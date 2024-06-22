Расклады и таблицы всех групп Евро. Итоги 2-го тура
Кому что нужно.
Бельгия и Румыния завершили второй тур группового этапа Евро-2024.
Третий стартует уже в 19:00 мск воскресенья, там параллельные матчи в группах. Кто с чем к ним подходит?
Группа A
● Германия четко обыграла и Венгрию, по-хозяйски первой вышла в плей-офф. Первое место – пока не гарантия.
● Джердан Шакири хлестким голом принес Швейцарии ничью с Шотландией – и оставил преимущество в борьбе за прямой выход.
3-й тур: Швейцария – Германия, Венгрия – Шотландия. 23 июня, воскресенье, в 22:00 мск.
Кому что нужно?
Германия: ничья для первого места. Одного очка хватит, чтобы выиграть группу. При поражении закончат вторыми.
Швейцария: ничья для плей-офф, победа для первого места. Если проиграют, точно попадут в 1/8 финала только при непобеде Шотландии. Если швейцарцы проиграют, а шотландцы выиграют, понадобится считать разницу мячей. В любом случае с четырьмя очками, очень вероятно, пройдут и по рейтингу третьих мест.
Шотландия: своя победа при поражении Швейцарии для плей-офф. Важна будет разница, нужно отыгрывать шесть мячей (например, собственные 3:0 и швейцарские 0:3) – тогда нужно будет считать дисциплинарные очки за желтые/красные карточки. По рейтингу квалификации, это последний дополнительный показатель, шотландцы выше. Если они наберут четыре очка, с большой вероятностью пройдут как одна из лучших команд с третьих мест.
Венгрия: победа с большой разницей. Только тогда реально смогут претендовать на топ-4 среди третьих мест, при трех очках с глубоко минусовой разницей шансов будет мало.
Группа B
● Испания в одном из самых ярких матчей турнира обыграла Италию: 1:0, но разорвала. Гарантировали себе первое место.
● Хорватия сначала перевернула, а затем упустила матч с Албанией – эти 2:2 снизили шансы даже на выход с третьей строчки.
3-й тур: Хорватия – Италия, Албания – Испания. 24 июня, понедельник, 22:00 мск.
Кому что нужно?
Италия: ничья для плей-офф. Тогда точно станут вторыми, Албания останется ниже из-за поражения в первом туре. Если проиграют, пропустят хорватов в плей-офф напрямую, третье место будет зависеть от албанцев: их победа над Испанией оставит Италию последней.
Албания: победа для плей-офф и шансов на третье место. При поражении итальянцев выйдут со второго места, если Хорватия не отыграет два мяча разницы. При ничьей Италии останутся третьими с высоким шансом пройти по квоте через лучшие третьи места.
Хорватия: победа для плей-офф и шансов на третье место. Если албанцы потеряют очки, хорваты выйдут со второго места. Если Албания тоже выиграет, важна будет разница мячей, после второго тура у албанцев +2 при сравнении. Если хорваты отыграют ровно два гола, понадобится считать дисциплинарные очки за желтые и красные карточки. При равенстве и там преимущество будет у Албании: она выше в квалификационном рейтинге как победитель группы.
Группа C
● Англия вела, но не смогла обыграть Данию. Спровоцировала новый вал критики за осторожность.
● Сербия на 95-й минуте спасла ничью со Словенией. Командной игры все еще не хватает.
3-й тур: Англия – Словения, Дания – Сербия. 25 июня, вторник, 22:00 мск.
Кому что нужно?
Англия: достаточно собственной победы – так точно выйдут с первого места. Ничья гарантирует второе.
Ничья и непобеда Дании – первое место. Ничья и победа Дании – первое место будет зависеть от разницы мячей.
Поражение при победе Сербии – второе место за счет преимущества над сербами по личным встречам. В любом случае англичане не упадут ниже третьего, а при четырех очках это почти гарантия выхода по рейтингу третьих мест.
Дания: победа выведет в плей-офф. При поражении англичан выиграют группу, при их победе станут вторыми, при английской ничьей будет важна разница мячей.
