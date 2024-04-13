«Краснодар» и «Зенит» всегда дают шоу. Ножницы Окриашвили, золотой матч-2020, злость на судей и даже на комментаторов

Вспомнили самое яркое.

Сегодня важнейший матч в битве за титул: либо «Краснодар» вернется на первое место, либо «Зенит» оторвется на +4. Либо же все останется как есть.

История встреч в РПЛ полностью за действующим чемпионом: «Зенит» взял 15 побед, «Краснодар» – только три, еще семь раз сыграли вничью.

Вспомним самое яркое из этих матчей (большая часть уже вошла в нашу подборку из 2021-го , мы коротко перескажем).

Разгром «Краснодара» в Питере. Сергей Галицкий злился в твиттере

«Зенит» – «Краснодар» – 4:0 (6 декабря 2014-го)

Из-за травм «Краснодар» вышел на матч всего с пятью запасными (вратарь Синицын, 40-летний Аджинджал, Бурмистров и два игрока академии). Но это не помешало выдать хороший старт – правда, судья отменил два выхода Ари один на один из-за офсайдов.

А потом команда Олега Кононова посыпалась: Андрей Дикань травмировался после столкновения со Смольниковым и уже через пару минут «Краснодар» пропустил. Дальше получил повреждение еще и защитник Мартынович, вместо него пришлось выпустить нападающего Бурмистрова.

Во втором тайме огня стало еще больше – в том числе и на трибунах: фанаты «Зенит» зажгли файеры за воротами «Краснодара» и погрузили штрафную в дым. В это время забил Витцель, а потом добавили Данни и Смольников.

После матча «Краснодар» жутко злился. Олег Кононов заявил, что второй гол «Зенита» засчитали ошибочно, а Сергей Галицкий писал в твиттере: «Нет, я не успокоюсь, при счете 0:0 два выхода один в один не дал судья, второй гол забит в дыму, третий гол – Саломон Рондон в явном офсайде».

Шикарнейший гол через себя Окриашвили. Победный!

«Краснодар» – «Зенит» – 2:1 (27 ноября 2016-го)

В 2016-м «Краснодар» заехал на новый топ-стадион, вместо Олега Кононова пришел Игорь Шалимов. «Зенит» летом сильно поменялся – Халк и Гарай ушли, а заменили их Мак и Новосельцев. Под протекцией Мирчи Луческу.

Первый тайм получился унылым, все самое яркое случилось после вынужденной замены Юрия Газинского – ему сломал нос Хави Гарсия. Так началась одна из самых электрических десятиминуток в истории РПЛ.

«Краснодар» получил от Дзюбы на 87-й, через пять минут ошиблись уже Кришито и Лодыгин, Измайлов пропихнул мяч в ворота. Но дальше стало еще горячее.

На 94-й Измайлов навесил, а Лодыгин сыграл кулаком – прямо на Окриашвили. Грузин не мог обработать или передать мяч партнеру, зато координировался и забил невероятный гол ударом через себя.

«Обалдел от гола «Зениту» – не то слово… – говорил Торнике после матча. – Я вообще не понимал, что происходит. Первые секунд 15 после гола просто не помню. В голове была только эйфория. Нормальная такая эйфория. Тем более я ведь видел, как судья уже поднес свисток к губам. Казалось, матч закончен, а тут… Торбинский бежал, я сначала думал ему мяч сбросить. Но времени не оставалось, арбитр мог дать финальный свисток. Вот я и решил пробить, взял на себя».

Самый яркий матч «Зенита» Семака: красота от Ракицкого, победный Дзюбы на 95-й

«Краснодар» – «Зенит» – 2:3 (20 апреля 2019-го)

«Зенит» давил в первые 20 минут (12 ударов из штрафной), но Матвей Сафонов все тащил. Удачно выбросил руку после удара Азмуна головой и классно вытянулся, чтобы помешать Дзюбе. Но в итоге все же пропустил – причем обидно, не смог перехватить пас Дзюбе на пустые. На 25-й отличился юный Иван Игнатьев – тогда в нем видели одного из главных выпускников академии.

Во втором тайме Ракиций мощно попал со штрафного. На 91-й мини-шедевр сотворил Маурисио Перейра, тоже в девятку от перекладины. Но «Зенит даже так умудрился вырвать победу – Дзюба забил с углового на 95-й минуте. Георгий Черданцев был в восторге – признался, что никогда в жизни не видел такого матча.

«Зенит» всего через пару недель взял первое золото с 2015-го, чемпионская серия запустилась.

