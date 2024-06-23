«Дыра в голове» – празднование Мусиалы. Жест придумал безумный Шиди Уоллес, а в культовый превратил Кармело Энтони

В чем легенда «Трех к виску» – объясняет Роман Сприкут.

Джамал Мусиала из сборной Германии – среди лучших бомбардиров Евро-2024. У полузащитника два гола за два тура, он лидирует вместе со словаком Иваном Шранцем и Жоржем Микаутадзе из Грузии.

Мусиала еще и празднует ярко.

«Это из баскетбола. Как у Кармело». Джамал сам все объяснил

Посмотрите: вот так Мусиала отметил второй победный гол на турнире.

Он забил и в матче открытия, сделал 2:0 с Шотландией на 19-й минуте, но там сразу налетели партнеры, а вот после победного Венгрии, когда открыл счет на 22-й, была творческая свобода.

И Джамал сделал вот так.

Приложил правую руку к виску.

«Это из баскетбола. Как у Кармело», – объяснил он после игры на вопрос о том, что вдохновило на такое празднование.

Если присмотреться, видно: он использует именно три пальца. Это символично.

То самое празднование Кармело – почему оно легендарно и популярно сейчас? Рассказывает Роман Сприкут

Жестом «Три к виску» (3-to-the-dome) Кармело Энтони – а за ним и другие игроки НБА – отмечают точный трехочковый, три сложенных пальца символизируют три очка. Кто-то видит в сложенной руке пистолет, а значит, и меткость. А зачем направлять себе в висок, объяснит происхождение этого празднования.

Точную дату рождения жеста невозможно найти, но поиски легко сузить до конкретного сезона. Способ праздновать появился в репертуаре Кармело Энтони весьма поздно, лишь в сезоне-2012/13, на третий год игры Мело за «Никс» и на десятый – в НБА.

В начале карьеры в «Денвере» Кармело и вовсе не использовал никаких фирменных жестов, да и попадал не больше 60-70 трехочковых за сезон. В «Никс» норма выросла кратно – в сезоне-12/13 он забросил 157 штук. Вероятно, помогла встреча с человеком, который тоже когда-то превратился в «дальнобойщика» по ходу карьеры – 38-летний Рашид Уоллес вернулся в НБА после двух лет на пенсии, объединившись с Кармело в «Нью-Йорке».

Рашид и придумал тот самый жест. То, что волатильный бородач пальцами «целился» себе же в голову, не удивляет: «дыра в голове» – часть образа Шиди, заметная прореха в волосах на затылке (то ли шрам, то ли родимое пятно, то ли очаговое облысение). И играл непредсказуемый Рашид так же – с дырявой головой, в которой не удерживались ни слова, ни эмоции. Так он и стал рекордсменом НБА по техническим нарушениям и удалениям с площадки.

Шиди утверждает, что жест он изобрел еще в 2010-м в «Бостоне». «Я подумал: попробую что-то забавное, что всем понравится, так жест 3-to-the-dome и пришел в голову. Но как только я сделал его после точного броска, со мной связались из НБА и сказали: «Йоу, прекращай». Они подумали, что это бандитский жест, что я пытаюсь им сказать «выстрелю тебе в голову».

Уоллес, а за ним и Энтони, клянутся, что никакого оружия жест не подразумевает, только бросающие мяч в корзину руки. Кармело же не скрывает, что первым 3-to-the-dome использовал его бывший одноклубник, и не пытается присвоить авторство. Но отмечает, что адаптировал празднование под себя: «Рашид [прикладывал руку к виску] только один раз. Ну а я решил, что буду делать три раза».

Интересно, что изначально этот жест повлиял только на внутреннюю культуру «Никс»: все одноклубники Мело и Шиди стали придумывать собственные способы отметить точный бросок. Но ни «чемпионский пояс» Стива Новака, ни «телефон» Имана Шамперта, ни неописуемые пантомимы Джей Ар Смита не прижились так, как 3-to-the-dome.

Но даже этот жест стали перенимать у Кармело намного позднее, уже когда он покинул «Никс». Популярность «три пальца у виска», вероятно, начали набирать одновременно с развитием сервисов коротких видео – в них проще акцентировать внимание на жесте, движении, хайлайте вне контекста. В 2020-е этот жест показывали Энтони Эдвардс, Ламело Болл, Остин Ривз, Джордж Ньянг, бейсболисты, теннисисты – все с явной отсылкой к Кармело Энтони, который «Никс» покинул за семь лет до, в 2022-м он вообще завершил карьеру в НБА.

В эпоху нейросетей и киновселенных что-то имеет значение, только если это подражание. Не стоит удивляться, что жест 3-to-the-dome стал более популярным, когда автор (точнее, тот, кто переработал и ввел в обиход) уже перестал его показывать.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /David Berding, Elsa, Stephen Dunn