Германия спасла первое место в группе! Ждем Швейцария – Италия в 1/8?

Последний выпуск раскладов в группе A.

В группе A завершился третий тур: Швейцария упустила победу над Германией в добавленное время (1:1), а Венгрия вырвала победу у Шотландии (1:0) на 90+10 и теперь будет ждать до среды, найдется ли ей место в плей-офф.

Германия выходит в 1/8 финала на второе место группы C (самый вероятный расклад – Дания), а вот швейцарцев в 1/8 финала, скорее всего, ждут итальянцы (если не провалятся с Хорватией) .

Венгрии даже с тремя очками будет сложно из-за плохой разницы мячей (минус 3 – 2:5), но шанс пройти дальше все еще остается.

Еще никогда на Евро с третьего места не выходили команды с такой разницей (на Евро-2016 минимум для выхода – 3 очка и разница 0, на Евро-2020 – 3 очка и разница -1). Тем не менее Opta оценивает шансы венгров на выход в 77,87%!

Вот так теперь выглядит рейтинг третьих мест – только у Венгрии тут три матча.

Напомним критерии при равенстве очков.

● разница мячей;

● забитые мячи;

● победы;

● наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку);

● позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

У немцев рекорд по голам. Швейцария третий раз подряд в плей-офф Евро

Несколько интересных деталей.

● Швейцария в третий раз подряд залетела в плей-офф Евро: в 2016-м остановились в 1/8 (Польша выиграла по пенальти), а в 2021-м сначала убрала французов, а в 1/4 лишь по пенальти проиграла испанцам. На первых трех турнирах швейцарцы не выходили из группы.

● Швейцария не проиграла последний матч в группе на восьми последних крупных турнирах (ЧЕ/ЧМ). Последнее поражение случилось от Франции (1:3) в третьем туре Евро-2004.

● Германия установила личный рекорд по голам на групповом этапе чемпионата Европы – восемь. До этого было максимум шесть на Евро-2020.

● Венгрия на Евро проиграла матчей больше, чем за два года до этого: было одно поражение в 16 играх, в Германии – два.

● Шотландия не одерживает ни одной победы на Евро второй турнир подряд, да и вообще она не выходила из группы в 11 турнирах из 11, где участвовала! А еще после 1992-го ни разу не забивала больше гола. Поразительная стабильность.

Регламент Евро-2024: что считают при равенстве очков, как формируется рейтинг третьих мест?

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein