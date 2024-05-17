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«Удача ему ох как понадобится». Что говорят о Станковиче в «Спартаке»

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Деян Станкович – новый главный тренер «Спартака» со следующего сезона. Решение точно удивило многих, поэтому и реакции на него разные.

Экс-спартаковцы: интерес и позитив (да-да!)

Ну, конечно, начнем с Александра Мостового и реплики «РБ Спорту»: «Хороший выбор! Наконец-то на языке футбола можно с людьми разговаривать. В прошлом он сильный футболист, думаю, язык наш понимает немного. Главное – человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли тренера, как совсем недавно было.

Этот человек играл 20 лет в футбол на высочайшем уровне! Какие могут быть претензии? За это «Спартак» можно похвалить – футбольной головой начали думать. Понятно, что его приход – это не гарант того, что они всех громить будут, ведь играют футболисты.

Надеюсь, меня пригласят в его тренерский штаб (улыбается). Я оцениваю его назначение профессионально – по-футбольному».

Эдуарду Мору тоже нравится выбор, о чем он и рассказал «Чемпионату»: «На первый взгляд, мне этот выбор очень нравится. Это безусловный авторитет, очень сильный футболист, имеет опыт работы помощником и главным тренером в разных командах. Из всех возможных иностранных вариантов Станкович – это топ для «Спартака». Я рад».

Денис Давыдов в интервью «РБ Спорт» воспринял назначение позитивно: «Можно ли назвать Станковича тренером, который приведет «Спартак» к чемпионству? Уверен, что да. Я уже говорил, что «Спартак» в следующем сезоне станет чемпионом. Уверен, что это тот тренер, который нужен команде. Игроки будут к нему тянуться и дополнять друг друга. Отличный выбор «Спартака», будет очень интересно».

Валерий Кечинов выделил важную особенность и сказал о ней «Чемпионату»: «Мы помним, что Станкович был прекрасным футболистом. Это тренер с опытом, знает, как выигрывать. У него есть дух победителя. Надеюсь, «Спартак» наконец угадал с кандидатурой. Хочется, чтобы Станкович помог опытом, а команда с ним шла только вперед».

Андрей Ещенко заглянул под другим углом. Цитата для «Матч ТВ»: «Сербы – наши братья. Тем более не забывайте, где он играл. В таких командах каждая игра почти дерби, как и в «Спартаке». Уверен, он даст команде эмоциональный подъем. Посмотрите на Алонсо в «Байере». Все бывшие футболисты с титулами добивались чего‑то и на тренерском посту. Они тренируют больше половины команд в мире».

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов сказал «РБ Спорту»: «Он очень любит дисциплину, тактику, умеет общаться с футболистами. Станкович хочет в «Спартак». Они сделали выбор из тех, с кем переговорили. Им больше понравился подход Станковича, его отношение, уважение к нашему клубу. «Спартаку» больше всего понравился Станкович. Там совсем мало вопросов касательно финансов, он хочет в большой клуб».

Массимо Каррера с энтузиазмом воспринял назначение и поделился мнением со «Спорт-Экспрессом»: «Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно! Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи!»

А Рауль Рианчо предостерег. «Быть великим игроком еще не значит быть великим тренером! РПЛ – конкурентный чемпионат», – сказал он «Спорт-Экспрессу».

Бывшие работники клуба: скепсис и непонимание

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков ответил Metaratings: «Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер… Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал. Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты».

Конечно, высказалась для Metaratings.ru и Зарема Салихова: «Конкуренция в чемпионатах Венгрии и Сербии иная, с «Ференцварошем» и Черчесов становился чемпионом. «Црвена» банально вечный чемпион, как «Зенит» в России. Поэтому чемпионство этих клубов не показатель работы тренера.

А вот «Сампдория» с ним впервые за 12 лет вылетела в Серию В. Если Станковичу удастся сплотить коллектив и привить ментальность победителя игрокам, какая была у него самого в «Интере»… Удачи новому тренеру, она ему ох как понадобится».

Работающий в венгерском «Дьоре» Сергей Кузнецов (был в штабе Олега Кононова в «Спартаке») очень удивился. «Я бы понял, если бы красно-белые выступали в ЛЧ, а тут… Зачем же он согласился? Получается, только из-за денег? Я таких тренеров не сильно уважаю. Станкович, выходит, решил не пробовать силы в еврокубках, а просто поехал заработать? Таких специалистов я называю гастарбайтерами…

Не знаю, по каким критериям его позвали в «Спартак». Я бы не сказал, что Станкович всех здесь убедил. «Спартак» удивляет. То Абаскаль был, теперь Станкович».

