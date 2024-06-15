Шикарный старт Испании: разгром. Но почему отменили гол Хорватии после пенальти?
Герой – новый партнер Матвея Сафонова.
Испания разнесла Хорватию в центральном матче дня и чуть ли не всего группового этапа – 3:0.
От игры скрытого фаворита и бронзового призера ЧМ-2022 ждали плотной борьбы стилей, но за 20 минут в конце первого тайма испанцы решили все за счет реализации.
Испания раздербанила хорватский центр. Тремя разными способами
Просто учебник.
1) Проникающий-разрезающий пас Фабиана Руиса. С реализацией Альваро Мораты. Полузащитник «ПСЖ» из своей половины центрального круга отправил центрфорварда один на один.
Позиция центра была у Испании одной из сомнительных, но Мората использовал первый же момент. Суперважно в контексте всего турнира, мы же прекрасно знаем, насколько разные это игроки: уверенный в себе и страдающий от нереализации Альваро.
«Я прекрасно знал, что Фаби будет искать и найдет дорожку для такого паса», – с благодарностью сказал Мората сразу после матча в эфире RTVE.
2) Личная разборка Руиса. Фабиан раскидал финтами Луку Модрича с Марцело Брозовичем друг за другом и не стал ждать сближения центральных защитников.
Просто воспользовался чужими ногами, небольшой рикошет совсем не оставил шансов вратарю.
3) Хитрость Дани Карвахаля. Защитник после розыгрыша углового прокрался в центр штрафной и в момент ассиста от Ламина Ямаля оказался ровно между двумя парами хорватов.
Ближшие его рывка, чтобы замкнуть пас, просто не видели, а дальним было уже не успеть за рывком.
Во втором тайме хорваты только укрепили преимущество по владению, прервали испанскую серию из 136 (!) матчей с выигранным контролем – но если это цена такой эффективности, Испания сто процентов обменяет все рекорды владения.
Почему отменили гол хорватов? Разве не чисто добили пенальти?
Спорный эпизод из концовки второго тайма: Хорватия била пенальти из-за фола Родри, вратарь Унаи Симон потащил, Иван Перишич был первым на мяче и отдал ассист под удар в пустые ворота.
Но ВАР пересмотрел и подсказал судье в поле, что нужно отменять. Дело во вбегании Перишича, он в этом кадре крайний слева. Видно, что в момент удара уже чуть-чуть в штрафной.
Тут особенно важно, что Перишич благодаря этому преждевременному рывку и оказался первым на мяче, ВАР не мог игнорировать.
Еще возникал вопрос, почему Родри дали только желтую, а не красную за явное лишение возможности забить. Судя по всему, дело в легком контакте и все-таки попытке сыграть в мяч.
Руиса еле сохранили в футболе: ел плохо, родителям было не на что его возить тренироваться. У него очень детальный ритуал
Фабиана Руиса никогда не считали звездой. Хотя он играет за сборную Испании с 2019-го, нередко в старте.
Руис родился в 38-тысячном городе Лос-Паласиос, это окраина Севильи. Детство вышло сложным: жили скромно, питались очень плохо. Из-за этого Фабиан к 14-летию вырос лишь до 160 см – так родилось прозвище «Месси из Лос-Паласиоса».
Уже тогда Руис числился в академии «Бетиса», но однажды почти лишился мечты. Родители решили забрать сына из футбола: нечем было платить за проезд, даже на общественном транспорте. «Бетис» противился и предложил маме Чари устроиться уборщицей на стадион. Она согласилась ради сына – и трудилась аж до 2018-го, пока Фабиан не уехал в «Наполи».
«Мама мечтала об этом. Мама – мой главный фанат, а еще главный ориентир в жизни», – благодарен Руис.
Вдруг за полгода Руис вымахал на 30 см с лишним – сейчас 189. В 2016-м испанца подтянули в основу, через год удачно отправили в аренду в «Эльче», вернули. Через год за Фабианом пришел «Наполи». История этого трансфера тоже странная: Давиде Анчелотти, сын Карло, регулярно ездил в Севилью к невесте, когда папа работал в «Наполи». Иногда ходил смотреть на «Бетис» – и тут увидел Руиса.
Давиде написал папе, тот поверил и попросил скаутов следить за испанцем. В июле 2018-го переход оформили. «Когда встретил его невесту – поблагодарил», – с улыбкой вспоминал Руис.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сиял от в восторга: «Я не давал Гамшику уехать прошлым летом. Потом приехал Фабиан. Марек – не дурак. Он знает, что в центре поля всего два места, одно из них занято Руисом. Игрок уровне выше, чем Гамшик».
Фабиан отыграл аж четыре года за «Наполи», стал одним из лидеров, а в 2022-м подписал контракт с «ПСЖ». Там он сейчас основной игрок, но точно не лидер. Как и в сборной Испании.
Есть у Руиса и уникальный ритуал: на каждый матч надевает браслет Сан-Бенито-Абад, это символ святого из Кастильбланко. Потом пять раз целует фотографию семьи на правом щитке, обязательно прикладывает игровую майку к лицу и молится. Только после этого можно на поле, еще всегда важно выйти с бутылкой воды в руках. «Выходи на поле левой ногой. Перекрестись. Ищи свою семью. Это мой план перед каждым матчем», – объяснял Фабиан.
Вероятно, в Берлине только что сработало.
***
Испания четко начала свою сложнейшую группу. В ней следом Италия сыграет с Албанией, во втором туре испанцев ждут как раз итальянцы, только потом Албания.
Идеальный старт против одного из двух других претендентов на прямой выход в плей-офф.
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Фото: Saren Stache/dpa/Global Look Press
Ещё комментатор доставлял своей слепотой и полным согласием с решениями арбитра, вот мы видим фол, а следом говорит, да, раньше времени не забежал игрок Хорватии. Ну да, конечно, видно же четко, что как раз забежал, хорошо хоть вар не спал в этот момент
Ну и по формальной трактовке у Родри красная
Вы хоть когда ради кликбайта статьи печатаете - ищите нормативные доводы или еще что-нибудь, а не какой-нибудь высер на ура в виде попытка сыграть в мяч и легкий контакт ...
Ну и Петкович исполнил падение на отлично, конечно.
В общем, всех, кто болел и болеет за Испанию, с победой!!!
пс и пенальти не забитый тож тож не в кассу(((
В старте было всего 2 игрока Реала и оба игроки обороны ( Начо, Карвахаль)
Не было тотального доминирования и в следующий раз так везти не будет.
Легкий контакт в фоле последней надежды на решение КК абсолютно никакой роли не играет, у Суареса на ЧМ 2010 контакта с соперником вообще не было. На счет попытки сыграть в мяч то попытки тоже не было.
Это чистая КК, а Оливер клоун, но меньше нежели комментаторы ниже, которые на полном серьезе пишут про симуляцию. Никто в мире не будет симулировать, когда ворота в метре от тебя абсолютно пустые - даже такие актеры как Неймар и Суарес.
Отсутствие кк Родри - левое
Почему не перебили, на скрине видно, что вратарь явно не на линии (и не на линии даже больше, чем вбегающий в штрафную хорват)
А в целом, кто забил, тот и победил, как это не банально. Хорватия могла забить 3 мяча, но не забила.