Повязке Депая с Who cares удивился даже Куман. Что-то между Алленом Айверсоном и Лещуком
В Нидерландах подскочили продажи.
Мемфис Депай отыграл 81 минуту в матче первого тура Евро-2024 за сборную Нидерландов против Польши. С повязкой на голове – новым атрибутом, с которым, похоже, на турнире не расстанется.
Надпись на ней – Who cares. Наиболее точный перевод – «какая разница» с вопросительным знаком.
Мемфис обновил имидж под лето. Внезапно!
В товарищеских матчах весной повязки еще не было.
А вот в июне с Канадой Депай играл уже в ней.
И с Исландией – тоже.
В ней же стартовал на Евро против Польши.
Вопросы о повязке удивили Депая: «В прошлый четверг я 20 минут общался с медиа – никто об этом не спрашивал. Не понимаю, почему это так важно. [Слоган] Who cares? Мне он нравится. Смотрите на это, как просто на новый имидж. К тому же повязка защищает мою голову от пота, так что она еще и функциональна. Да и моя девушка говорит, что выглядит красиво – для меня это немаловажно».
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Голландские медиа пишут, что теперь в Нидерландах становятся популярными белые повязки – их продажи в стране сразу подскочили. Например, feestwinkel.nl с момента появления Депая в повязке против Канады продал более двухсот.
В Intersport они вообще «внезапно закончились». Как и у carnavalskleding.nl, их представитель рассказал: «У нас было 26 штук. Что обычно продаем за месяц – ушло за день».
Кстати, сам слоган ничего не напоминает? Это же прямо как Игорь Лещук со своими футболками «Вообще похер». Вратарь «Динамо»
Но это для ценителей, а есть общемировая параллель: в образе Депая увидели много общего с луком легенды НБА Аллена Айверсона, игрок «Филадельфии» серьезно повлиял на внешний вид всей лиги в начале 2000-х.
Роналд Куман поразился. Но проблем нет
Как пишет ad.nl, Рональд Куман удивился повязке на Депае перед игрой с Канадой и не одобрил ее.
Но журналистам неделю назад он сказал: «Мне не нравится, когда меня удивляют, да еще и в последнюю минуту. Мы с ним поговорили. Теперь он так тренировался. Как я понимаю, переживать нам не о чем».
Гораздо важнее, что Куман и Депай с удовольствием работают друг с другом, как они делали это в «Барселоне» и теперь в сборной. «Мемфис – отличный человек и настоящий профессионал», – говорил тренер в 2022-м.
А весной 2024-го аккуратно высказался после того, как Депай поддержал испытывающего проблемы с законом Квинси Промеса: «Сам бы я так делать не стал. Думаю, можно облегчить себе жизнь, не делая таких вещей. Они всегда вызывают неприятие и критику. Могу понять поддержку друга, но ситуация очень деликатная».
Гораздо больше Кумана волнует выступление Депая за сборную Нидерландов. А в четырех товарищеских матчах в 2024-м у него 1+2. А в первой игре Евро – четыре удара по польским воротам. Правда, без попаданий в створ.
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Фото: Gettyimages/Dean Mouhtaropoulos, David Berding, Jamie Squire, Elsa, Tim Nwachukwu, Al Bello, Julian Finney, instagram.com/leshchukk31
Yeah, who cares, who cares about you?
You, you, you, you...