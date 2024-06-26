🤯 Дания обошла Словению из-за желтой карточки, которую получил не игрок!

До рейтинга отбора не дошло.

Третий тур в группе С завершился скучными 0:0 в матчах Дания – Сербия и Англия – Словения, но крайне интересной была другая интрига.

Дания и Словения спорили за второе место так, что дошло до подсчета карточек.

«Третьими мы стали из-за желтых карточек», – сказал после игры главный тренер словенцев Матьяж Кек. И подтвердил этим версию о том, что все решило предупреждение сотрудника его штаба.

Закончили с идентичными очками и голами. И как тогда?

Вот такой финиш в группе С. Это финальная таблица, все места четко распределены, трое – в плей-офф.

Приоритет дополнительных показателей:

– личные встречи (ничья, 1:1)

– разница мячей (одинаковая, нулевая)

– количество голов (одинаковое, по два)

– дисциплинарные очки (внимательно посчитаем ниже)

– рейтинг отборочного турнира (Дания выше, команды были в одной группе, датчане ее выиграли)

Серия пенальти невозможна, хоть и прописана в регламенте – команды играли в параллельных матчах, а не между собой.

Дальше – подсчет желтых и красных карточек по очкам: один балл штрафа за желтую, три – за красную, четыре – если за желтой последовала прямая красная.

Карточки перед матчами : у команд было по четыре. Хотя в словенском протоколе отмечена и пятая, техническому директору Миливойе Новаковичу. По ней до последнего были сомнения, воспроизводим логику подсчета по ходу игры, как это воспринималось в лайв-режиме.

Карточки по ходу игр : на 22-й минуте получил словенец Эрик Янжа (4:5 по игровым карточкам), за следующие восемь минут датчане получили две – Йонас Винд и Мортен Юлманд (6:5). На 72-й минуте карточку получил словенец Яка Бийол (6:6).

Без учета карточки Новаковича – равенство. С ней – на одну больше у словенцев.

Что за карточка Новаковичу? Откуда она?

Желтая сотруднику команды зафиксирована в протоколе УЕФА, на такой наверняка ориентируются сотрудники сборных.

Поэтому для Матьяжа Кека сюрпризом такая развязка не стала: он про эту карточку Новаковича явно знал.

В дисциплинарном рейтинге сборных от УЕФА, который обновлялся по ходу игры, у словенцев было указано шесть карточек – то есть только игровые. Дополнительных разъяснений организация не давала.

Любопытно, как было на самом деле. Хотя исход все равно был бы один – из-за рейтинга отбора, если при равенстве карточек (без учета желтой Новаковича) нужно было бы спуститься до последнего дополнительного показателя.

Рейтинг отбора – причина, почему Дания выше все равно

Рейтинг квалификаии и ввели в регламент, чтобы точно можно было распределить команды по местам – даже при полном равенстве показателей на турнире.

Дания там на девятом месте, а Словения – на 15-м.

Команды были в одной группе, набрали одинаковое количество очков, но датчане стали первыми по личным встречам: ничья 1:1 и победа 2:1.

Эта деталь и при равенстве карточек в любом случае давала Дании право прохода в плей-офф.

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Дания вышла со второго места – на Германию, сыграют 29 июня в Дортмунде в 22:00 мск.

Словения ждет соперника: это будет или Португалия, или победитель группы Е (пока лидирует Румыния, но у всех по три очка перед последним туром).

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Фото: AFP /FABIAN STRAUCH; Gettyimages.ru /Alex Grimm