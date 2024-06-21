Испания первой выиграла группу на Евро. Расклады: как выйти Италии?

Ждет заруба с хорватами.

Испания обыграла Италию в одном из центральных матчей группового этапа Евро: 1:0 благодаря автоголу хитового Риккардо Калафьори.

А это значит, что испанцы первыми на турнире выиграли группу.

Автоголы бьются с голами из-за штрафной – где главный тренд Евро?

Испании помог новый мяч в свои ворота, уже пятый на турнире. И это еще в среду шотландский гол в пограничной ситуации записали на Скотта Мактоминея.

Тут автор Риккардо Калафьори, отскок от него во вратарской сам по себе – случайность, но как гол в принципе – логичное следствие испанского давления.

Сборная Испании могла забивать еще и сама. Среди самых ярких шансов, например, красивейшая траектория от Нико Уильямса в дальнюю девятку, прилетевшая в перекладину.

Но даже без полноценных собственных мячей Испания четко довела до победы и гарантировала себе не просто выход в плей-офф, а сразу и первое место в группе.

Особенно доволен может быть испанский король Филипп VI: он был на матче, в перерыве даже выходил в эфир национального телеканала RTVE (испанский Первый) и говорил, что всегда счастлив побывать на игре сборной. Он буквально 19 июня отметил 10-летие вступления на престол, и вот подарок.

Расклады в группе: Италия и Хорватия зарубятся друг с другом

Испания точно первая, потому что Италия теперь может максимум сравняться по очкам – но не обойти, у испанцев преимущество по личным встречам.

В третьем туре сыграют Хорватия – Италия и Албания – Испания, параллельно в 22:00 мск 24 июня, в понедельник.

У итальянцев с хорватами прямая заруба за плей-офф. Кому что нужно?

Италия: достаточно ничьей . Тогда точно станут вторыми, Албания останется ниже из-за поражения в первом туре. Если проиграют, пропустят хорватов в плей-офф напрямую, третье место будет зависеть от албанцев: их победа над Испанией оставит Италию последней.

Албания: нужна победа . При поражении итальянцев тогда выйдут со второго места, если Хорватия не отыграет два мяча разницы. При ничьей итальянцев останутся третьими с высоким шансом пройти по квоте через лучшие третьи места.

Хорватия: нужна победа . Если албанцы потеряют очки, хорваты выйдут со второго места. Если Албания тоже выиграет, важна будет разница мячей, после второго тура у албанцев +2 при сравнении. Если хорваты отыграют ровно два гола, понадобится считать дисциплинарные очки за желтые и красные карточки. При равенстве и там преимущество будет у Албании: она выше в квалификационном рейтинге как победитель группы.

Какой расклад считаете самым вероятным?

Ничья Англии запутала расклады в группе C. Кому что нужно для плей-офф?

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Kevin C. Cox / Staff, Lars Baron / Staff