Ничья и поражение Словении – второе место. Две ничьих – второе место будет зависеть от разницы мячей и других дополнительных показателей. По итогам тура датчане выше словенцев, хотя у них идентичные основные показатели. В деле даже не дисциплинарные очки, а рейтинг квалификации. В этом случае удобно: команды были в одной группе, датчане финишировали первыми, поэтому они выше.
Ничья и победа Словении – третье место с надеждой, что трех очков хватит для прохода. Поражение – максимум третье место, если Словения тоже проиграет, но двух очков с большой вероятностью не хватит для прохода.
Словения: победа выведет в плей-офф. Ничьей может хватить только при ничьей в параллельном матче – нужно будет считать все дополнительные показатели. Поражение – вылет.
Сербия: победа при победе/ничьей Англии – выход в плей-офф. Победа при поражении англичан – третье место, но с хорошими шансами пройти как одна из лучших четырех команд с третьих мест. Ничья или поражание – вылет.
Группа D
● Нидерланды с Францией сыграли первые нули на турнире. Остались на первых двух местах, но формально еще ничего себе не обеспечили.
● Австрия по делу обыграла Польшу, поляки первыми вылетели с Евро – и единственными после второго тура.
3-й тур: Нидерланды – Австрия, Франция – Польша. 25 июня, вторник, 19:00 мск
Кому что нужно?
Нидерланды: ничья. Тогда своими руками не дадут Австрии обойти ни себя, ни французов. При этом даже победа не гарантирует первое место, потому что важна будет разница мячей и количество голов. В рейтинге квалификации, это последний дополнительный показатель, нужный при равенстве дисциплинарных очков, Франция выше.
Франция: ничья. Хотя бы одно очко – и у соперников не получится обогнать французов одновременно. Победа сама по себе не обеспечит первое место, важно будет в онлайне сравнивать результаты, если Нидерланды тоже будут вести в счете. Своя победа и потеря Нидерландов = выход с первого места.
Австрия: победа. Ничьей недостаточно для прямого выхода, потому что тогда не смогут обогнать Нидерланды по очкам, а французов – по личным встречам. Даже если проиграют Нидерландам, высокие шансы пройти в 1/8 финала как с третьего места, после второго тура лидируют в этом рейтинге.
Группа E
● Украина перевернула матч со Словакией: за счет 2:1, сделанных во втором тайме, сохранили приемлемые шансы на плей-офф.
● Бельгия выиграла у Румынии, реализовали намного меньше, чем создали (а гол Ромелу Лукаку снова отменили).
3-й тур: Словакия – Румыния, Украина – Бельгия. 26 июня, среда, 19:00 мск.
В группе любопытнейшая ситуация: у всех по три очка, каждый выиграл по разу. Такое случилось впервые в истории Евро. Соответственно, каждый может и выйти в плей-офф с первого места, и вылететь с последнего.
Румыния
Победа – точно выходят, выиграют группу при ничьей или победе Украины. При победе Бельгии вторые из-за личных встреч.
Ничья – если в параллельном матче будет победитель, станут вторыми за счет лучшей разницы мячей со Словакией. При двух ничьих будут делить первые два места с Бельгией по доппоказателям.
Поражение – станут последними, если очки наберет Украина. При победе Бельгии обойдут украинцев и станут третьими за счет личных встреч. Дальше судьба зависит от рейтинга третьих мест.
Бельгия
Победа – точно выходят. Выиграют группу, если Румыния победит или сыграет вничью. При победе Словакии останутся вторыми, потому что хуже из в личных встречах.
Ничья – если в параллельном матче будет победитель, закончат вторыми, потому что обойдут Украину по личным встречам. При двух ничьих будут делить первые два места с Румынией по доппоказателям.
Поражение – станут последними, если очки наберет Румыния. При победе Словакии закончат третьими выше Румынии за счет личных встреч. Судья будет зависеть от рейтинга третьих мест.
