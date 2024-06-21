Повязке Депая с Who cares удивился даже Куман. Что-то между Алленом Айверсоном и Лещуком

В Нидерландах подскочили продажи.

Мемфис Депай отыграл 81 минуту в матче первого тура Евро-2024 за сборную Нидерландов против Польши. С повязкой на голове – новым атрибутом, с которым, похоже, на турнире не расстанется.

Надпись на ней – Who cares. Наиболее точный перевод – «какая разница» с вопросительным знаком.

Мемфис обновил имидж под лето. Внезапно!

В товарищеских матчах весной повязки еще не было.

А вот в июне с Канадой Депай играл уже в ней.

И с Исландией – тоже.

В ней же стартовал на Евро против Польши.

Вопросы о повязке удивили Депая: «В прошлый четверг я 20 минут общался с медиа – никто об этом не спрашивал. Не понимаю, почему это так важно. [Слоган] Who cares? Мне он нравится. Смотрите на это, как просто на новый имидж. К тому же повязка защищает мою голову от пота, так что она еще и функциональна. Да и моя девушка говорит, что выглядит красиво – для меня это немаловажно».

Продажи повязок тут же взлетели. Депая сравнивают с Айверсоном (и Игорем Лещуком)

Голландские медиа пишут, что теперь в Нидерландах становятся популярными белые повязки – их продажи в стране сразу подскочили. Например, feestwinkel.nl с момента появления Депая в повязке против Канады продал более двухсот.

В Intersport они вообще «внезапно закончились». Как и у carnavalskleding.nl, их представитель рассказал: «У нас было 26 штук. Что обычно продаем за месяц – ушло за день».

Кстати, сам слоган ничего не напоминает? Это же прямо как Игорь Лещук со своими футболками «Вообще похер» . Вратарь «Динамо»

Но это для ценителей, а есть общемировая параллель: в образе Депая увидели много общего с луком легенды НБА Аллена Айверсона, игрок «Филадельфии» серьезно повлиял на внешний вид всей лиги в начале 2000-х .

Роналд Куман поразился. Но проблем нет

Как пишет ad.nl, Рональд Куман удивился повязке на Депае перед игрой с Канадой и не одобрил ее.

Но журналистам неделю назад он сказал: «Мне не нравится, когда меня удивляют, да еще и в последнюю минуту. Мы с ним поговорили. Теперь он так тренировался. Как я понимаю, переживать нам не о чем».

Гораздо важнее, что Куман и Депай с удовольствием работают друг с другом, как они делали это в «Барселоне» и теперь в сборной. «Мемфис – отличный человек и настоящий профессионал», – говорил тренер в 2022-м.

А весной 2024-го аккуратно высказался после того, как Депай поддержал испытывающего проблемы с законом Квинси Промеса: «Сам бы я так делать не стал. Думаю, можно облегчить себе жизнь, не делая таких вещей. Они всегда вызывают неприятие и критику. Могу понять поддержку друга, но ситуация очень деликатная».

Гораздо больше Кумана волнует выступление Депая за сборную Нидерландов. А в четырех товарищеских матчах в 2024-м у него 1+2. А в первой игре Евро – четыре удара по польским воротам. Правда, без попаданий в створ.

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Фото: Gettyimages /Dean Mouhtaropoulos, David Berding, Jamie Squire, Elsa, Tim Nwachukwu, Al Bello, Julian Finney, instagram.com/leshchukk31