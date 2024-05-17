«Удача ему ох как понадобится». Что говорят о Станковиче в «Спартаке»

Деян Станкович – новый главный тренер «Спартака» со следующего сезона. Решение точно удивило многих, поэтому и реакции на него разные.

Экс-спартаковцы: интерес и позитив (да-да!)

Ну, конечно, начнем с Александра Мостового и реплики «РБ Спорту»: «Хороший выбор! Наконец-то на языке футбола можно с людьми разговаривать. В прошлом он сильный футболист, думаю, язык наш понимает немного. Главное – человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли тренера, как совсем недавно было.

Этот человек играл 20 лет в футбол на высочайшем уровне! Какие могут быть претензии? За это «Спартак» можно похвалить – футбольной головой начали думать. Понятно, что его приход – это не гарант того, что они всех громить будут, ведь играют футболисты.

Надеюсь, меня пригласят в его тренерский штаб (улыбается). Я оцениваю его назначение профессионально – по-футбольному».

Эдуарду Мору тоже нравится выбор, о чем он и рассказал «Чемпионату»: «На первый взгляд, мне этот выбор очень нравится. Это безусловный авторитет, очень сильный футболист, имеет опыт работы помощником и главным тренером в разных командах. Из всех возможных иностранных вариантов Станкович – это топ для «Спартака». Я рад».

Денис Давыдов в интервью «РБ Спорт» воспринял назначение позитивно: «Можно ли назвать Станковича тренером, который приведет «Спартак» к чемпионству? Уверен, что да. Я уже говорил, что «Спартак» в следующем сезоне станет чемпионом. Уверен, что это тот тренер, который нужен команде. Игроки будут к нему тянуться и дополнять друг друга. Отличный выбор «Спартака», будет очень интересно».

Валерий Кечинов выделил важную особенность и сказал о ней «Чемпионату»: «Мы помним, что Станкович был прекрасным футболистом. Это тренер с опытом, знает, как выигрывать. У него есть дух победителя. Надеюсь, «Спартак» наконец угадал с кандидатурой. Хочется, чтобы Станкович помог опытом, а команда с ним шла только вперед».

Андрей Ещенко заглянул под другим углом. Цитата для «Матч ТВ»: «Сербы – наши братья. Тем более не забывайте, где он играл. В таких командах каждая игра почти дерби, как и в «Спартаке». Уверен, он даст команде эмоциональный подъем. Посмотрите на Алонсо в «Байере». Все бывшие футболисты с титулами добивались чего‑то и на тренерском посту. Они тренируют больше половины команд в мире».

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов сказал «РБ Спорту»: «Он очень любит дисциплину, тактику, умеет общаться с футболистами. Станкович хочет в «Спартак». Они сделали выбор из тех, с кем переговорили. Им больше понравился подход Станковича, его отношение, уважение к нашему клубу. «Спартаку» больше всего понравился Станкович. Там совсем мало вопросов касательно финансов, он хочет в большой клуб».

Массимо Каррера с энтузиазмом воспринял назначение и поделился мнением со «Спорт-Экспрессом»: «Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно! Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи!»

А Рауль Рианчо предостерег. «Быть великим игроком еще не значит быть великим тренером! РПЛ – конкурентный чемпионат», – сказал он «Спорт-Экспрессу».

Бывшие работники клуба: скепсис и непонимание

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков ответил Metaratings: «Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер… Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал. Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты».

Конечно, высказалась для Metaratings.ru и Зарема Салихова : «Конкуренция в чемпионатах Венгрии и Сербии иная, с «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом. «Црвена» банально вечный чемпион, как «Зенит» в России. Поэтому чемпионство этих клубов не показатель работы тренера.

А вот «Сампдория» с ним впервые за 12 лет вылетела в Серию В. Если Станковичу удастся сплотить коллектив и привить ментальность победителя игрокам, какая была у него самого в «Интере»… Удачи новому тренеру, она ему ох как понадобится».

Работающий в венгерском «Дьоре» Сергей Кузнецов (был в штабе Олега Кононова в «Спартаке») очень удивился. «Я бы понял, если бы красно-белые выступали в ЛЧ, а тут… Зачем же он согласился? Получается, только из-за денег? Я таких тренеров не сильно уважаю. Станкович, выходит, решил не пробовать силы в еврокубках, а просто поехал заработать? Таких специалистов я называю гастарбайтерами…

Не знаю, по каким критериям его позвали в «Спартак». Я бы не сказал, что Станкович всех здесь убедил. «Спартак» удивляет. То Абаскаль был, теперь Станкович».

