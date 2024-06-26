🤯 Дания обошла Словению из-за желтой карточки, которую получил не игрок!
До рейтинга отбора не дошло.
Третий тур в группе С завершился скучными 0:0 в матчах Дания – Сербия и Англия – Словения, но крайне интересной была другая интрига.
Дания и Словения спорили за второе место так, что дошло до подсчета карточек.
«Третьими мы стали из-за желтых карточек», – сказал после игры главный тренер словенцев Матьяж Кек. И подтвердил этим версию о том, что все решило предупреждение сотрудника его штаба.
Закончили с идентичными очками и голами. И как тогда?
Вот такой финиш в группе С. Это финальная таблица, все места четко распределены, трое – в плей-офф.
Приоритет дополнительных показателей:
– личные встречи (ничья, 1:1)
– разница мячей (одинаковая, нулевая)
– количество голов (одинаковое, по два)
– дисциплинарные очки (внимательно посчитаем ниже)
– рейтинг отборочного турнира (Дания выше, команды были в одной группе, датчане ее выиграли)
Серия пенальти невозможна, хоть и прописана в регламенте – команды играли в параллельных матчах, а не между собой.
Дальше – подсчет желтых и красных карточек по очкам: один балл штрафа за желтую, три – за красную, четыре – если за желтой последовала прямая красная.
Карточки перед матчами: у команд было по четыре. Хотя в словенском протоколе отмечена и пятая, техническому директору Миливойе Новаковичу. По ней до последнего были сомнения, воспроизводим логику подсчета по ходу игры, как это воспринималось в лайв-режиме.
Карточки по ходу игр: на 22-й минуте получил словенец Эрик Янжа (4:5 по игровым карточкам), за следующие восемь минут датчане получили две – Йонас Винд и Мортен Юлманд (6:5). На 72-й минуте карточку получил словенец Яка Бийол (6:6).
Без учета карточки Новаковича – равенство. С ней – на одну больше у словенцев.
Что за карточка Новаковичу? Откуда она?
Желтая сотруднику команды зафиксирована в протоколе УЕФА, на такой наверняка ориентируются сотрудники сборных.
Поэтому для Матьяжа Кека сюрпризом такая развязка не стала: он про эту карточку Новаковича явно знал.
В дисциплинарном рейтинге сборных от УЕФА, который обновлялся по ходу игры, у словенцев было указано шесть карточек – то есть только игровые. Дополнительных разъяснений организация не давала.
Любопытно, как было на самом деле. Хотя исход все равно был бы один – из-за рейтинга отбора, если при равенстве карточек (без учета желтой Новаковича) нужно было бы спуститься до последнего дополнительного показателя.
Рейтинг отбора – причина, почему Дания выше все равно
Рейтинг квалификаии и ввели в регламент, чтобы точно можно было распределить команды по местам – даже при полном равенстве показателей на турнире.
Дания там на девятом месте, а Словения – на 15-м.
Команды были в одной группе, набрали одинаковое количество очков, но датчане стали первыми по личным встречам: ничья 1:1 и победа 2:1.
Эта деталь и при равенстве карточек в любом случае давала Дании право прохода в плей-офф.
***
Дания вышла со второго места – на Германию, сыграют 29 июня в Дортмунде в 22:00 мск.
Словения ждет соперника: это будет или Португалия, или победитель группы Е (пока лидирует Румыния, но у всех по три очка перед последним туром).
Хорватия вылетела, Словения точно в плей-офф! Осталось три сценария для третьих мест
Фото: AFP/FABIAN STRAUCH; Gettyimages.ru/Alex Grimm
Интересно, две желтых одному игроку и соответственно красная - это 5 очков, а желтая и ПРЯМАЯ красная - всего 4
сделали бы три критерия для определения победителя (личные встречи, разница мячей и количество забитых мячей), и если равные — значит надо довериться мнению футбольного бога — кидать жребий... ну или устраиваться пробитие пенальти где-нибудь на лужайке перед отелем, где располагаются команды... смешно, конечно, но учет ЖК, КК и рейтинга предыдущих игр — еще более смешное, а главное - нелепое решение...