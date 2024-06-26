У всех в группе E по 4 очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?
Понять не так и сложно.
Самая запутанная группа в истории Евро закончила вничью последний тур: Румыния, Бельгия, Словакия и Украина набрали по одному очку.
Румыны отыгрались у словаков (1:1), бельгийцы и украинцы ничего друг другу не забили (0:0).
Полное равенство по очкам: у всех четыре.
Как сработали дополнительные показатели? Личные встречи при необходимости сравнивать четыре команды не играли роли.
Румыния первая за счет разницы (+1) и количества голов (4).
Бельгия вторая, потому что при одинаковой разнице (тоже +1) проиграла Румынии по количеству голов (2).
Словакия третья, так как у нее разница хуже двух лидеров (0).
Украина четвертая – не смогла в последнем туре выиграть и исправить отрицательную разницу, из-за которой и была последней перед третьим туром.
С одной стороны, складывалась максимально запутанная ситуация, где у каждого были шансы за счет одного гола переместиться как на первое место, так и на последнее.
С другой – в таком сценарии точно не понадобилось бы считать дисциплинарные очки или смотреть на рейтинг квалификации (как было в группе Англии, Дании и Словении).
Украина первой при этой системе не вышла в плей-офф с четырьмя очками.
4 очка Украины – вылет, 3 у Словении – плей-офф. Парадокс рейтинга третьих мест
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Фото: Gettyimages/Clive Mason / Staff
А теперь их ждёт ад: Бельгия в 1/8-й, Португалия в 1/4-й, Германия/Испания в 1/2-й
кто-то длительность полового акта компенсирует количеством слов.
а уровень авторов спортса падает.
пост вышел 31 минуту назад
😂😂😂