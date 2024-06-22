Расклады и таблицы всех групп Евро. Итоги 2-го тура

Кому что нужно.

Бельгия и Румыния завершили второй тур группового этапа Евро-2024.

Третий стартует уже в 19:00 мск воскресенья, там параллельные матчи в группах. Кто с чем к ним подходит?

Группа A

● Германия четко обыграла и Венгрию, по-хозяйски первой вышла в плей-офф. Первое место – пока не гарантия.

● Джердан Шакири хлестким голом принес Швейцарии ничью с Шотландией – и оставил преимущество в борьбе за прямой выход.

3-й тур : Швейцария – Германия, Венгрия – Шотландия. 23 июня, воскресенье, в 22:00 мск.

Кому что нужно?

Германия: ничья для первого места . Одного очка хватит, чтобы выиграть группу. При поражении закончат вторыми.

Швейцария: ничья для плей-офф, победа для первого места . Если проиграют, точно попадут в 1/8 финала только при непобеде Шотландии. Если швейцарцы проиграют, а шотландцы выиграют, понадобится считать разницу мячей. В любом случае с четырьмя очками, очень вероятно, пройдут и по рейтингу третьих мест.

Шотландия: своя победа при поражении Швейцарии для плей-офф . Важна будет разница, нужно отыгрывать шесть мячей (например, собственные 3:0 и швейцарские 0:3) – тогда нужно будет считать дисциплинарные очки за желтые/красные карточки. По рейтингу квалификации , это последний дополнительный показатель, шотландцы выше. Если они наберут четыре очка, с большой вероятностью пройдут как одна из лучших команд с третьих мест.

Венгрия: победа с большой разницей . Только тогда реально смогут претендовать на топ-4 среди третьих мест, при трех очках с глубоко минусовой разницей шансов будет мало.

Группа B

● Испания в одном из самых ярких матчей турнира обыграла Италию: 1:0, но разорвала. Гарантировали себе первое место.

● Хорватия сначала перевернула, а затем упустила матч с Албанией – эти 2:2 снизили шансы даже на выход с третьей строчки.

3-й тур : Хорватия – Италия, Албания – Испания. 24 июня, понедельник, 22:00 мск.

Кому что нужно?

Италия: ничья для плей-офф . Тогда точно станут вторыми, Албания останется ниже из-за поражения в первом туре. Если проиграют, пропустят хорватов в плей-офф напрямую, третье место будет зависеть от албанцев: их победа над Испанией оставит Италию последней.

Албания: победа для плей-офф и шансов на третье место . При поражении итальянцев выйдут со второго места, если Хорватия не отыграет два мяча разницы. При ничьей Италии останутся третьими с высоким шансом пройти по квоте через лучшие третьи места.

Хорватия: победа для плей-офф и шансов на третье место . Если албанцы потеряют очки, хорваты выйдут со второго места. Если Албания тоже выиграет, важна будет разница мячей, после второго тура у албанцев +2 при сравнении. Если хорваты отыграют ровно два гола, понадобится считать дисциплинарные очки за желтые и красные карточки. При равенстве и там преимущество будет у Албании: она выше в квалификационном рейтинге как победитель группы.

Группа C

● Англия вела, но не смогла обыграть Данию. Спровоцировала новый вал критики за осторожность.

● Сербия на 95-й минуте спасла ничью со Словенией. Командной игры все еще не хватает.

3-й тур : Англия – Словения, Дания – Сербия. 25 июня, вторник, 22:00 мск.

Кому что нужно?

Англия: достаточно собственной победы – так точно выйдут с первого места. Ничья гарантирует второе .

Ничья и непобеда Дании – первое место. Ничья и победа Дании – первое место будет зависеть от разницы мячей.

Поражение при победе Сербии – второе место за счет преимущества над сербами по личным встречам. В любом случае англичане не упадут ниже третьего, а при четырех очках это почти гарантия выхода по рейтингу третьих мест.

Дания: победа выведет в плей-офф. При поражении англичан выиграют группу, при их победе станут вторыми, при английской ничьей будет важна разница мячей .

Ничья и поражение Словении – второе место. Две ничьих – второе место будет зависеть от разницы мячей и других дополнительных показателей. По итогам тура датчане выше словенцев, хотя у них идентичные основные показатели. В деле даже не дисциплинарные очки, а рейтинг квалификации. В этом случае удобно: команды были в одной группе, датчане финишировали первыми, поэтому они выше.

Ничья и победа Словении – третье место с надеждой, что трех очков хватит для прохода. Поражение – максимум третье место, если Словения тоже проиграет, но двух очков с большой вероятностью не хватит для прохода.

Словения: победа выведет в плей-офф . Ничьей может хватить только при ничьей в параллельном матче – нужно будет считать все дополнительные показатели. Поражение – вылет.

Сербия: победа при победе/ничьей Англии – выход в плей-офф . Победа при поражении англичан – третье место, но с хорошими шансами пройти как одна из лучших четырех команд с третьих мест. Ничья или поражание – вылет.

Группа D

● Нидерланды с Францией сыграли первые нули на турнире. Остались на первых двух местах, но формально еще ничего себе не обеспечили.

● Австрия по делу обыграла Польшу, поляки первыми вылетели с Евро – и единственными после второго тура.

3-й тур : Нидерланды – Австрия, Франция – Польша. 25 июня, вторник, 19:00 мск

Кому что нужно?

