Супермомент Грузии на 95-й – как же не попал Лобжанидзе!

Почти взяли первую победу на Евро.

Грузия во втором туре едва не убрала чехов с Евро – какой же шикарный момент запороли на 95-й минуте!

Чехия при счете 1:1 провела концовку в атаке, но последний супершанс получили именно грузины. Чешский защитник Томаш Голеш за 20 секунд до свистка решил зарядить издали – и подарил Грузии выход 3-в-1.

Грузины подбежали к штрафной, Георгий Чакветадзе вовремя отдал Сабе Лобжанидзе! Он на 82-й минуте заменил Хвичу, а в самом конце мог оформить победный.

Защитник был в полупозиции, Лобжанидзе оказался прямо перед вратарем.

Но занервничал и в касание запустил мяч выше перекладины. Удар оценили в 0,16 xG – не так высоко, но забивать все равно надо.

Кажется, сам не поверил, что не попал!

Первая грузинская победа на Евро все-таки не случилась, только ничья.

Саба, конечно, расстроился – парня утешали и Вилли Саньоль, и партнеры по Грузии.

Этим ударом Лобжанидзе мог не только осчастливить Грузию, но и отправить чехов домой – при поражении они вылетали с Евро. Теперь нужен последний тур, грузинам играть со звездными португальцами, пробиться в плей-офф будет сложно.

Но первые очки на Евро уже никто не отнимет.

Кстати, всего три недели назад Лобжанидзе наказал дублем «Интер Майами»: дважды забил из-за штрафной разными ногами. Тогда его «Атланта Юнайтед» огорчила самого Лео Месси, а теперь Саба не забил из такой классной точки.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan, Julian Finney; Eibner-Pressefoto/Marcel/Global Look Press