Чемпионский матч «Зенита»-2020: дубли Азмуна, Уткина и сэйвы Лунева

«Краснодар» – «Зенит» – 2:4 (6 июля 2020-го)

«Зенит» приехал на юг с 11-очковым отрывом от второго «Локомотива» – победа в гостях делала его самым ранним чемпионом в истории: за четыре тура до конца.

Уже на пятой минуте Газинский ошибся, а Азмун пропихнул мяч мимо Сафонова. Казалось, действующий чемпион справится без проблем, но «Краснодар» собрался и в середине тайма Даниил Уткин сравнял, а под конец Берг заработал пенальти, его сбил Лунев. Но Андрей тут же исправился: спас после двух ударов Вандерсона. А на 45-й пенальти уже бил Артем Дзюба – форвард не промахнулся.

Во второй половине Уткин сделал дубль – красивым дальним ударом в девятку. Но дальше оборона «Краснодара» треснула еще пару раз: Кайо и Мартынович не сдержали Дзюбу и упустили Азмуна в эпизоде с третьим голом, а потом не догнали Сутормина.

И «Зенит» снова выиграл РПЛ.

Дубль Ионова родному клубу, обидная ошибка Сафонова и камбэк петербуржцев

«Краснодар» – «Зенит» – 2:2 (17 апреля 2021-го)

Дубль Алексея Ионова вывел южан вперед – он воспитанник «Зенита», поэтому забить было особенно принципиально.

«Что еще можно чувствовать, когда ты жил в этом городе, воспитывался там, а потом слышишь свист болельщиков после выхода на поле, разные гадости в свой адрес? Мне лично в этот момент хотелось обязательно забить, всех порвать…» – говорил Ионов о запредельной мотивации на «Зенит» еще в 2013-м.

Но «Краснодар» не удержал 2:0. Сначала Матвей Сафонов пролетел мимо мяча, когда страховал Кайо, а еще через 10 минут петербуржцы сравняли благодаря ювелирному навесу Дугласа Сантоса и точному удару Андрея Мостового.

Отмененный гол Сперцяна со штрафного, жалобы «Краснодара» на судей и комментаторов

«Зенит» – «Краснодар» – 3:2 (7 августа 2021-го)

«Зенит» и «Краснодар» выдали огненный старт: уже на 9-й минуте Азмун открыл счет, а на 13-й молодой Эдуард Сперцян идеально исполнил штрафной, в притирку со штангой. Главный арбитр Алексей Амелин указал на центр, но тут же взял паузу – и после проверки ВАР отменил гол. Потому что в момент удара в стенке стоял Урош Спайич – по правилам он должен был оставаться на расстоянии не менее одного метра от нее.

Это правило появилось только в 2019-м, Спайич в эфире «Матча» признал, что не знал о новшестве. «Зенит» еще в первом тайме сделал комфортные 3:1 – ближе к концу встречи Спайич отыграл один мяч, но этого не хватило.

«Краснодар» после поражения жаловался не только на судей. Вот что написал коммерческий директор клуба Арам Фундукян. «Когда «комментатор федерального уровня откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей команды, но говорит, что «теперь «Зениту» нужно еще один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте. Хочется спросить: «Матч ТВ», это правильно? А нашим болельщикам это за что?» – упрек в сторону Георгия Черданцева и Павла Богданова.

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг не понимал, почему главному судье помогли отменить гол Сперцяна. «В регламенте ВАР четко указано, где ответственность главного судьи, а где видеопомощников! Это ответственность арбитра в поле. Я уверен, если такой гол забил бы «Зенит», ВАР и не подумал бы вмешиваться... Такое ощущение, что арбитры могут себе позволить судить так именно «Краснодар».

«Лев прыгнул, Бык отскочил». «Краснодар» выиграл первый круг

«Зенит» – «Краснодар» – 1:1 (11 ноября 2023-го)

Матч первого круга закончился ничьей, отметились лидеры – на гол Эдуарда Сперцяна ответил Матео Кассьерра. Причем «Зениту» пришлось отыгрываться в Петербурге.

Второй тайм получился эмоциональным, даже если не брать голы: удар Олусегуна с центра поля, привоз Петрова, обыгрыш Мостового и удар в штангу на 92-й минуте.

Главный итог матча – «Краснодар» выиграл первый круг, двухочковый запас перед «Зенитом» сохранился. Но к апрелю впереди уже петербуржцы.

Тогда еще включился Алексей Миллер и выдал цитату дня: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

Ждем ответный матч в Краснодаре.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Алексей Даничев; fc-zenit.ru /Михаил Разуваев