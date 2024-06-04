Условный бан за шутку про «денежки»: Безрукова все-таки наказали. Почему и что это значит?

Штраф – 100 тысяч.

Руслан Безруков, защитник «Рубина», условно дисквалифицирован на три месяца, вдобавок он заплатит 100 тысяч рублей штрафа – за ту самую шутку про «денежки», произнесенную после игры с «Зенитом». Так решил комитет по этике РФС.

«Основная задача комитета – донесение до футбольной общественности, что даже к любому намеку на какие-то нарушения чистой игры будем достаточно жестко относиться», – объяснил председатель Андрей Стукалов.

То есть реальных матчей он пока не пропустит, но есть такая угроза. Главный вывод: за шутку все-таки наказали.

На основании чего Безрукова вообще наказали? Так можно было?

Мы разбирали этот вопрос отдельно . Важный детали документов РФС.

Этический регламент запрещает «прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом игры. Нельзя получать, передавать, предлагать, обещать, запрашивать деньги или иное имущество, услугу и так далее в своих интересах или в интересах третьих лиц ради результата».

● Стимулирование при большом желании можно подогнать под запрет . РФС не уточняет, может ли быть манипулирование в сторону «удачной игры», но в другом регламенте – дисциплинарном – прописано, что таким влиянием может стать договорной матч. Все запутанно и сложно. Не забываем и про запрещенный конфликт интересов, недопустимый прием подарков или иных благ или спортивный коммерческий подкуп. Предложение, обещание и передача денег в целях нечестного поведения или подстрекательства ради интересов третьих лиц запрещены.

● Прямое стимулирование третьими лицами не запрещено , тут решает комитет по этике РФС. Возможные санкции: от замечаний и штрафов до временного бана и запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности.

● В регламенте четко не прописано, что внешнее стимулирование недопустимо . Но Безрукова преследовали за шутки о том, что даже не запрещено.

«Начал опасаться и переживать». Как там сам Безруков? А клуб за или против?

Перед заседанием Руслан прокомментировал дело, много благодарил за поддержку:

«На заседании буду объяснять свою позицию. Я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут. Сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать. Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас отпустил ситуацию. Хотелось сказать спасибо людям, которые поддерживали».

«Рубин» похоже, не отворачивается от игрока: «Честно, я не понимаю ажиотажа вокруг Безрукова. С кем бы ни разговаривал, в том числе с представителями РФС, что занимают весомые должности, все понимают: молодой пацан просто ляпнул на эмоциях, пошутил, – это слова гендиректора Александра Айбатова. – Возможно, просто кто-то психанул и обратился. Тема раздута. Решение будут принимать взрослые и серьезные люди. Надеюсь, что они адекватно воспримут эту ситуацию».

А ведь месяц назад клуб выпускал сухое осуждающее заявление. Тогда возникло впечатление, что это формальная позиция, которую нужно было выразить в попытке снизить градус скандала. Судя по новым словам, «Рубин» все-таки на стороне футболиста.

С чего вдруг началась атака на Безрукова. Что говорят депутаты?

Напомним с самого начала.

24 апреля «Рубин» обыграл 2:0 «Зенит» и оживил чемпионскую гонку: «Краснодар» параллельно дожал 3:2 «Балтику» и максимально приблизился к лидеру.

После матча в Петербурге Безруков пошутил в эфире «Матч ТВ»: «Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять. «Краснодар», ждем на карту денежки».

Уже на следующий день служба коммуникаций РФС сообщила, что комитет по этике рассмотрит шутку игрока: «Вне зависимости от того, в каком контексте и формате было сделано высказывание футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение принципа честной игры и регламента РФС по этике».

21 мая депутат Госдумы Николай Новичков попросил генпрокурора РФ проверить слова Безрукова про «денежки» на предмет коррупции: «Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора. Высказывания Безрукова имеют общественно-разрушительный характер».

Через несколько дней Новичков объяснил решение сделать запрос: «Российский профессиональный спорт просматривается под микроскопом, МОК ищет любые поводы, чтобы обвинить нас. Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике.

В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов».

Уже после приговора отреагировала депутат Светлана Журова:

«Не ожидала, что дело дойдет до проверки. Нужно проверять, был это договорной матч или нет. Мне казалось, что для этого есть специальный комитет в РФС. Потом, если выявлены факты коррупции и договорного матча, тогда я понимаю.

Это оказалось небезобидной шуткой молодого футболиста, который не подумал, что может привести к такому развитию событий. Может, с профилактической точки зрения посчитали: такую проверку нужно провести, чтобы в следующий раз неповадно было так шутить, чтобы ребята фильтровали, что говорят, даже о чем шутят. В своей компании ты так можешь сказать, на публику – нет.

Но, видите, депутат написал запрос, Генпрокуратура не могла не отреагировать. Слова этого человека проверят, но говорить, что за шутку его накажут и в тюрьму посадят, не стоит».

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Фото: Sergey Elagin, Maksim Konstantinov/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко, Наталья Селиверстова