Его же цитата «Спорт-Экспрессу» на вопрос о стиле «Ференцвароша» при Станковиче: «Я этого стиля вообще не понял. Хотя подбор исполнителей был приличный. Два состава, 27 человек! А как они играли? Не знаю, не понял. Все время какая-то ротация. Вчера человек проиграл в финале Кубка Венгрии, а сегодня он уже в «Спартаке». Чудеса».

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев сказал Metaratings: «В Италии у него был абсолютно неудачный отрезок. Что касается его работы в «Ференцвароше», я, честно говоря, ни одной игры под его руководством не смотрел. Трудно дать характеристику: какая философия футбола у него, подходит ли это для «Спартака». Каких-то его заслуг, кроме «Црвены звезды», я не припомню. Я думал, что «Спартак» будет искать тренера, который знал вкус побед, вкус чемпионства. Пусть не в Италии, Испании или Англии, но все-таки, чтобы это было».

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин в интервью «Матч ТВ» ответил: «Хозяин‑барин. Это тот случай, когда руководители, похоже, сами не знают, чего хотят. Посмотрим, что будет. Не знаю, чем они руководствовались в данном случае. Какими результатами Станковича? Чего они хотят этим добиться? Утешает только одно – у российских команд нет европейских перспектив на данный момент».

Зато Фабио Капелло сказал в интервью «РИА Новости» так: «Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака».

Сербы: довольны

Несколько мнений с родины тренера.

Сербский журналист Иван Цветкович ответил «СЭ»: «Деян кажется новичком в этой профессии, но до сегодняшнего дня показал себя талантливым специалистом. Начинал он в «Црвене Звезде», где и играл. В принципе, он хорошо проявил себя как тренер. Но это не та «Црвена Звезда», которая когда-то становилась обладателем Кубка европейских чемпионов. Деян ушел из клуба из-за того, что был недоволен проигрышами в еврокубках.

Он критически относился к себе. Он не из тех, кто освобождает себя от ответственности. В «Ференцвароше» тоже проявил себя неплохо. Но с клубами из Сербии и Венгрии тяжело добиться высоких результатов в еврокубках».

Еще один сербский журналист Мирко Маркович поделился в интервью Sport24: «Деян – легенда сербского футбола! Это прирожденный победитель, который выиграл трофеи и как игрок, и как тренер. Чего только стоит его опыт? Он учился у Моуринью, Антича, Михайловича и Петровича, поэтому Деян добьется успехов в «Спартаке». Для него, как воспитанника «Црвены», это братский клуб.

В Сербии он трижды брал чемпионство и дважды кубок. Из сильных сторон – Станкович любит бороться и побеждать. Из слабых – несмотря на опыт как футболиста, пока это молодой тренер, которому легко можно найти замену более опытным специалистом».

Что считает экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица (Metaratings.ru): «Очень хороший выбор для «Спартака». Знаменитый футболист, но и тренер очень амбициозный, здорово поработал с «Црвеной». Сейчас он выиграл чемпионат Венгрии. Я бы отметил, что у него хороший опыт работы с лучшими тренерами мира.

Деяна берут не из-за имени, а потому что он действительно проходит правильный тренерский путь. Везде, кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него получалось, но в Италии было тяжело выполнить турнирную задачу».

А это мнение защитника «Црвены Звезды» Милана Родича для «Чемпионата»: «Спартак» и Деян сделали очень хороший выбор. Это хорошо для его прогресса, потому что Деян молодой тренер, но до сих пор добивался очень хороших результатов.

У него менталитет победителя и очень сильная личность. На поле он настоящий боец. Я работал с ним два года, и мы показывали очень хороший футбол, а также добивались отличных результатов. Я желаю ему всего наилучшего в «Спартаке» и надеюсь, что российские команды очень скоро вернутся в еврокубки».

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»

10 быстрых мыслей о назначении Станковича

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; instagram.com/ftcofficial ; Edgar Breshchanov/Global Look Press, Nikola Krstic/Keystone Press Agency, Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press