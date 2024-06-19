Победа в лицах Роналду: устроил фальстарт, спорил с судьей и бурно праздновал камбэк
Страсть к игре в 39 лет.
Сборная Португалии стартовала на Евро-2024 с волевой победы над Чехией – 2:1. Криштиану Роналду отыграл весь матч. Не забил, но был близок и вообще запомнился эмоциями, как и всегда.
В португальской сборной не одна звезда, но все внимание было, конечно, на Роналду. Он первым сыграл на шести чемпионатах Европы и стал третьим самым возрастным игроком в истории турнира.
Настрой Роналду был заметен на разминке: выбежал на поле, несколько раз эмоционально поприветствовал трибуны.
И был очень сосредоточен на прогреве тела.
Улыбался в подтрибунке перед выходом, а уж радость девочки от соседства с великим трудно выразить словами.
Гимн португальцы пропели очень эмоционально. А на последних словах Роналду снова улыбался.
И даже чуть заранее начал заводить партнеров – тоже с улыбкой.
Первым понесся на чужую половину поля, когда мяч даже еще не разыграли! Судьи не стали повторять стартовый удар – ладно уж.
В первом тайме Криштиану несильно бил головой, красиво отдавал пяткой на Витинью и не забил при выходе один на один (вероятно, был офсайд). Перед перерывом еще был опасный удар из штрафной – в створ.
Все основные события – во втором.
У Роналду был шанс забить со штрафного: удар получился несильным, хотя мяч прилетел в створ. На Евро он штрафные не забивал никогда, это была 29-я попытка.
А затем чехи открыли счет – от улыбки Роналду не осталось следа.
Пришлось проявить эмоции с судьей, когда зафиксировали фол Диогу Жоты.
Португалия сравняла благодаря автоголу Робина Гранача, а потом забила снова.
Гол Жоты Роналду праздновал сдержанно, не стал участвовать в мини-конфликте, который возник сразу после: вратарь не хотел отдавать Диогу мяч, а игрок «Ливерпуля» всего лишь собирался засунуть его под футболку и передать привет жене.
И снова смена эмоции: на разочарование.
Мяч Жоты отменили, потому что перед этим удар в штангу головой Роналду нанес из офсайда.
Вне игры была половина лица Криштиану. И плечо.
И все же португальцы додавили – благодаря ошибке того же Гранача. Застрявший у него в ногах мяч добил Франсишку Консейсау. Роналду был счастлив.
А когда доиграли матч – очень счастлив. Победа!
Дождливый вечер в Лейпциге для Криштиану завершился хорошо. Сам он без результативных действий, но несколько шансов получил и провел полную игру.
WhoScored пишет, что Роналду ни разу не ошибся в 22 передачах. У него три из пяти ударов в створ и три офсайда.
Следующая игра у Криштиану и Португалии – против Турции, которая вместе с ними лидирует в группе F. Матч 22 июня в Дортмунде, в 19:00 по Москве.
Я долго думал, почему Роналду так раздражает...
Итоги 1-го тура Евро: положение в группах и следующие матчи
Фото: Robert Michael/Global Look Press
Еще сложилось впечатление, что Бруно и Бернардо банально несовместимы на поле, мешают друг другу, тянут одеяло на себя. На бумаге полузащита самая топовая у португалов, а на деле..)
Витинья в ближайшей перспективе- супер топ.
По поводу Бруну и Бернарду согласен. Классные исполнители, но не могут ужиться одновременно. Думаю с навыками Бруну в проникающих передачах было бы логично попробовать направо попробовать кого-то шустрого, быстрого, что бы уже вся линия атаки могла убегать вперед.