Словакия
Победа – точно выходят. Выиграют группу, если Бельгия победит или сыграет вничью. При победе Украины останутся вторыми по личным встречам, сами украинцам проиграли.
Ничья – останется третьей при любом параллельном исходе. Четырех очков наверняка будет достаточно, чтобы выйти по дополнительной квоте для третьих мест.
Поражение – смогут стать третьими, только если выиграет Украина. Проход будет зависеть от того, хватит ли трех очков с минусовой разницей для прохода.
Украина
Победа – точно выходят. Выиграют группу, если наберет очки Словакия. При победе Румынии останутся вторыми по личным встречам.
Ничья – смогут стать третьими, только если победит Румыния. Четыре очков, вероятнее всего, хватит для прохода с третьего места. Если победит Словакия, останутся на последнем месте.
Поражение – смогут стать третьими только при победе Румынии. Будут следить за другими третьими командами в рейтинге.
Особенность положения в том, что Словакии и Румынии в последнем туре достаточно сыграть вничью, тогда обе сборные точно выйдут в плей-офф.
Группа F
● Грузия благодаря вратарю Георгию Мамардашвили набрала первые очки, могла и вырывать победу.
● Португалия свободно обыграла Турцию: третьей гарантировала себе плей-офф и второй – выход с первого места.
3-й тур: Чехия – Турция, Грузия – Португалия. 26 июня, среда, 21:00 мск.
Кому что нужно?
Турция: достаточно ничьей. Тогда точно станут вторыми: Грузия останется ниже из-за поражения в первой игре. Если проиграют, пропустят чехов в плей-офф напрямую. Третье место будет зависеть от Грузии: им надо побеждать Португалию.
Чехия: нужна победа. Тогда выйдет со второго места, если Грузия не выиграет у португальцев в три и больше мячей. Сейчас разница мячей у чехов – минус один. У грузин – минус два. Ничья с Турцией – третье место, если не выиграет Грузия.
Грузия: нужна победа, может понадобиться крупная. Если Турция и Чехия сыграют вничью, а грузины победят, они займут третье место (не обойдут турецкую команду из-за поражения при личной встрече). Если чехи проиграют, а Грузия сыграет вничью – тоже. Для второго места нужен фантастический сценарий: разгром португальцев и минимальная победа чехов над Турцией.
Для прохода с третьего места представителям этой группы тоже нужно выигрывать: с одним/двумя очками занять его можно, но этого будет с большой вероятностью недостаточно, чтобы быть в топ-4 из шести команд с третьих мест.
Рейтинг третьих мест. Кто проходит после второго тура?
В 1/8 финала будут четыре из шести команд с третьих мест.
Дополнительные показатели: 1) разница мячей, 2) количество голов, 3) количество побед, 4) дисциплинарные очки (сумма штрафов за желтые и красные карточки), 5) рейтинг по итогам квалификации.
Самые результативные игроки Евро: кто это?
Три игрока с двумя голами.
Хотя автогол, конечно, вне конкуренции.
Регламент Евро-2024: что считают при равенстве очков, как формируется рейтинг третьих мест?
Топовое фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Shaun Botterill
Желаю Украине и Грузии (хотя Чехия поинтересней) победы и выхода из группы.
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Если Бельгия играет вничью, а в параллельном матче побеждает кто угодно, то Бельгия вторая, потому что обойдет не Румынию, а Украину по разнице мячей.
Т.е.:
Словакия - Румыния 1-0
Бельгия - Украина 1-1
1. Словакия - 6 очков
2. Бельгия - 4 очка, разница +1
3. Украина - 4 очка, разница -2
4. Румыния - 3 очка
При победе румынов уже Румыния первая с 6 очками, Словакия последняя с 3, для Бельгии и Украины ничего не меняется.
Я не против Англии, а просто надеюсь, что при таком раскладе Англия не ыйдет из группы и дурачка Саутгейта наконец-то попросят на выход.
Это невероятно что с таким составом англичане показывет то, что показывают.
Ничья и все у них О.К .
При определенных условиях румынам и некрупно проиграть можно )