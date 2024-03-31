Так был пенальти на Зиньковском? Сам Антон отрицает, но эксперты уверены в ошибке судей
Разбираем фол Кулакова.
«Спартак» и «Урал» закончили без голов, но подарили несколько ярких моментов. Особенно бурно обсуждают возможный пенальти на 72-й минуте.
Что там случилось?
Денис Кулаков приложился по стопе Антона Зиньковского на линии (или вблизи?) штрафной.
Главный арбитр Владимир Москалев предупредил защитника желтой, но зрело и более жесткое наказание – ВАР проверял момент на пенальти. Стопа Зиньковского была на линии, но в момент касания ее развернуло.
В итоге ВАР не позвал Москалева к монитору. Решили, что Кулаков фолил за штрафной – все-таки не пенальти. Зиньковский пошел исполнить штрафной – неудачно: мяч прошел сбоку от дальней штанги.
Сам Антон после матча ответил, что это скорее не пенальти: «За линией было. На линии или рядом. Думаю, не пенальти».
Что говорят эксперты?
Бывший арбитр Анатолий Синяев считает, что Москалев ошибся:
«Видно, что наступ на ногу/пятку, которая находится на линии штрафной. Линия штрафной – штрафная площадь. Удивлен, что нет пенальти.
Вера Опейкина решила не вмешиваться в эпизод. Наверное, для нее и Андрея Фисенко это не очевидная ошибка».
Сергей Лапочкин в разговоре с «Матчем» высказал ту же позицию – к ВАР есть вопросы:
«В поле, когда судья принимает решение, действительно тяжело: выходит из штрафной, наступ. Где – непонятно. Но по видео, когда у ВАР есть все камеры... Мы видим, что нога Зиньковского на линии, Кулаков наступает сверху, причем акцентировано. Так как нога на линии, она входит в штрафную площадь, должен быть назначен пенальти.
Меня смущает, что арбитрами ВАР работали Вера Опейкина и Андрей Фисенко – ребята не работают в Премьер-лиге. Счет 0:0, ответственный момент – и они не помогают. Мне кажется, это не очень хорошо».
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«Спартак» не забил в трех матчах РПЛ подряд: после зимней паузы дважды сыграли 0:0, а еще получили 0:2 от «Факела». В прошлый раз такая неприятная серия была весной 2014-го.
У «Спартака» только одна победа (над «Крыльями») в пяти последних матчах Мир РПЛ. Еще у москвичей две ничьих и два поражения. Дальше в чемпионате – «Динамо».
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press
Чем там занимались на ВАРе Вера Опейкина и Фисенко Андрей?
Как по мне, тут правильно писать "Видно, что наступ на ногу/пятку, которая находится НАД линией штрайной". А часть стопы, которой Зиньковский касается газона, т.е. носок бутсы, стоит уже вне штрафной, в том числе и линии. Вот тут https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/f/96/a65b97c164418868dc8a1ba6c3ce0.jpeg?f=webp&q=90 это прекрасно видно.
Надо ковырять подробности правил, но как понимаю, здесь принцип не такой как в случае нахождения мяча в поле, тут проекции не считаются, важно где находится пятно контакта с газоном и это и определяет местоположение игрока.
Я возмущение кб тут вполне понимаю, но и ситуация не столь однозначна, как кажется.
Да и турнирного значения никакого. В текущих условиях для меня 2 место от 10 не отличимо...
Еще скажите что нет.
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Кто-то видит еще наступ на _пятку?!
Игрок соперника наступает на носок Зиньковского, который мало того, нахотся вне линии, но и за счет того, что спартаковец кладет корпус, так еще находится и под углом к линии - от ворот.
Все правильно на ВАР расценили. У них весь набор камер и нормальное приближение... хотя и так все видно.