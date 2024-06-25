Италия в плей-офф! Невероятная драма в группе B с развязкой на 90+8
Финальные расклады группы B.
В группе B завершился третий тур: Италия героически спаслась против Хорватии (1:1), забив спасительный гол на 98-й минуте. Испанцы без проблем справились с Албанией (1:0) резервным составом, забил Ферран Торрес.
Испания в 1/8 финала пока выходит на Словакию (но все может поменяться в зависимости от рейтинга третьих мест), а вот Италию точно ждет Швейцария.
Рейтинг третьих мест пока выглядит так.
Привычно напомним критерии при равенстве очков.
● разница мячей;
● забитые мячи;
● победы;
● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку);
● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.
Хорватия в данный момент – мимо плей-офф, но ей надо следить за матчами Дания – Сербия, Англия – Словения, Турция – Чехия и Португалия – Грузия.
Испания – первая с 9 очками на Евро!
Несколько интересных деталей.
● Испания выиграла три матча из трех, ни разу не пропустила. Последний раз идеально заканчивали группу в 2008-м: с Россией, Швецией и Грецией. Правда, тогда пропустили три мяча, а тут все три тура сухие.
● Испания вышла в плей-офф в пятый раз подряд: в 2004-м вылетели из группы с Португалией, Грецией и Россией. Через четыре года выиграли турнир, в 2012-м защитили титул, а в 2016-м дошли до четвертьфинала и вылетели от Италии. Прошлый Евро – полуфинал, там проиграли Италии.
● Албания снова не вышла из группы – как и в 2016-м, на дебютном турнире. Правда, тогда набрали три очка и стали третьими, а сейчас лишь одно очко – ничья с Хорватией.
Фото: East News/AP Photo/Ebrahim Noroozi; Gettyimages.ru/Kevin C. Cox
Но очень жалко легенду футбола, Луку Модрича.
Он сам так кучу матчей с Реалом выиграл в концовках, теперь побудет в другой шкуре. Причем я пишу это без злорадства ,не может же вечно переть.
Поражения чехов, грузин и сербов в последнем туре вполне реальны, а вот разгромная победа Англии, увы, нет.
А ещё именно на том евро Хорватия в последний раз не вышла из группы и не одержала ни одной победы.
А ещё, кроме Хорватии и Испании, тогда из группы не вышли Италия и Германия.
А ещё на том Евро играл Роналду.
з.ы Брозович...какой же всё-таки игрок. Курит сигареты, сейчас в Аравии, всегда комплекция была обычная, но у чувака двойное сердце. Столько носится каждый матч.
з.ы.ы Вернуть бы Евро, где выходило 2 команды с группы. Зарубы плотные, потому что у команд нет права на ошибку, практически. Этим ЧМ нравился, но там формат тоже поменяется. И группа смерти превращается в группу тех, как грамотно разделят очки