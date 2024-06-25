Италия в плей-офф! Невероятная драма в группе B с развязкой на 90+8

Финальные расклады группы B.

В группе B завершился третий тур: Италия героически спаслась против Хорватии (1:1), забив спасительный гол на 98-й минуте. Испанцы без проблем справились с Албанией (1:0) резервным составом, забил Ферран Торрес.

Испания в 1/8 финала пока выходит на Словакию (но все может поменяться в зависимости от рейтинга третьих мест), а вот Италию точно ждет Швейцария.

Рейтинг третьих мест пока выглядит так.

Привычно напомним критерии при равенстве очков.

● разница мячей;

● забитые мячи;

● победы;

● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку);

● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

Хорватия в данный момент – мимо плей-офф, но ей надо следить за матчами Дания – Сербия, Англия – Словения, Турция – Чехия и Португалия – Грузия.

Испания – первая с 9 очками на Евро!

Несколько интересных деталей.

● Испания выиграла три матча из трех, ни разу не пропустила. Последний раз идеально заканчивали группу в 2008-м: с Россией, Швецией и Грецией. Правда, тогда пропустили три мяча, а тут все три тура сухие.

● Испания вышла в плей-офф в пятый раз подряд: в 2004-м вылетели из группы с Португалией, Грецией и Россией. Через четыре года выиграли турнир, в 2012-м защитили титул, а в 2016-м дошли до четвертьфинала и вылетели от Италии. Прошлый Евро – полуфинал, там проиграли Италии.

● Албания снова не вышла из группы – как и в 2016-м, на дебютном турнире. Правда, тогда набрали три очка и стали третьими, а сейчас лишь одно очко – ничья с Хорватией.

Фото: East News /AP Photo/Ebrahim Noroozi; Gettyimages.ru /Kevin C. Cox