Гризманн может сесть в запас по решению Дешама – впервые с 2016-го. Почему?

Франция – единственная сборная, чьи игроки не забивали на Евро-2024: с Австрией выручил автогол, с Нидерландами скатали в нулевую ничью.

Похоже, это сподвигло Дидье Дешама на изменения. L’Équipe пишет, что на матч с Польшей тренер может оставить в запасе Антуана Гризманна. В марте уже оборвалась 84-матчевая серия с выходом Гризманна в старте, но тогда причиной стало здоровье.

Теперь чисто тренерское решение.

Пишут, что Дешам возвращает 4-3-3 и не видит там Гризманна. Антуан разочарован

В матче с Нидерландами партнеры организовали Гризманну два явных голевых момента: больше, чем у всей голландской сборной. Но нападающий сплоховал: в первом случае наступил на мяч и даже не ударил, а во втором пробил несильно.

После игры Дешам высказался дипломатично:

«Я бы больше переживал, если бы у него не возникало моментов. Гризманн сыграл лучше, чем в первом матче, однако его немного подвела техника, что непривычно. Сегодня он располагался на поле выше, потому что в полузащите у нас играли три футболиста».

Но теперь L’Équipe сообщает, что тренерский штаб хочет вернуть 4-3-3 и не видит в этой схеме Гризманна в старте. По крайней мере, если изменение оправдает себя в матче с Польшей.

В последние недели Гризманн публично повторял, что хорошо умеет адаптироваться. Но это изменение ему не по душе – издание пишет, что Антуан разочарован и очень расстроен решением. Он считает, что в хорошей форме. И говорил об этом после матча с голландцами:

«Я очень хорошо готов физически. После двух товарищеских матчей немного устал от подготовки, которая была тяжелой. В 33 года восстанавливаешься не так быстро, но теперь я на 100% чувствую себя хорошо».

Тогда же он прокомментировал тактические изменения Дешама по ходу ЧМ-2018, которые привели Францию к титулу чемпионов мира: «У тренера всегда есть небольшой тактический прием в запасе, который может изменить ситуацию. Он очень редко ошибается».

Как минимум в матче против Польши жертвой этих тренерских задумок может стать сам игрок.

Но Гризманн совместим с переходом на 4-3-3. Антуан должен вернуться в плей-офф

Схема Франции и раньше была не так уж далека от 4-3-3. Гризманн эпизодически играл восьмерку – особенно при обороне. Вот несколько примеров в матче против Австрии: Нголо Канте держит центр, а Антуан на одной линии с Адриеном Рабьо:

Да, были моменты, когда схема была ближе к 4-2-3-1 – такая запись формации Франции тоже будет корректной. Но нужно понимать, что грань очень тонкая, а Гризманн уверенно помогал при любом сочетании центра.

В рамках этой же схемы при владении Гризманн действовал в свободной роли – часто открывался в любимом правом полуфланге. Его игра вполне совместима с переходом на 4-3-3, поэтому объяснение через смену схемы плохо работает.

Да, можно сказать, что новые 4-3-3 предполагают больший акцент на надежность и ставку на физически мощных игроков. В некоторых ситуациях вполне уместно, но это точно лучшее тактическое решение в матче против автобусной Польши?

Я бы не переоценивал тактическую сторону решения Дешама. Думаю, тут больший упор надо делать на проходном характере матча и другом акценте в объяснениях – на готовности, а не тактике.

В числе прочего Дешам сказал: «Антуан провел насыщенный сезон. В матчах высокой интенсивности ему непросто играть в сердце полузащиты». Очевидно, что Гризманн иначе оценивает свой уровень готовности и хотел бы сыграть, несмотря ни на что. Из-за этого родилась неприятная ситуация.

Если она не перерастет в конфликт, Антуан должен вернуться в плей-офф – даже если Дешам сделает ставку на те самые 4-3-3.

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Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Kevin C. Cox