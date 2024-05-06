Большие проблемы «Балтики», у стыков суперплотность: расклады в борьбе за выживание в РПЛ

«Сочи» почти все.

До конца РПЛ-2023/24 всего три тура: напряжение на пределе, особенно в битве за спасение. Там все очень плотно!

Между 11-й и 15-й командами всего три очка!

Напоминаем: 15-е и 16-е места – прямой вылет, 13-е и 14-е – стыковые матчи против команд из Первой лиги.

После этого тура места у десятки без изменений, а вот в самом низу очень активно.

● «Сочи» в самом хвосте таблицы: могли приблизиться к конкурентам, но «Динамо» в драматичной перестрелке все-таки вырвало победу 3:2. Вылет южан может случиться уже в следующем туре: Opta дает 99,2% на понижение .

● «Урал» обошел «Балтику» после победы 2:1 в очном матче. Причем пропустили уже на 16-й секунде, а победили на 90+5 ! Голы Алексея Каштанова с пенальти и Алексея Ионова с передачи Итало Гонсалвеса вытащили уральцев из зоны прямого вылета и погрузили туда как раз «Балтику».

● «Оренбург» и «Ахмат». Причем грозненцы удивили «Краснодар» – 1:0 в гостях! Все решил гол Мохамеда Конате. «Оренбург» же обыграл 2:1 «Крылья Советов».

● «Факел» и «Пари НН» добыли две ничьих: воронежцы вырвали огненные 1:1 с «Зенитом» после пенальти на 102-й минуте , нижегородцы удержали нули со «Спартаком».

● С «Сочи» почти все понятно, по цифрам Opta фаворит на 15-е место – «Балтика». Дальше все очень запутанно: «Уралу» дают больше шансов на стыки, чем на спасение, «Факел» вполне может вылезти из опасной зоны.

Самый сложный календарь у «Балтики», «Урал» дважды сыграет с конкурентами за выживание

Изучаем.

«Ахмат» расправился с одним из выездов, но впереди еще два: в Самару и Воронеж. А между ними «Зенит» на «Ахмат-Арене».

У «Урала» продолжается серия против конкурентов: «Балтика» уже позади, теперь выезд в Воронеж и «Оренбург» дома. Вероятно, судьба команды решится именно в этих играх, потому что в заключительном туре – выезд к ЦСКА.

Кажется, самый тяжелый календарь у «Балтики». В последних трех матчах «Динамо», «Ростов» и «Локомотив»: поражение от «Урала» может прибить надежды на выживании в РПЛ. Чуть более легкое, но тоже непростое расписание – у почти вылетевшего «Сочи». После «Пари НН» ждут «Краснодар» и разыгравшийся «Рубин».

«Пари НН» дважды слетает в гости к «Сочи» и «Крыльям Советов», а между этим ждет ЦСКА. У «Факела» впереди домашки с «Уралом» и «Ахматом», а также выезд к «Локомотиву».

«Оренбург» примет «Локомотив» и «Спартак», а в предпоследнем туре съездит к «Уралу».

Что нового в Первой лиге: лидируют «Химки», за прямую путевку рубятся «Динамо» Махачкала и «Акрон»

Освежаем регламент: напрямую в РПЛ выходят первые два места, третья и четвертая команды играют стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ. До конца чемпионата четыре тура.

Если «Акрон» ближе к борьбе за топ-2, то за четвертую строчку поспорит «Родина»: у московской команды 46 очков. Хотя сейчас она в кризисе: всего одна победа в шести матчах.

Лучше всех смотрятся «Химки»: у команды Андрея Талалаева победная серия и уверенная игра против крепких команд. И вот такие безумные перестрелки с девятью мячами.

«Динамо» и «Акрон» чередуют победы с потерями очков, но держат «Химки» в досягаемой зоне. Возможно, в последних турах даже появится возможность перегнать: 8 мая махачкалинцы как раз сыграют с лидерами.

«Зенит» поскользнулся! Между ним, «Динамо» и «Краснодаром» – 1 очко

Фото: vk.com/fc_ue ; vk.com/fckhimki_official