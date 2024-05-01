«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым выбили «Динамо»

Два момента с офсайдными линиями.

«Спартак» разобрался с «Динамо» в Фонбет Кубке России – 2:0. Вышли в финал Пути регионов. До Суперфинала против «Зенита» или ЦСКА – всего один шаг. До трофея, получается, два.

Связка Игнатов-Соболев – топ! Особенно против «Динамо»

Старт получился грустным для «Спартака» – команда не пропустила, но лишилась Срджана Бабича. Лидер обороны дернул заднюю поверхность бедра без контакта, когда просто бежал рядом с Муми Нгамале. Бабич даже не сразу поднялся с газона, пришлось выходить врачам и делать замену: вышел Павел Маслов.

Защита без лидера не рассыпалась, а в атаке блеснули уже на 9-й минуте: Михаил Игнатов идеально навесил, Александр Соболев выпрыгнул за спиной Фабиана Бальбуэна и забил головой. «Спартак», кстати, забил в меньшинстве – Маслов появился чуть позже, а Бабича уже не было.

ВАР проверял момент на офсайд у Кристофера Мартинса – он отбирал мяч на половине «Динамо», начинал эту атаку. Благодаря офсайдным линиям мы уверены: все четко.

«Динамо» – один из самых любимых соперников Соболева: девять голов и пять ассистов в 13 матчах. В этом сезоне положил им по дублю в РПЛ и Кубке России. Причем в чемпионате Александру дважды ассистировал как раз Игнатов – идеальная связка против «Динамо».

Больше от Александра страдает лишь «Краснодар» (10+7 в 13 играх). Соболев забил впервые за шесть матчей, в прошлый раз тоже получило «Динамо» (как раз дубль 7 апреля).

На 39-й минуте «Спартак» удвил – и снова решила связка Игнатов-Соболев. Теперь забил Михаил после скидки Александра в штрафную. Линейный заметил офсайд, но ВАР нарисовал линии и убедил, что офсайда у Игнатова не было. Главный судья Алексей Сухой объявил об этом на весь стадион, и спартаковцы наконец смогли отпраздновать.

Во втором тайме «Динамо» даже не приблизилось, в основном возникали нервы, Бальбуэна рисковал привезти пенальти за удар Соболева по лицу в штрафной – но в итоге второй тайм без голов, «Спартак» уверенно прошел дальше.

Четыре раза из пяти в этом сезоне спартаковцы обыграли «Динамо».

Слишкович как главный все еще не проигрывает. Дальше в Кубке – «Ростов» или «Балтика»

«Спартак» прервал победную серию «Динамо» из четырех матчей. В 26-м туре Мир РПЛ москвичи разобрались с «Зенитом» (1:0), до этого обыграли «Пари НН» (4:1) и дважды «Оренбург» – 2:1 в чемпионате и 4:2 в Кубке. Команда Марцела Лички до сих пор в чемпионской гонке, но в Кубке теперь не участвует.

«Спартак» при Владимире Слишковиче не проигрывает в восьми матчах: пять побед и три ничьих. После увольнения Гильермо Абаскаля спартаковцы обыграли «Ростов» (5:1) и «Локо» (3:2) и дважды сыграли вничью – с «Зенитом» (0:0) в Кубке и ЦСКА (0:0) в чемпионате. Кроме того, босниец заменял Абаскаля в трех матчах – с «Химками» (5:0), «Крыльями» (3:0) и «Зенитом» (0:0). Но «Спартак», похоже, все равно не видит Слишковича основным .

Спартаковцы теперь сыграют в финале Пути регионов (тоже будет один матч). Дальше – Суперфинал. В решающем матче за трофей точно сыграет «Зенит» или ЦСКА (у них будет две игры между собой). «Спартаку» еще нужно пройти «Ростов» или «Балтику», соперник определится в четверг.

Обратим внимание на отличие от прошлого сезона (в комментариях, например, возникла путаница): на этот раз проигравший в финале Пути РПЛ не опускается в нижнюю сетку, а вылетает из турнира. То есть «Спартаку» не нужно будет после «Ростова»/«Балтики» играть с проигравшим в паре «Зенит» – ЦСКА. Сразу с победителем в Суперфинале.

Так что Спартаку» до Кубка России осталась пара побед. Верите, что получится скрасить сезон таким трофеем?

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко