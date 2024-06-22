Супермомент Грузии на 95-й – как же не попал Лобжанидзе!
Почти взяли первую победу на Евро.
Грузия во втором туре едва не убрала чехов с Евро – какой же шикарный момент запороли на 95-й минуте!
Чехия при счете 1:1 провела концовку в атаке, но последний супершанс получили именно грузины. Чешский защитник Томаш Голеш за 20 секунд до свистка решил зарядить издали – и подарил Грузии выход 3-в-1.
Грузины подбежали к штрафной, Георгий Чакветадзе вовремя отдал Сабе Лобжанидзе! Он на 82-й минуте заменил Хвичу, а в самом конце мог оформить победный.
Защитник был в полупозиции, Лобжанидзе оказался прямо перед вратарем.
Но занервничал и в касание запустил мяч выше перекладины. Удар оценили в 0,16 xG – не так высоко, но забивать все равно надо.
Кажется, сам не поверил, что не попал!
Первая грузинская победа на Евро все-таки не случилась, только ничья.
Саба, конечно, расстроился – парня утешали и Вилли Саньоль, и партнеры по Грузии.
Этим ударом Лобжанидзе мог не только осчастливить Грузию, но и отправить чехов домой – при поражении они вылетали с Евро. Теперь нужен последний тур, грузинам играть со звездными португальцами, пробиться в плей-офф будет сложно.
Но первые очки на Евро уже никто не отнимет.
Кстати, всего три недели назад Лобжанидзе наказал дублем «Интер Майами»: дважды забил из-за штрафной разными ногами. Тогда его «Атланта Юнайтед» огорчила самого Лео Месси, а теперь Саба не забил из такой классной точки.
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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Julian Finney; Eibner-Pressefoto/Marcel/Global Look Press
Если бы Чехия проиграла Грузии, но Португалия выиграла бы у Турции и Грузии, а Чехия - у Турции, то у Чехии, Турции и Грузии было бы по 3 очка, и считали бы дополнительные показатели.