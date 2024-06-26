У всех в группе E по 4 очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?

Понять не так и сложно.

Самая запутанная группа в истории Евро закончила вничью последний тур: Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по одному очку.

Румыны отыгрались у словаков (1:1), бельгийцы и украинцы ничего друг другу не забили (0:0).

Полное равенство по очкам: у всех четыре.

Как сработали дополнительные показатели? Личные встречи при необходимости сравнивать четыре команды не играли роли.

Румыния первая за счет разницы (+1) и количества голов (4).

Бельгия вторая , потому что при одинаковой разнице (тоже +1) проиграла Румынии по количеству голов (2).

Словакия третья , так как у нее разница хуже двух лидеров (0).

Украина четвертая – не смогла в последнем туре выиграть и исправить отрицательную разницу, из-за которой и была последней перед третьим туром.

С одной стороны, складывалась максимально запутанная ситуация, где у каждого были шансы за счет одного гола переместиться как на первое место, так и на последнее.

С другой – в таком сценарии точно не понадобилось бы считать дисциплинарные очки или смотреть на рейтинг квалификации (как было в группе Англии, Дании и Словении).

Украина первой при этой системе не вышла в плей-офф с четырьмя очками.

4 очка Украины – вылет, 3 у Словении – плей-офф. Парадокс рейтинга третьих мест

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff