«Рубину» прилетел трансферный бан от ФИФА. Не смогли заплатить из-за санкций

Пока до конца 2025-го.

Тревожная новость для «Рубина»: ФИФА запретила клубу регистрировать новичков до конца 2025-го из-за проблем с выплатами за Оливера Абильгора.

«После проведения платежа запрет будет снят». «Рубин» уже отреагировал на бан

Бан потенциально распространяется на три ближайших трансферных окна (лето-2024, зима-2025, лето-2025). «Рубин» уже подтвердил: платежи за Абильгора не дошли из-за санкций.

«Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платеж и солидарные выплаты) в «Ольборг» за переход Оливера Абильгора.

Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. «Рубин» решает вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа запрет будет снят», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

По информации Transfermarkt, «Рубин» должен заплатить «Ольборгу» два миллиона евро – возможно, часть суммы уже отправлено.

Проблемы с платежами – новая реальность для клубов РПЛ. ЦСКА прошлым летом платил за Виктора Давилу аж через пять стран и три конвертации! Такой сложный маршрут из России в Мексику – а тут Европа и множество санкций.

Переход Арсена Захаряна в «Челси» тоже сорвался из-за санкций – лондонцы так и не нашли способ заплатить «Динамо». Здесь обратная ситуация, но смысл такой же.

Европейские банки перестраховываются и не рискуют проводить платежи из России. По словам бывшего аудитора KPMG и консультанта McKinsey, автора телеграм-канала RationalAnswer Павла Комаровского, даже в обычных условиях каждый участник цепочки старается убедиться, что не участвует в противозаконных операциях. После 24 февраля настороженность выросла в разы. «Санкции введены чуть ли не против половины российской экономики и кучи банков. В таких условиях ни один западный банк не хочет оказаться в ситуации, когда постфактум узнает, что участвовал в незаконной операции», – объясняет эксперт.

Абильгору нравилось в «Рубине». Нашел там друзей, поблагодарил Слуцкого за работу

Абильгор играл в «Рубине» с 2020-го по 2022-й (62 матча, один гол и пять передач), потом дважды ездил в аренду – в шотландский «Селтик» и итальянскую «Верону». С 2023-го Оливер выступает за «Комо» Сеска Фабрегаса, теперь они в Серии А. По условиям соглашения «Рубин», кстати, получит право процент от суммы следующего трансфера Абильгора.

Оливер очень тепло прощался с Казанью.

«Я всегда буду благодарен «Рубину» за то время, что я провел здесь. Я и предоставить себе не мог, скольких друзей я здесь обрету, сколько прекрасных воспоминаний у меня будет связано с этим периодом.

Я невероятно благодарен Леониду Слуцкому, который сделал меня тем футболистом, которым я сейчас являюсь. Сотрудники клуба, все, кто связан с клубом – вы всегда будете в моем сердце», – писал Абильгор в соцсетях.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Алексей Филиппов