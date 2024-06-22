Первое очко Грузии на Евро: тащил Мамардашвили, Микаутадзе – в топе бомбардиров

Сборная Грузии взяла первое очко на Евро-2024 – ничья 1:1 с Чехией.

Рецепт успеха: геройства вратаря Георгия Мамардашвили и пенальти, реализованный нападающим «Метца» Жоржем Микаутадзе.

Мамардашвили – супергерой. Сделал 11 сэйвов (почти рекорд Евро)

Чехия значительно превзошла Грузию по ударам – 27:5 (3,1-1,09 по xG). Оставаться в игре и даже вести в счете позволяли лишь вдохновенные действия кипера «Валенсии» Мамардашвили.

Георгий за матч сделал 11 сэйвов. Так много у вратарей на Евро не было с 2012 года (тогда вовсю трудился ирландец Шэй Гивен против Испании). А рекорд чемпионатов Европы за время подсчета статистики – 12 сэйвов латвийца Александра Колинько против Нидерландов в 2004-м.

Особенно много работы у Мамардашвили было в первом тайме – 8 сэйвов, повторение лучшего результата этого Евро (столько же за тайм собрали албанец Томас Стракоша против Хорватии и Джанлуиджи Доннарумма с Испанией).

Великолепие Мамардашвили в цифрах:

● 6 из 11 сэйвов – после ударов из штрафной;

● 4,19 – столько, согласно продвинутой статистике xGOT (замеряет остроту удара по точке створа, куда пошел мяч), за матч набили чехи;

Однажды за первый тайм мяч все же побывал в сетке – но гол Гложека отменили из-за касания рукой. Вновь помог датчик внутри мяча .

Грузия забила с пенальти. Снова Микаутадзе – он среди лучших бомбардиров Евро

На финише первого тайма Грузия повела.

На 45-й минуте Хвича закинул в штрафную, а там Гурам Кашия опередил защитника и пробил низом с семи метров. Инрджих Станек ногами отразил удар.

Повтор показал, что в моменте защитник Чехии сыграл рукой в штрафной. Отличился Робин Гранач: автогол с Португалией, теперь это.

Жорж Микаутадзе классно пробил в верхний угол и забил второй гол на Евро. Он среди лучших бомбардиров – столько же у Мусиалы и словака Шранца.

Микаутадзе – шестой игрок, забивший два первых гола своей сборной на Евро. Предыдущим отличился Андрей Шевченко в 2012-м.

Шик – 6-й гол за два Евро, больше Кейна и Роналду

Короткий пункт про бомбардира Чехии. Патрик Шик забил первый гол на Евро-2024 и продолжил серию с предыдущего чемпионата Европы. Тогда у Шика было пять мячей.

Шесть голов за два Евро – больше нет ни у кого. По пять мячей у Харри Кейна и Криштиану Роналду.

Патрик нанес с отрывом больше всех ударов за матч (семь), но ушел раньше финального свистка из-за травмы.

Это первое очко Грузии на крупном турнире в современной истории

Вы знаете: сборная Грузии – дебютант Евро. Как долго страна ждала первый успех?

Грузия стала членом УЕФА и ФИФА в 1992 году, вскоре после распада СССР. Первым отбором для сборной была квалификация Евро-1996. Грузия не отобралась на 14 больших турниров подряд (по 7 ЧМ и Евро).

15-й стал успешным – и уже историческим.

Дальше – Португалия в третьем туре.

Анализ Лукомского: Грузия способна держать мяч, а в защите не справляется

Лучшие отрезки Грузия выдавала, когда забирала мяч. Они могут связывать качественные затяжные владения. Это не просто интереснее, но и полезнее для такого набора футболистов. И даже проверено эмпирически (гигантский контраст в пользу смелого футбола, а автобусные отрезки совсем ненадежные).

Вижу парадокс в том, как легко команда готова отказываться от удобного рисунка, будто бы превращаясь в своего трусливого брата-близнеца. Рискну предположить, что проблема не тактическая, а психологическая.

Все равно достойно выглядят. Напомню, что букмекеры и модели видели в Грузии 24-ю команду из 24. Если сухо и объективно, даже одно очко – успех, а впереди еще один матч.

Супермомент Грузии на 95-й – как же не попал Лобжанидзе!

11 сэйвов Мамардашвили за Грузию – рекорд Евро с 2004-го! Как он стал стеной и самым надежным вратарем Ла Лиги?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan, Alex Livesey