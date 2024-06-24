Германия спасла первое место в группе! Ждем Швейцария – Италия в 1/8?
Последний выпуск раскладов в группе A.
В группе A завершился третий тур: Швейцария упустила победу над Германией в добавленное время (1:1), а Венгрия вырвала победу у Шотландии (1:0) на 90+10 и теперь будет ждать до среды, найдется ли ей место в плей-офф.
Германия выходит в 1/8 финала на второе место группы C (самый вероятный расклад – Дания), а вот швейцарцев в 1/8 финала, скорее всего, ждут итальянцы (если не провалятся с Хорватией).
Венгрии даже с тремя очками будет сложно из-за плохой разницы мячей (минус 3 – 2:5), но шанс пройти дальше все еще остается.
Еще никогда на Евро с третьего места не выходили команды с такой разницей (на Евро-2016 минимум для выхода – 3 очка и разница 0, на Евро-2020 – 3 очка и разница -1). Тем не менее Opta оценивает шансы венгров на выход в 77,87%!
Вот так теперь выглядит рейтинг третьих мест – только у Венгрии тут три матча.
Напомним критерии при равенстве очков.
● разница мячей;
● забитые мячи;
● победы;
● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку);
● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.
У немцев рекорд по голам. Швейцария третий раз подряд в плей-офф Евро
Несколько интересных деталей.
● Швейцария в третий раз подряд залетела в плей-офф Евро: в 2016-м остановились в 1/8 (Польша выиграла по пенальти), а в 2021-м сначала убрала французов, а в 1/4 лишь по пенальти проиграла испанцам. На первых трех турнирах швейцарцы не выходили из группы.
● Швейцария не проиграла последний матч в группе на восьми последних крупных турнирах (ЧЕ/ЧМ). Последнее поражение случилось от Франции (1:3) в третьем туре Евро-2004.
● Германия установила личный рекорд по голам на групповом этапе чемпионата Европы – восемь. До этого было максимум шесть на Евро-2020.
● Венгрия на Евро проиграла матчей больше, чем за два года до этого: было одно поражение в 16 играх, в Германии – два.
● Шотландия не одерживает ни одной победы на Евро второй турнир подряд, да и вообще она не выходила из группы в 11 турнирах из 11, где участвовала! А еще после 1992-го ни разу не забивала больше гола. Поразительная стабильность.
Регламент Евро-2024: что считают при равенстве очков, как формируется рейтинг третьих мест?
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
Регламент максимум спорный, а скорее абсурдный. Уже в 1/4 высока вероятность встречи Германии с Испанией.
Правильнее было «скрещивать» 4 лучшие первые сборные с 4-мя третьими, 5-6-ю занявшие первые места свести с 5-6 среди вторых мест. Короче надо было вводить рейтинг для всех мест. Рейтинг первых, рейтинг вторых и рейтинг третьих. Тогда было бы еще больше стимула играть до последнего.
p. s. Честно, совсем не понял зачем немцам первое место
p. s. s. И да, с 1/4 только слепой жребий
Чем условные Испания и Португалия сложнее чем Англия и Франция?