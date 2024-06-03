ЦСКА уволил Федотова! Кто же вместо – неужели Николич?

В российском футболе только-только закончился сезон-2023/24, а ЦСКА на следующий день уволил тренера – в отставку отправлен Владимир Федотов.

Вместе с ним ушли также и другие тренеры: Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Медали, кубок – и увольнение через год

При Федотове ЦСКА в первый сезон выиграл Кубок России и занял второе место в РПЛ. Второй сезон получился слабее: проигранный Суперкубок, вылет из Кубка за шаг до Суперфинала (в обоих случаях – поражения от «Зенита» и только по пенальти), а вот в чемпионате только шестое место.

Ясно, что к отставке привели результаты именно второго сезона. В нем ЦСКА хоть и выдал беспроигрышную серию длиной в 2,5 месяца, но из тех 10 игр победил только в трех. На финише хоть и получилось выиграть трижды, но до этого – пять матчей без побед.

ЦСКА-2023/24 при Федотове дважды уступил «Динамо», не выиграл у «Спартака», но при этом побеждал «Зенит» и «Краснодар», громил «Локомотив». И в РПЛ забил больше остальных.

Слухи об увольнении Федотова возникали за месяц до финиша сезона. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо тогда сказал «Спорт-Экспрессу», что «после поражений всегда кто-то пытается поймать хайп» и перечислил издания: «Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером».

В середине мая «РБ Спорт» рассказал о возможной трехходовке: Федотов может сменить в «Рубине» Рашида Рахимова, а ЦСКА заменит его Сергеем Игнашевичем из «Балтики». «В ЦСКА не в курсе подобного сценария», – вновь отреагировал Брейдо.

После матча последнего тура против «Урала» в ответ на слухи Федотов заявил: «Вспоминая фильм «Собачье сердце»: «Не читайте с утра советских газет». В судьбе тренеров всегда что-то происходит, но есть контракт, нам есть, что мы еще можем дать ЦСКА».

В последний день мая «Матч ТВ» сообщил, что Федотовым недовольны в ЦСКА, а Иван Карпов добавил о будущей встрече тренера с руководством клуба, по итогам которой и решится его судьба.

3 июня – конец карьеры Федотова в ЦСКА.

Автор «Чемпионата» Андрей Панков пишет:

«Насколько понимаю, все чуть сложнее, чем просто потеря раздевалки (хотя, насколько знаю, прямо потери раздевалки там не было) и результаты.

Руководство в лице Гинера и Бабаева не нашло общий язык с Федотовым. В вопросах селекции (там есть вопросы и к Федотову, потому что он зарубил много игроков), футбольной политики и всего остального. Федотов не самый простой человек в этом плане.

Пока был результат, возможности уволить Федотова не было. Особо не собирались и после этого сезона, но в итоге продавить это решение получилось, позиции тренера пошатнулись».

Так кто же вместо – Николич?

Телеграм-канал «Мутко против» писал о возможном приходе уволенного из «Урала» Виктора Гончаренко, «Матч ТВ» эту информацию не подтвердил.

Карпов сообщил о списке претендентов, в число которых входят экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич, а также возглавляющий «Крылья Советов» Игорь Осинькин. Там же – бывший тренер «Локомотива» Марко Николич. Игнашевича – нет.

«Чемпионат» со ссылкой на источники пишет, что ЦСКА предложит контракт Николичу. В прошедшем сезоне он занял второе место в чемпионате ОАЭ с «Шабаб Аль-Ахли».

Панков добавляет: «Насколько знаю, одна из вертикалей власти, как раз в лице Бабаева и Гинера, хотела бы видеть тренером Игнашевича. Но Николич – кандидатура, которая устраивает всех. Это некий компромисс. Хотя финального решения нет. Марко – фаворит, но есть диалог с еще одним неизвестным мне иностранным специалистом. Это не Ивич (его в списках нет) и не балканец.

Но пока все выглядит так, что в новый сезон ЦСКА пойдет с Николичем».

Уход Федотова – шок, но возможное назначение Николича интригует

Экспресс-реакция тактического автора Спортса Ильи Васильева .

Увольнение Федотова – шок.

Он проделал топ-работу в ЦСКА: прекрасный серебряный сезон-2022/23 (чуть больше везения осенью – и реально конкурировал бы с «Зенитом» + выиграл Кубок) и долгое время держал хрупкий состав в этом [сезоне].

Да, были огромные проблемы в концовках: ЦСКА постоянно валился на финише, из-за чего упустил возможность бороться за топ-3. Но команда Федотова остановилась в шаге от Суперфинала Кубка России.

В итоге сезон крайне неровный, но на дистанции Федотов – один из лучших тренеров РПЛ последних лет (сильная работа в «Оренбурге», превратил «Сочи» в топ-клуб, выиграл серебро и Кубок с ЦСКА), хоть и провалился в чемпионате весной.

Возможное назначение Николича интригует. Что это значит для состава ЦСКА? Две быстрые мысли:

1. ЦСКА выстраивал селекцию под 3-4-3 Федотова: покупал латералей, центральных защитников в тройку, искал универсальных игроков. Если Николич проявит гибкость – ок. Если планирует менять игру – многим придется меняться и адаптироваться под новые требования.

2. Возможно, так будет проще иностранцам. Федотов любил исполнительных россиян, но так и не сработался с более звездными иностранцами, которым для эффективности требуется больше свободы.

Не исключал бы интерес к Сергею Игнашевичу: давно тренирует, строил с «Балтикой» в РПЛ спорный по качеству, но интересный по идеям проект. Плюс его видение игры совпадает с тем, что делал Федотов.

* * *

Пока ЦСКА не объявил имя нового тренера. Сезон-2024/25 в РПЛ начнется 20 июля.

Чалов весной выпал из основы ЦСКА. Почему?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков