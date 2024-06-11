Де Йонг – мимо Евро: не залечил голеностоп. Куман винит «Барсу»

Вылетел еще и Копмейнерс.

Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024 – из-за травмы голеностопа: повредил в весеннем класико, форсировал возвращение, но все-таки не успел.

Огромная потеря для Нидерландов. «Огорчен и разочарован тем, что не поеду на турнир. Мы сделали все, что могли, но голеностопу, к сожалению, нужно больше времени, – грустит Френки. – Но я приеду поддерживать свою страну как фанат».

Voetbal International объясняет: последние дни Де Йонг тренировался с дискомфортом. Роналд Куман переживал и планировал не ставить Френки на первый матч с Польшей. Однако голландские врачи попросили не рисковать здоровьем игрока: он явно не готов, хотя за несколько дней до этого Роналд давал оптимистичные прогнозы.

Тренер все-таки послушал штаб – и отцепил Де Йонга от сборной.

«Барса» рискнула. Мы расплачиваемся». Куман в ярости

Вскоре главный тренер собрал пресс-конференцию, где объяснил решение:

«Мы посчитали, что Де Йонг не наберет форму в ближайшие три недели. У него яркая предыстория с травмой голеностопа. Рисковать не стоит. «Барса» рискнула. Мы расплачиваемся . Нам приходится за это платить».

Травмы преследуют Френки весь сезон: осенью он впервые повредил голеностоп в игре с «Сельтой», вылетел на полтора месяца. Возвращался мучительно, а в марте получил новую травму лодыжки – и выздоровел только к играм с «ПСЖ».

В апреле Френки снова повредил голеностоп: столкнулся с Феде Вальверде в класико − медики уносили голландца на носилках. Он плакал.

«Фундаментальный игрок, он страдает, – грустил Хави. – Де Йонг получил три травмы лодыжки. Это очень печально, потому что до травм он играл на очень высоком уровне».

«Я готов рисковать ради Евро, – не унывал игрок. – Самое главное, чтобы повреждения не переросли в хроническую травму лодыжки. Сейчас не похоже, что это так. Я не стал делать операцию. Мне надо думать о здоровье, к сожалению».

«Барса» хочет срезать зарплату Френки. Он – нет

Френки пока не вернется в расположение «Барсы», останется в Германии.

Впереди Де Йонга ждет тяжелое лето: как пишет Diario Sport, «Барса» отчаянно хочет переподписать контракт, изменив финансовые условия. Прямо сейчас голландец зарабатывает 37,5 млн евро в год грязными – с отрывом жирнее всех в Ла Лиге, теперь даже Килиана Мбаппе.

«Барселона», конечно, не тянет. Но Френки не идет на уступки: помнит, как два года назад каталонцы пытались спихнуть его в другой клуб, не заплатив 20 млн евро долга перед голландцем. Отношения с Лапортой «крайне натянутые».

«Барса» готова отдать Де Йонга за 70-80 млн евро, если тот не подпишет новый контракт, а вот игрок планирует играть до 2026-го, пока не истечет соглашение. Его все устраивает.

По информации Mundo Deportivo, травма Френки принесет «Барсе» немного денег: несмотря на то, что игрок пропустит турнир, ей выплатят компенсацию за тренировочные сборы. В итоге – 50 тысяч евро за четыре дня Де Йонга в сборной.

Еще Нидерланды потеряли Копмейнерса

Френки – не единственная потеря Кумана. На Евро точно не сыграет Мартен де Рон из «Аталанты», сломавшийся в финале Кубка Италии − он один из любимчиков тренера. На разминке перед товарищеским матчем с Исландией травмировался еще один полузащитник «Аталанты» – Тен Копмейнерс.

И вот сборная подтвердила: один из лучших игроков Серии А – тоже мимо турнира. Ох!

Вместо травмированных вызван защитник Иан Матсен. Тот самый, что принадлежит «Челси», но был так хорош в «Дортмунде».

Фото: Gettyimages /David Ramos; IMAGO/www.imago-images.de, IMAGO/Revierfoto /Global Look Press