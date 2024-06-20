Ничья Англии запутала расклады в группе C. Кому что нужно для плей-офф?

Гол Кейна, ошибка Кейна.

Сборная Англии не смогла обыграть Данию – 1:1, несмотря на то, что англичане быстро повели.

Теперь ситуация в группе запутанная.

Кейн быстро забил – но спровоцировал и ответный гол. Против Англии тренд этого Евро

На 68-й минуте Гарет Саутгейт сделал тройную замену: разом обновил все нападение. Одним движением убрал Харри Кейна, Фила Фодена и Букайо Сака, впустил вместо Олли Уоткинса, Эберечи Эзе и Джеррода Боуэна.

Даже если вы не включали матч в страхе заснуть, наверняка понимаете: что-то у англичан шло не так.

Причем центральный персонаж из списка, капитан Кейн, забил уже на 18-й минуте, когда Англия проникла в штрафную с правой стороны, а сам форвард нашел удар после серии рикошетов. Но! Это было единственное в матче касание Харри в чужой штрафной! Еще 21 встреча с мячом раскидана по всему полю.

И еще одно но: против англичан сработал главный тренд этого Евро: дальние удары. Уже 13-й гол из-за штрафной, тут исполнил Мортен Юлманд из «Спортинга». Символично, что воспользовался ошибкой Кейна на своей половине, он неточно отдал после того, как спустился ближе к штрафной и получил пас из аута.

Ни стартовая атака за свои следующие полчаса, ни новая за оставшиеся 25 минут ничего больше не придумала.

В группе все запуталось. Расклады на выход

Ничьи в обоих матчах второго тура – а значит в таблице сохранилась большая плотность. И приличные шансы на прямой выход в плей-офф остались у всех.

В третьем туре у Англии матч со Словенией, Дания сыграет с Сербией. Это параллельные матчи во вторник, в 22:00 мск. Кому что нужно для прямого выхода в плей-офф?

Англия

Достаточно собственной победы – так точно выйдут с первого места. Ничья гарантирует второе .

Ничья и непобеда Дании – первое место. Ничья и победа Дании – первое место будет зависеть от разницы мячей.

Поражение при победе Сербии – второе место за счет преимущества над сербами по личным встречам. В любом случае англичане не упадут ниже третьего, а при четырех очках это почти гарантия выхода по рейтингу третьих мест.

Дания

Победа выведет в плей-офф . При поражении англичан выиграют группу, при их победе станут вторыми, при английской ничьей будет важна разница мячей.

Ничья и поражение Словении – второе место. Две ничьих – второе место будет зависеть от разницы мячей и других дополнительных показателей. По итогам тура датчане выше словенцев, хотя у них идентичные основные показатели. В деле даже не «дисциплинарные очки» за количество желтых и красных карточек (вровень, по четыре), а рейтинг квалификации . В этом случае удобно: команды были в одной группе, датчане финишировали первыми, поэтому они выше.

Ничья и победа Словении – третье место с надеждой, что трех очков хватит для прохода.

Поражение – максимум третье место, если Словения тоже проиграет, но двух очков не хватит для прохода.

Словения

Победа выведет в плей-офф .

Ничьей может хватить только при ничьей в параллельном матче – нужно будет считать все дополнительные показатели.

Поражение – вылет.

Сербия

Победа при победе/ничьей Англии – выход в плей-офф . Победа при поражении англичан – третье место, но с хорошими шансами пройти как одна из лучших четырех команд с третьих мест.

Ничья или поражание – вылет.

Эта ничья англичан оставила шанс на встречу Англии с Германией в 1/8 финала. Такое возможно, если команда Гарета Саутгейта опустится на второе место, а немцы выиграют свою группу.

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer, Matthias Hangst / Staff