Первое очко Грузии на Евро: тащил Мамардашвили, Микаутадзе – в топе бомбардиров
Сборная Грузии взяла первое очко на Евро-2024 – ничья 1:1 с Чехией.
Рецепт успеха: геройства вратаря Георгия Мамардашвили и пенальти, реализованный нападающим «Метца» Жоржем Микаутадзе.
Мамардашвили – супергерой. Сделал 11 сэйвов (почти рекорд Евро)
Чехия значительно превзошла Грузию по ударам – 27:5 (3,1-1,09 по xG). Оставаться в игре и даже вести в счете позволяли лишь вдохновенные действия кипера «Валенсии» Мамардашвили.
Георгий за матч сделал 11 сэйвов. Так много у вратарей на Евро не было с 2012 года (тогда вовсю трудился ирландец Шэй Гивен против Испании). А рекорд чемпионатов Европы за время подсчета статистики – 12 сэйвов латвийца Александра Колинько против Нидерландов в 2004-м.
Особенно много работы у Мамардашвили было в первом тайме – 8 сэйвов, повторение лучшего результата этого Евро (столько же за тайм собрали албанец Томас Стракоша против Хорватии и Джанлуиджи Доннарумма с Испанией).
Великолепие Мамардашвили в цифрах:
● 6 из 11 сэйвов – после ударов из штрафной;
● 4,19 – столько, согласно продвинутой статистике xGOT (замеряет остроту удара по точке створа, куда пошел мяч), за матч набили чехи;
Однажды за первый тайм мяч все же побывал в сетке – но гол Гложека отменили из-за касания рукой. Вновь помог датчик внутри мяча.
Грузия забила с пенальти. Снова Микаутадзе – он среди лучших бомбардиров Евро
На финише первого тайма Грузия повела.
На 45-й минуте Хвича закинул в штрафную, а там Гурам Кашия опередил защитника и пробил низом с семи метров. Инрджих Станек ногами отразил удар.
Повтор показал, что в моменте защитник Чехии сыграл рукой в штрафной. Отличился Робин Гранач: автогол с Португалией, теперь это.
Жорж Микаутадзе классно пробил в верхний угол и забил второй гол на Евро. Он среди лучших бомбардиров – столько же у Мусиалы и словака Шранца.
Микаутадзе – шестой игрок, забивший два первых гола своей сборной на Евро. Предыдущим отличился Андрей Шевченко в 2012-м.
Шик – 6-й гол за два Евро, больше Кейна и Роналду
Короткий пункт про бомбардира Чехии. Патрик Шик забил первый гол на Евро-2024 и продолжил серию с предыдущего чемпионата Европы. Тогда у Шика было пять мячей.
Шесть голов за два Евро – больше нет ни у кого. По пять мячей у Харри Кейна и Криштиану Роналду.
Патрик нанес с отрывом больше всех ударов за матч (семь), но ушел раньше финального свистка из-за травмы.
Это первое очко Грузии на крупном турнире в современной истории
Вы знаете: сборная Грузии – дебютант Евро. Как долго страна ждала первый успех?
Грузия стала членом УЕФА и ФИФА в 1992 году, вскоре после распада СССР. Первым отбором для сборной была квалификация Евро-1996. Грузия не отобралась на 14 больших турниров подряд (по 7 ЧМ и Евро).
15-й стал успешным – и уже историческим.
Дальше – Португалия в третьем туре.
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Лучшие отрезки Грузия выдавала, когда забирала мяч. Они могут связывать качественные затяжные владения. Это не просто интереснее, но и полезнее для такого набора футболистов. И даже проверено эмпирически (гигантский контраст в пользу смелого футбола, а автобусные отрезки совсем ненадежные).
Вижу парадокс в том, как легко команда готова отказываться от удобного рисунка, будто бы превращаясь в своего трусливого брата-близнеца. Рискну предположить, что проблема не тактическая, а психологическая.
Все равно достойно выглядят. Напомню, что букмекеры и модели видели в Грузии 24-ю команду из 24. Если сухо и объективно, даже одно очко – успех, а впереди еще один матч.
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11 сэйвов Мамардашвили за Грузию – рекорд Евро с 2004-го! Как он стал стеной и самым надежным вратарем Ла Лиги?
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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Alex Livesey
Грузины, при всем к ним уважении, очень средняя команда.
Чтобы держать мяч большими отрезками нужно чуть больше качества, чем есть у грузин. Ну и к слову, контратаки почти всегда несли угрозу, даже если не заканчивались ударом. Это еще раз говорит об уровне мастерства
Господи, двадцать лет уже прошло...
Хотя бы не уедут с "баранкой" по очкам и забитым голам, план-минимум выполнили.
Мамардашвили столько тащил, что даже странно, что чехи не выиграли.
Так что непонятно чего вы ожидали от Грузии в принципе и конкретно в матче с чехами, у которых самый дорогой это Соучек за 30 и суммарная стоимость всей команды 187,9
Япония 289,98 млн €,
Грузия 161,05 млн €
Южная Корея 130,05 млн €
Иран 45,40 млн €
https://www.transfermarkt.world/marktwertetop/wertvollstenationalmannschaften
С тем, что не слабее – согласен.
Но какие же они кривоногие это просто кошмар.
Что туркам не забили около трех что чехам 99.99%-ный верняк на последней минуте добавленного времени.