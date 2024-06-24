Страшная травма Варги – ширма и ужас всего стадиона. Хорошо, что он в сознании
Здоровья.
Матч Шотландии и Венгрии запомнится не только голом на 90+10, но и кошмарной травмой нападающего Барнабаша Варги.
Что случилось?
На 68-й минуте вратарь Шотландии Ангус Ганн жесточайше снес форварда. Он упал, были заметны конвульсивные движения.
Из-за травмы игру прервали на несколько минут. Очень страшных минут.
Сразу после падения руки Варги поднялись – и тут же рухнули вслед за нападающим.
На поле появились врачи, но почему-то не торопились и шли пешком. Трибуны освистали их, а игроки торопили.
Партнеры в ужасе закрывали глаза.
Пострадавшего спрятали за ширмой от камер.
И увезли на каталке. Помогал капитан венгров Доминик Собослаи.
Венгры забили на 90+10 и посвятили победу Варге.
Что-то уже известно про его здоровье?
По данным венгерского медиа M4 Sport, игрока увезли в больницу. Он был в сознании и мог поддерживать разговор.
После игры полузащитник Роланд Шаллаи сказал, что в команде знают, что Варге уже лучше, но продолжают молиться за него.
Фото: Marijan Murat/Global Look Press; Gettyimages.ru/Carl Recine