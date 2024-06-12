Таблица за всю историю Евро: Германия – лидер, Россия (плюс СССР) рядом с Англией

Посчитали топ-20.

Главный футбольный инстаграм 433 посчитал очки за всю историю Евро – короткие турниры и матчи плей-офф представили как отдельный чемпионат.

Смотрим таблицу из 20 сборных.

Несколько наблюдений.

● Немцы – лидеры с приличным отрывом: 94 очка против 81 у Италии. Впервые сыграли на Евро-1972, трижды выигрывали турнир: в 1972-м, 1980-м и 1996-м.

● Россия (общий зачет с СССР) пока на девятом месте – возможно, пропуск Евро-2024 даже не ухудшит расклад. Дания, Бельгия и Хорватия отстают на 10+ очков. Помогли успехи сборной СССР (победа на первом Евро и три финала) и российский полуфинал-2008.

● Уэльс только раз отыграл вничью, в основном чередует победы (5) и поражения (4). Опережают Турцию, хотя провели на восемь матчей меньше.

Фото: firo Sportphoto/Global Look Press