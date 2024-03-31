Так был пенальти на Зиньковском? Сам Антон отрицает, но эксперты уверены в ошибке судей

Разбираем фол Кулакова.

«Спартак» и «Урал» закончили без голов, но подарили несколько ярких моментов. Особенно бурно обсуждают возможный пенальти на 72-й минуте.

Что там случилось?

Денис Кулаков приложился по стопе Антона Зиньковского на линии (или вблизи?) штрафной.

Главный арбитр Владимир Москалев предупредил защитника желтой, но зрело и более жесткое наказание – ВАР проверял момент на пенальти. Стопа Зиньковского была на линии, но в момент касания ее развернуло.

В итоге ВАР не позвал Москалева к монитору. Решили, что Кулаков фолил за штрафной – все-таки не пенальти. Зиньковский пошел исполнить штрафной – неудачно: мяч прошел сбоку от дальней штанги.

Сам Антон после матча ответил, что это скорее не пенальти: «За линией было. На линии или рядом. Думаю, не пенальти».

Что говорят эксперты?

Бывший арбитр Анатолий Синяев считает , что Москалев ошибся:

«Видно, что наступ на ногу/пятку, которая находится на линии штрафной. Линия штрафной – штрафная площадь. Удивлен, что нет пенальти.

Вера Опейкина решила не вмешиваться в эпизод. Наверное, для нее и Андрея Фисенко это не очевидная ошибка».

Сергей Лапочкин в разговоре с «Матчем» высказал ту же позицию – к ВАР есть вопросы:

«В поле, когда судья принимает решение, действительно тяжело: выходит из штрафной, наступ. Где – непонятно. Но по видео, когда у ВАР есть все камеры... Мы видим, что нога Зиньковского на линии, Кулаков наступает сверху, причем акцентировано. Так как нога на линии, она входит в штрафную площадь, должен быть назначен пенальти.

Меня смущает, что арбитрами ВАР работали Вера Опейкина и Андрей Фисенко – ребята не работают в Премьер-лиге. Счет 0:0, ответственный момент – и они не помогают. Мне кажется, это не очень хорошо».

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«Спартак» не забил в трех матчах РПЛ подряд: после зимней паузы дважды сыграли 0:0, а еще получили 0:2 от «Факела». В прошлый раз такая неприятная серия была весной 2014-го.

У «Спартака» только одна победа (над «Крыльями») в пяти последних матчах Мир РПЛ. Еще у москвичей две ничьих и два поражения. Дальше в чемпионате – «Динамо».

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press