Таблица за всю историю Евро: Германия – лидер, Россия (плюс СССР) рядом с Англией
Посчитали топ-20.
Главный футбольный инстаграм 433 посчитал очки за всю историю Евро – короткие турниры и матчи плей-офф представили как отдельный чемпионат.
Смотрим таблицу из 20 сборных.
Несколько наблюдений.
● Немцы – лидеры с приличным отрывом: 94 очка против 81 у Италии. Впервые сыграли на Евро-1972, трижды выигрывали турнир: в 1972-м, 1980-м и 1996-м.
● Россия (общий зачет с СССР) пока на девятом месте – возможно, пропуск Евро-2024 даже не ухудшит расклад. Дания, Бельгия и Хорватия отстают на 10+ очков. Помогли успехи сборной СССР (победа на первом Евро и три финала) и российский полуфинал-2008.
● Уэльс только раз отыграл вничью, в основном чередует победы (5) и поражения (4). Опережают Турцию, хотя провели на восемь матчей меньше.
Фото: firo Sportphoto/Global Look Press
В общем сова опять на глобусе.
Всё-таки одна победа, три финала, полуфинал.
Без статистики, навскидку сказал бы, что мы где-то пятые-шестые.
А вот как на самом деле. Всего девятые.
Видимо из-за того, что на удачных для нас Евро (1960,1964,1972) вообще игралось очень мало матчей.