Его же цитата «Спорт-Экспрессу» на вопрос о стиле «Ференцвароша» при Станковиче: «Я этого стиля вообще не понял. Хотя подбор исполнителей был приличный. Два состава, 27 человек! А как они играли? Не знаю, не понял. Все время какая-то ротация. Вчера человек проиграл в финале Кубка Венгрии, а сегодня он уже в «Спартаке». Чудеса».

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев сказал Metaratings: «В Италии у него был абсолютно неудачный отрезок. Что касается его работы в «Ференцвароше», я, честно говоря, ни одной игры под его руководством не смотрел. Трудно дать характеристику: какая философия футбола у него, подходит ли это для «Спартака». Каких-то его заслуг, кроме «Црвены звезды», я не припомню. Я думал, что «Спартак» будет искать тренера, который знал вкус побед, вкус чемпионства. Пусть не в Италии, Испании или Англии, но все-таки, чтобы это было».

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин в интервью «Матч ТВ» ответил: «Хозяин‑барин. Это тот случай, когда руководители, похоже, сами не знают, чего хотят. Посмотрим, что будет. Не знаю, чем они руководствовались в данном случае. Какими результатами Станковича? Чего они хотят этим добиться? Утешает только одно – у российских команд нет европейских перспектив на данный момент».

Зато Фабио Капелло сказал в интервью «РИА Новости» так: «Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака».

Сербы: довольны

Несколько мнений с родины тренера.

Сербский журналист Иван Цветкович ответил «СЭ»: «Деян кажется новичком в этой профессии, но до сегодняшнего дня показал себя талантливым специалистом. Начинал он в «Црвене Звезде», где и играл. В принципе, он хорошо проявил себя как тренер. Но это не та «Црвена Звезда», которая когда-то становилась обладателем Кубка европейских чемпионов. Деян ушел из клуба из-за того, что был недоволен проигрышами в еврокубках.

Он критически относился к себе. Он не из тех, кто освобождает себя от ответственности. В «Ференцвароше» тоже проявил себя неплохо. Но с клубами из Сербии и Венгрии тяжело добиться высоких результатов в еврокубках».

Еще один сербский журналист Мирко Маркович поделился в интервью Sport24: «Деян – легенда сербского футбола! Это прирожденный победитель, который выиграл трофеи и как игрок, и как тренер. Чего только стоит его опыт? Он учился у Моуринью, Антича, Михайловича и Петровича, поэтому Деян добьется успехов в «Спартаке». Для него, как воспитанника «Црвены», это братский клуб.

В Сербии он трижды брал чемпионство и дважды кубок. Из сильных сторон – Станкович любит бороться и побеждать. Из слабых – несмотря на опыт как футболиста, пока это молодой тренер, которому легко можно найти замену более опытным специалистом».

Что считает экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица (Metaratings.ru): «Очень хороший выбор для «Спартака». Знаменитый футболист, но и тренер очень амбициозный, здорово поработал с «Црвеной». Сейчас он выиграл чемпионат Венгрии. Я бы отметил, что у него хороший опыт работы с лучшими тренерами мира. 

Деяна берут не из-за имени, а потому что он действительно проходит правильный тренерский путь. Везде, кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него получалось, но в Италии было тяжело выполнить турнирную задачу».

А это мнение защитника «Црвены Звезды» Милана Родича для «Чемпионата»: «Спартак» и Деян сделали очень хороший выбор. Это хорошо для его прогресса, потому что Деян молодой тренер, но до сих пор добивался очень хороших результатов.

У него менталитет победителя и очень сильная личность. На поле он настоящий боец. Я работал с ним два года, и мы показывали очень хороший футбол, а также добивались отличных результатов. Я желаю ему всего наилучшего в «Спартаке» и надеюсь, что российские команды очень скоро вернутся в еврокубки».

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»

10 быстрых мыслей о назначении Станковича

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; instagram.com/ftcofficial; Edgar Breshchanov/Global Look Press, Nikola Krstic/Keystone Press Agency, Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

logoДеян Станкович
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoЭдуард Мор
logoДенис Давыдов
logoАндрей Ещенко
logoРауль Рианчо
logoАлександр Шикунов
logoМассимо Каррера
logoЗарема Салихова
logoФабио Капелло
logoМилан Родич
logoСергей Кузнецов 1982
logoМилан Вьештица
logoАлександр Жуков
logoВладимир Кузьмичев