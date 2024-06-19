Победа в лицах Роналду: устроил фальстарт, спорил с судьей и бурно праздновал камбэк

Страсть к игре в 39 лет.

Сборная Португалии стартовала на Евро-2024 с волевой победы над Чехией – 2:1. Криштиану Роналду отыграл весь матч. Не забил, но был близок и вообще запомнился эмоциями, как и всегда.

В португальской сборной не одна звезда, но все внимание было, конечно, на Роналду. Он первым сыграл на шести чемпионатах Европы и стал третьим самым возрастным игроком в истории турнира.

Настрой Роналду был заметен на разминке: выбежал на поле, несколько раз эмоционально поприветствовал трибуны.

И был очень сосредоточен на прогреве тела.

Улыбался в подтрибунке перед выходом, а уж радость девочки от соседства с великим трудно выразить словами.

Гимн португальцы пропели очень эмоционально. А на последних словах Роналду снова улыбался.

И даже чуть заранее начал заводить партнеров – тоже с улыбкой.

Первым понесся на чужую половину поля, когда мяч даже еще не разыграли! Судьи не стали повторять стартовый удар – ладно уж.

В первом тайме Криштиану несильно бил головой, красиво отдавал пяткой на Витинью и не забил при выходе один на один (вероятно, был офсайд). Перед перерывом еще был опасный удар из штрафной – в створ.

Все основные события – во втором.

У Роналду был шанс забить со штрафного: удар получился несильным, хотя мяч прилетел в створ. На Евро он штрафные не забивал никогда, это была 29-я попытка .

А затем чехи открыли счет – от улыбки Роналду не осталось следа.

Пришлось проявить эмоции с судьей, когда зафиксировали фол Диогу Жоты.

Португалия сравняла благодаря автоголу Робина Гранача, а потом забила снова.

Гол Жоты Роналду праздновал сдержанно, не стал участвовать в мини-конфликте, который возник сразу после: вратарь не хотел отдавать Диогу мяч, а игрок «Ливерпуля» всего лишь собирался засунуть его под футболку и передать привет жене.

И снова смена эмоции: на разочарование.

Мяч Жоты отменили, потому что перед этим удар в штангу головой Роналду нанес из офсайда.

Вне игры была половина лица Криштиану. И плечо.

И все же португальцы додавили – благодаря ошибке того же Гранача. Застрявший у него в ногах мяч добил Франсишку Консейсау. Роналду был счастлив.

А когда доиграли матч – очень счастлив. Победа!

Дождливый вечер в Лейпциге для Криштиану завершился хорошо. Сам он без результативных действий, но несколько шансов получил и провел полную игру.

WhoScored пишет, что Роналду ни разу не ошибся в 22 передачах. У него три из пяти ударов в створ и три офсайда.

Следующая игра у Криштиану и Португалии – против Турции, которая вместе с ними лидирует в группе F. Матч 22 июня в Дортмунде, в 19:00 по Москве.

Я долго думал, почему Роналду так раздражает...

Итоги 1-го тура Евро: положение в группах и следующие матчи

Фото: Robert Michael/Global Look Press