«Зенит» в финале Кубка России. Прошли ЦСКА: Заболотный единственный не забил пенальти

«Зенит» стал вторым суперфиналистом Фонбет Кубка России – прошли ЦСКА по пенальти.

Матч в Петербурге получился спокойным и напряженным, а самым ярким событием до развязки оставалась жуткая травма вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Плюс, конечно, промо телеграм-канала «КиноВолька» 19-летнего Владимира Шайхутдинова, который вышел на замену по ходу первого тайма.

Все решил пенальти Заболотного: слабовато покатил. Шайхутдинов пропустил все удары

Били по воротам мало, опасные моменты почти не создавали. «Зенит», например дебютанта Шайхутдинова почти не напряг.

Но вот в серии пенальти, конечно, напрячься пришлось всем. На шестом ударе ошибся Антон Заболотный: бывший игрок «Зенита» несильно покатил в правый угол, а Денис Адамов взял там мяч намертво.

Этот 11-метровый оказался единственным незабитым, поэтому в суперфинал Кубка России прошел «Зенит».

● У «Зенита» будет шестой финал Кубка России. Возможность пятый раз его выиграть, статистика решающих матчей хорошая. Петербуржцы дошли до финала впервые с 2020-го, четыре года после этого вылетали раньше.

● «Зенит» выиграл восьмую из 12 серию пенальти в Кубке России. А ЦСКА при этом проиграл восьмую из своих 19 попыток.

● Если считать это победой, у «Зенита» первая за шесть матчей. А если учитывать только основное время, на этом отрезке у команды только ничьи с ЦСКА в Кубке и «Факелом» в чемпионате, а также поражения от «Рубина», «Динамо» и ЦСКА. В любом случае кризис в атаке продолжается: всего два гола в шести последних матчах.

● У ЦСКА тоже все грустно: лишь одна победа в семи последних играх (как раз в прошлом туре с «Зенитом»).

На матч, кстати, пришли 50 115 человек. В этом сезоне больше зрителей в Петербурге собирали только две игры со «Спартаком».

Полурезерв «Зенита» не удивил, ЦСКА – респект, странные пенальтисты. Резюме от Ильи Васильева

Тот случай, когда оба тренера с радостью обменялись бы победами: Семаку – лидерство РПЛ, Федотову – второй финал Кубка России за два года. Как показатель тотального уныния игры: реклама телеграм-канала Шайхутдинова – правда самый популярный сюжет матча. Логично, игра абсолютно пустая. Но молодому вратарю – респект, спокойно сыграл на выходах.

Не удивлен, что Сергей Семак сыграл полурезервом. Команды Владимира Федотова ему слишком неудобны. Основа традиционно мучается, взламывая 5-4-1, при этом требуются силы и отсутствие травм (в программе Семака по спасению сезона Артур стал парнем, который пострадал первым) перед мастерски закрывающимся «Ахматом» и прессингующим «Ростовом».

Главный источник опасности «Зенита» – Педро. Не так активен, как со «Спартаком» в Москве, но благодаря приемам в глубине разогнал две опасные атаки: в первом тайме в штрафную вбегал Вендел (удар не получился), во втором – в штангу пробил Ильзат Ахметов. Плюс слева «Зенит» разогнал неудачный удар Вильзона Изидора, хотя он мог поступить мудрее и откатить набегающему Ахметову. Артур – разочарование (хотя Изидор хуже). Не понимаю, почему он не обыгрывает, когда остается 1-в-1 . Неплохие данные, но боится и катит назад: и слева, и справа.

Удивил выход Дугласа Сантоса справа, но похожий опыт был у него в 2019-м в матче, где дебютировал Малком: сыграл правым защитником с «Краснодаром», когда царил чеканивший слева Юрий Жирков, и привез автогол.

ЦСКА – респект за стойкость и терпение. За три матча пропустили только со стандарта, ничего не позволили с игры против основы. Сейчас еще и спокойно выжили после эпидемии травм, доигрывали с дебютантами: 19-летним Шайхутдиновым и 20-летним Амирхоссейном Риванди (без травмированных Милана Гайича и Мозеса, без ушедшего Федора Чалова). И это при мощном усилении «Зенита»: Страхиня Эракович, Сантос, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Андрей Мостовой.

Кстати, в серии мы увидели минимум профильных пенальтистов , если ориентироваться на трансфермаркт (иногда 11-метровые удары из статистики там выпадают):

– начинал у ЦСКА Виктор Давила: шесть попыток в карьере, прошлая – в феврале 2022-го;

– у 32-летнего Заболотного 11 пенальти за всю карьеру, на уровне РПЛ/Кубка/Суперкубка – четыре. Один из них – против молодежки «Ростова», тогда не забил;

– Один пенальти у Дивеева в Кубке России, четыре – у Алипа, но предыдущий в апреле 2021-го;

– заканчивал Клаудиньо, до этого реализовавший в России две точки из пяти.

Когда и где финал?

Трофей разыграют 2 июня в «Лужниках».

Нас ждет финал «Зенит» – «Балтика».

На внезапно вощникший шум по поводу переноса суперфинала из «Лужников», потому что с такими соперниками якобы невозможно будет собрать полный стадион, РФС быстро пресек: заявил, что отклоняться от заранее определенного плана не намерен.

Для фаворита из РПЛ это точно будет последний матч сезона, а вот для калининградцев, возможно, и нет – после их победы над «Спартаком» мы уже разбирались в том, что из-за столкновения дат может понадобиться сдвигать стыковые матчи, если «Балтика» вылезет в них за оставшиеся два тура.

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Фото: РИА Новости /Михаил Киреев