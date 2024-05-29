Чалов уезжает в сине-белую команду. «Марсель»? «Сосьедад»? «Порту»?

Все больше разговоров об отъезде Федора Чалова в Европу.

Он высказывается сам: «У меня как была, так и остается цель – играть в Европе. В этом плане ничего не поменялось. Уйду летом? Посмотрим, не люблю загадывать. Не хочется громких фраз. Понятно, что «ПСЖ» за 20 [миллионов] не приходит. Будь как будет».

А теперь о будущей команде намекнул брат Федора Даниил Чалов. В программе «11 злобных зрителей» он подтвердил, что нападающий ЦСКА планирует уйти, а затем добавил деталей: «Я думаю, это сине-бело... сине-белые цвета».

Transfermarkt уже пишет, что россиянин договаривается с «Марселем». Но это не 100-процентный источник. И вообще: «Марсель» – бело-голубой!

Вот еще варианты, куда может отправиться нападающий.

«Реал Сосьедад»

Новый партнер Арсена Захаряна?

«Алавес»

Десятая команда Ла Лиги.

«Шальке»

Тоже десятая команда, но есть нюанс. Это уже середняк второй Бундеслиги.

«Эспаньол»

Эти парни пока в Сегунде, но еще могут подняться через плей-офф.

«Страсбур»

Пополнение в российском десанте Лиги 1?

«Хоффенхайм»

В следующем сезоне будут в Лиге Европы.

«Дармштадт»

А вот они вылетели из Бундеслиги.

«Анортосис»

Новый покоритель Кипра?

«Брайтон»

Или неожиданное решение программы Тони Блума?

«Порту»

В этом клубе россияне уже приживались.

«Герта»

Из одной столицы в другую.

«Депортиво»

Недавно вернулись в Сегунду.

«КПР»

А этот клуб подзастрял в Чемпионшипе.

Где ждем Чалова?

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; East News /Ivan Terron / Spain DPPI / DPPI, SEBASTIEN BOZON / AFP, PASCAL GUYOT / AFP