Нидерланды: ничья . Тогда своими руками не дадут Австрии обойти ни себя, ни французов. При этом даже победа не гарантирует первое место, потому что важна будет разница мячей и количество голов. В рейтинге квалификации, это последний дополнительный показатель, нужный при равенстве дисциплинарных очков, Франция выше.

Франция: ничья . Хотя бы одно очко – и у соперников не получится обогнать французов одновременно. Победа сама по себе не обеспечит первое место, важно будет в онлайне сравнивать результаты, если Нидерланды тоже будут вести в счете. Своя победа и потеря Нидерландов = выход с первого места.

Австрия: победа . Ничьей недостаточно для прямого выхода, потому что тогда не смогут обогнать Нидерланды по очкам, а французов – по личным встречам. Даже если проиграют Нидерландам, высокие шансы пройти в 1/8 финала как с третьего места, после второго тура лидируют в этом рейтинге.

Группа E

● Украина перевернула матч со Словакией: за счет 2:1, сделанных во втором тайме, сохранили приемлемые шансы на плей-офф.

● Бельгия выиграла у Румынии, реализовали намного меньше, чем создали (а гол Ромелу Лукаку снова отменили).

3-й тур : Словакия – Румыния, Украина – Бельгия. 26 июня, среда, 19:00 мск.

В группе любопытнейшая ситуация: у всех по три очка, каждый выиграл по разу. Такое случилось впервые в истории Евро. Соответственно, каждый может и выйти в плей-офф с первого места, и вылететь с последнего.

Румыния

Победа – точно выходят, выиграют группу при ничьей или победе Украины. При победе Бельгии вторые из-за личных встреч.

Ничья – если в параллельном матче будет победитель, станут вторыми за счет лучшей разницы мячей со Словакией. При двух ничьих будут делить первые два места с Бельгией по доппоказателям.

Поражение – станут последними, если очки наберет Украина. При победе Бельгии обойдут украинцев и станут третьими за счет личных встреч. Дальше судьба зависит от рейтинга третьих мест.

Бельгия

Победа – точно выходят. Выиграют группу, если Румыния победит или сыграет вничью. При победе Словакии останутся вторыми, потому что хуже из в личных встречах.

Ничья – если в параллельном матче будет победитель, закончат вторыми, потому что обойдут Украину по личным встречам. При двух ничьих будут делить первые два места с Румынией по доппоказателям.

Поражение – станут последними, если очки наберет Румыния. При победе Словакии закончат третьими выше Румынии за счет личных встреч. Судья будет зависеть от рейтинга третьих мест.

Словакия

Победа – точно выходят. Выиграют группу, если Бельгия победит или сыграет вничью. При победе Украины останутся вторыми по личным встречам, сами украинцам проиграли.

Ничья – останется третьей при любом параллельном исходе. Четырех очков наверняка будет достаточно, чтобы выйти по дополнительной квоте для третьих мест.

Поражение – смогут стать третьими, только если выиграет Украина. Проход будет зависеть от того, хватит ли трех очков с минусовой разницей для прохода.

Украина

Победа – точно выходят. Выиграют группу, если наберет очки Словакия. При победе Румынии останутся вторыми по личным встречам.

Ничья – смогут стать третьими, только если победит Румыния. Четыре очков, вероятнее всего, хватит для прохода с третьего места. Если победит Словакия, останутся на последнем месте.

Поражение – смогут стать третьими только при победе Румынии. Будут следить за другими третьими командами в рейтинге.

Особенность положения в том, что Словакии и Румынии в последнем туре достаточно сыграть вничью, тогда обе сборные точно выйдут в плей-офф.

Группа F

● Грузия благодаря вратарю Георгию Мамардашвили набрала первые очки, могла и вырывать победу.

● Португалия свободно обыграла Турцию: третьей гарантировала себе плей-офф и второй – выход с первого места.

3-й тур : Чехия – Турция, Грузия – Португалия. 26 июня, среда, 21:00 мск.

Кому что нужно?

Турция: достаточно ничьей . Тогда точно станут вторыми: Грузия останется ниже из-за поражения в первой игре. Если проиграют, пропустят чехов в плей-офф напрямую. Третье место будет зависеть от Грузии: им надо побеждать Португалию.

Чехия: нужна победа . Тогда выйдет со второго места, если Грузия не выиграет у португальцев в три и больше мячей. Сейчас разница мячей у чехов – минус один. У грузин – минус два. Ничья с Турцией – третье место, если не выиграет Грузия.

Грузия: нужна победа, может понадобиться крупная . Если Турция и Чехия сыграют вничью, а грузины победят, они займут третье место (не обойдут турецкую команду из-за поражения при личной встрече). Если чехи проиграют, а Грузия сыграет вничью – тоже. Для второго места нужен фантастический сценарий: разгром португальцев и минимальная победа чехов над Турцией.

Для прохода с третьего места представителям этой группы тоже нужно выигрывать: с одним/двумя очками занять его можно, но этого будет с большой вероятностью недостаточно, чтобы быть в топ-4 из шести команд с третьих мест.

Рейтинг третьих мест. Кто проходит после второго тура?

В 1/8 финала будут четыре из шести команд с третьих мест.

Дополнительные показатели: 1) разница мячей, 2) количество голов, 3) количество побед, 4) дисциплинарные очки (сумма штрафов за желтые и красные карточки), 5) рейтинг по итогам квалификации.

Самые результативные игроки Евро: кто это?

Три игрока с двумя голами.

Хотя автогол, конечно, вне конкуренции .

Регламент Евро-2024: что считают при равенстве очков, как формируется рейтинг третьих мест?

Топовое фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Shaun Botterill