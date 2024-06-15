Шикарный старт Испании: разгром. Но почему отменили гол Хорватии после пенальти?

Герой – новый партнер Матвея Сафонова.

Испания разнесла Хорватию в центральном матче дня и чуть ли не всего группового этапа – 3:0.

От игры скрытого фаворита и бронзового призера ЧМ-2022 ждали плотной борьбы стилей, но за 20 минут в конце первого тайма испанцы решили все за счет реализации.

Испания раздербанила хорватский центр. Тремя разными способами

Просто учебник.

1) Проникающий-разрезающий пас Фабиана Руиса . С реализацией Альваро Мораты. Полузащитник «ПСЖ» из своей половины центрального круга отправил центрфорварда один на один.

Позиция центра была у Испании одной из сомнительных, но Мората использовал первый же момент. Суперважно в контексте всего турнира, мы же прекрасно знаем, насколько разные это игроки: уверенный в себе и страдающий от нереализации Альваро.

«Я прекрасно знал, что Фаби будет искать и найдет дорожку для такого паса», – с благодарностью сказал Мората сразу после матча в эфире RTVE.

2) Личная разборка Руиса . Фабиан раскидал финтами Луку Модрича с Марцело Брозовичем друг за другом и не стал ждать сближения центральных защитников.

Просто воспользовался чужими ногами, небольшой рикошет совсем не оставил шансов вратарю.

3) Хитрость Дани Карвахаля . Защитник после розыгрыша углового прокрался в центр штрафной и в момент ассиста от Ламина Ямаля оказался ровно между двумя парами хорватов.

Ближшие его рывка, чтобы замкнуть пас, просто не видели, а дальним было уже не успеть за рывком.

Во втором тайме хорваты только укрепили преимущество по владению, прервали испанскую серию из 136 (!) матчей с выигранным контролем – но если это цена такой эффективности, Испания сто процентов обменяет все рекорды владения.

Почему отменили гол хорватов? Разве не чисто добили пенальти?

Спорный эпизод из концовки второго тайма: Хорватия била пенальти из-за фола Родри, вратарь Унаи Симон потащил, Иван Перишич был первым на мяче и отдал ассист под удар в пустые ворота.

Но ВАР пересмотрел и подсказал судье в поле, что нужно отменять. Дело во вбегании Перишича, он в этом кадре крайний слева. Видно, что в момент удара уже чуть-чуть в штрафной.

Тут особенно важно, что Перишич благодаря этому преждевременному рывку и оказался первым на мяче, ВАР не мог игнорировать.

Еще возникал вопрос, почему Родри дали только желтую, а не красную за явное лишение возможности забить. Судя по всему, дело в легком контакте и все-таки попытке сыграть в мяч.

Руиса еле сохранили в футболе: ел плохо, родителям было не на что его возить тренироваться. У него очень детальный ритуал

Фабиана Руиса никогда не считали звездой. Хотя он играет за сборную Испании с 2019-го, нередко в старте.

Руис родился в 38-тысячном городе Лос-Паласиос, это окраина Севильи. Детство вышло сложным: жили скромно, питались очень плохо. Из-за этого Фабиан к 14-летию вырос лишь до 160 см – так родилось прозвище «Месси из Лос-Паласиоса».

Уже тогда Руис числился в академии «Бетиса», но однажды почти лишился мечты. Родители решили забрать сына из футбола: нечем было платить за проезд, даже на общественном транспорте. «Бетис» противился и предложил маме Чари устроиться уборщицей на стадион. Она согласилась ради сына – и трудилась аж до 2018-го, пока Фабиан не уехал в «Наполи».

«Мама мечтала об этом. Мама – мой главный фанат, а еще главный ориентир в жизни», – благодарен Руис.

Вдруг за полгода Руис вымахал на 30 см с лишним – сейчас 189. В 2016-м испанца подтянули в основу, через год удачно отправили в аренду в «Эльче», вернули. Через год за Фабианом пришел «Наполи». История этого трансфера тоже странная: Давиде Анчелотти, сын Карло, регулярно ездил в Севилью к невесте, когда папа работал в «Наполи». Иногда ходил смотреть на «Бетис» – и тут увидел Руиса.

Давиде написал папе, тот поверил и попросил скаутов следить за испанцем. В июле 2018-го переход оформили. «Когда встретил его невесту – поблагодарил», – с улыбкой вспоминал Руис.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сиял от в восторга: «Я не давал Гамшику уехать прошлым летом. Потом приехал Фабиан. Марек – не дурак. Он знает, что в центре поля всего два места, одно из них занято Руисом. Игрок уровне выше, чем Гамшик».

Фабиан отыграл аж четыре года за «Наполи», стал одним из лидеров, а в 2022-м подписал контракт с «ПСЖ». Там он сейчас основной игрок, но точно не лидер. Как и в сборной Испании.

Есть у Руиса и уникальный ритуал: на каждый матч надевает браслет Сан-Бенито-Абад, это символ святого из Кастильбланко. Потом пять раз целует фотографию семьи на правом щитке, обязательно прикладывает игровую майку к лицу и молится. Только после этого можно на поле, еще всегда важно выйти с бутылкой воды в руках. «Выходи на поле левой ногой. Перекрестись. Ищи свою семью. Это мой план перед каждым матчем», – объяснял Фабиан.

Вероятно, в Берлине только что сработало.

***

Испания четко начала свою сложнейшую группу. В ней следом Италия сыграет с Албанией, во втором туре испанцев ждут как раз итальянцы, только потом Албания.

Идеальный старт против одного из двух других претендентов на прямой выход в плей-офф.

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Фото: Saren Stache/dpa/Global Look Press