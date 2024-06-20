Ничья Англии запутала расклады в группе C. Кому что нужно для плей-офф?
Гол Кейна, ошибка Кейна.
Сборная Англии не смогла обыграть Данию – 1:1, несмотря на то, что англичане быстро повели.
Теперь ситуация в группе запутанная.
Кейн быстро забил – но спровоцировал и ответный гол. Против Англии тренд этого Евро
На 68-й минуте Гарет Саутгейт сделал тройную замену: разом обновил все нападение. Одним движением убрал Харри Кейна, Фила Фодена и Букайо Сака, впустил вместо Олли Уоткинса, Эберечи Эзе и Джеррода Боуэна.
Даже если вы не включали матч в страхе заснуть, наверняка понимаете: что-то у англичан шло не так.
Причем центральный персонаж из списка, капитан Кейн, забил уже на 18-й минуте, когда Англия проникла в штрафную с правой стороны, а сам форвард нашел удар после серии рикошетов. Но! Это было единственное в матче касание Харри в чужой штрафной! Еще 21 встреча с мячом раскидана по всему полю.
И еще одно но: против англичан сработал главный тренд этого Евро: дальние удары. Уже 13-й гол из-за штрафной, тут исполнил Мортен Юлманд из «Спортинга». Символично, что воспользовался ошибкой Кейна на своей половине, он неточно отдал после того, как спустился ближе к штрафной и получил пас из аута.
Ни стартовая атака за свои следующие полчаса, ни новая за оставшиеся 25 минут ничего больше не придумала.
В группе все запуталось. Расклады на выход
Ничьи в обоих матчах второго тура – а значит в таблице сохранилась большая плотность. И приличные шансы на прямой выход в плей-офф остались у всех.
В третьем туре у Англии матч со Словенией, Дания сыграет с Сербией. Это параллельные матчи во вторник, в 22:00 мск. Кому что нужно для прямого выхода в плей-офф?
Англия
Достаточно собственной победы – так точно выйдут с первого места. Ничья гарантирует второе.
Ничья и непобеда Дании – первое место. Ничья и победа Дании – первое место будет зависеть от разницы мячей.
Поражение при победе Сербии – второе место за счет преимущества над сербами по личным встречам. В любом случае англичане не упадут ниже третьего, а при четырех очках это почти гарантия выхода по рейтингу третьих мест.
Дания
Победа выведет в плей-офф. При поражении англичан выиграют группу, при их победе станут вторыми, при английской ничьей будет важна разница мячей.
Ничья и поражение Словении – второе место. Две ничьих – второе место будет зависеть от разницы мячей и других дополнительных показателей. По итогам тура датчане выше словенцев, хотя у них идентичные основные показатели. В деле даже не «дисциплинарные очки» за количество желтых и красных карточек (вровень, по четыре), а рейтинг квалификации. В этом случае удобно: команды были в одной группе, датчане финишировали первыми, поэтому они выше.
Ничья и победа Словении – третье место с надеждой, что трех очков хватит для прохода.
Поражение – максимум третье место, если Словения тоже проиграет, но двух очков не хватит для прохода.
Словения
Победа выведет в плей-офф.
Ничьей может хватить только при ничьей в параллельном матче – нужно будет считать все дополнительные показатели.
Поражение – вылет.
Сербия
Победа при победе/ничьей Англии – выход в плей-офф. Победа при поражении англичан – третье место, но с хорошими шансами пройти как одна из лучших четырех команд с третьих мест.
Ничья или поражание – вылет.
Эта ничья англичан оставила шанс на встречу Англии с Германией в 1/8 финала. Такое возможно, если команда Гарета Саутгейта опустится на второе место, а немцы выиграют свою группу.
Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет
Фото: Gettyimages/Richard Pelham / Stringer, Matthias Hangst / Staff
Третье место в группе Англии лучше второго. Со второго - сначала Германия, а потом Испания или Италия.
Но третье место не лучше первого, всё таки. С первого места в 1/8 одна из третьих команд, а потом Италия или Испания.
Теперь, когда у них лучший состав на турнире, наравне с Францией, они играют только до забитого мяча, а затем удерживают, что получится. Поставь в эту команду Хиддинка 2008, в заявке был бы Грилиш, они бы играли 4-4-2 и соперники уже вынули бы 4-5 мячей. Но эта Англия отошла от своего стиля игры, потому результат будет тем же, поражение по пенальти в плей-офф или в основное время.
Это ошибка. Пример: Сербия побеждает Данию, Англия играет вничью со Словенией. Итоговый расклад - Англия 5, Сербия 4, Словения 3, Дания 2.
Словенцы выполнили условие спортса, набрав больше очков, чем датчане. Но третье место с 3 очками им ничего не гарантирует.
Показывать хороший футбол эта Англия может и с Фоденом. Грилиш не нужен.
3 место даже с 2 очками имеет шансы на выход в плей-офф
Также и Словения при поражении может выйти в плей-офф с 2 очками
Например вариант - если в А Шотландия - Венгрия играют вничью, а в Б албанцы и хорваты не выиграют у Италии и Испании
С 4 из 6 третьих мест выходящими плей-офф - всем тут достаточно собственной победы.