагировал: «Это неправда. Роналду прибыл в Тбилиси совершенно безвозмездно. Наш клуб оплатил лишь перелет футболиста, его сына и подруги. Для этого мы наняли самолет».

Со звездой «Мадрида» тогда была российская топ-модель Ирина Шейк – они вместе приехали в Тбилиси, Криш раздавал автографы и позировал с детьми. Потом заглянули на товарищеский матч местного «Динамо» с московским (1:1).

«Хочу выразить благодарность президенту клуба, господину Роману Пипия за приглашение и за столь теплый прием. Для меня большая честь находится в клубе с такими богатыми футбольными традициями, как «Динамо» Тбилиси», – слова Криштиану.

«Мы с Кахой [Каладзе] прошлое поколение, которое достигло чего-то, – скромничал Андрей Шевченко. – Криштиану – представитель поколения сегодняшнего. Один из лучших действующих игроков. У любого ребенка, смотрящего на него, есть стимул, цель, которую он будет стремиться достичь. И тренироваться ради определенных успехов».

Тогда Шевченко предложил провести товарищеский турнир между украинским, российским, белорусским и грузинским «Динамо» – так и не организовали.

Теперь сразу несколько грузинских футболистов наверняка поймали приятные флэшбеки, когда пересеклись с Роналду на поле Евро-2024.

Как Роналду играет на Евро почти в 40?

Фото: fcdinamo.ge

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?