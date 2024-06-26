Самую запутанную группу Евро решил ВАР-пенальти: Румыния с последнего места рванула на первое

Все остались на своих.

В самой запутанной группе Евро мимо плей-офф – Украина.

Напомним, перед последним туром все команды в группе Е набрали по три очка − впервые в истории чемпионатов Европы.

При этом Словакию и Румынию в очном матче устраивала и ничья. У них набралось бы по четыре очка: румыны выходили напрямую, а словаки с нулевой разницей мячей точно с третьего.

В итоге так и произошло, хотя Украина на 13 минут заскочила в плей-офф.

24’: Словакия – 6, Бельгия – 4, Украина – 4 . Один гол словаков − и румыны с первого места скатились на последнее. Все перевернул Ондрей Дуда.

Украинцы за счет пока ничейного счета с Бельгией получили шанс на выход из группы.

37’: Румыния – 4, Бельгия – 4, Словакия – 4 . Румыны быстро все вернули обратно: заработали пенальти, Разван Марин сравнял, вернули себе первую строчку и выкинули Украину из зоны плей-офф.

Итог : Бельгия и Украина так и сыграли по нулям (хотя у украинцев были моменты для победы), а румыны и словаки скатали в устраивающие обоих 1:1. Вот как все менялось.

Итоговая таблица: Румыния и Бельгия вышли напрямую, Словакия − с третьего места.

Украинцам дорого стоили стартовые 0:3 с Румынией.

Пенальти, который все решил – был ли вообще?

Румыны вернулись на первую строчку со странного пенальти. Судья Даниэль Зиберт сначала назначил штрафной, когда Давид Ганцко наступил на ногу Янису Хаджи.

Словак получил желтую, но тут вмешался ВАР: подсказал, что фол случился в штрафной.

Зиберт отменил желтую и назначил пенальти.

Вот главный повтор.

Объсняет телеграм-канал «Але, рэф» :

«Отменили желтую карточку, потому что срыв перспективной атаки в штрафной с попыткой сыграть в мяч идет на понижение до «без карточки». Мне сам пенальти не очень нравится. Как будто контакт не на пенальти. Как будто сам шел в ту ногу нападающий.

В идеале я бы хотел такую картину: ВАР говорит, что контакт в штрафной, но его надо посмотреть. С другой стороны, Розетти просил не влезать в неочевидные истории. Ну что ж, посчитали неочевидной. Не в первый раз на турнире».

Пенальти из матча Румынии и Словакии стал роковым для Украины. А словаки с румынами благодаря этому сыграли ничью, которая устраивала обе команды.

У всех в группе E по 4 очка. Почему Румыния в плей-офф с первого места, а Украина вылетела с последнего?

Есть третья пара плей-офф: Франция – Бельгия. Если бы 1/8 финала начиналась сейчас: сетка

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Torsten Silz/dpa, Arne Dedert/dpa/Global Look Press