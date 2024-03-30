«Много людей всегда садились за руль трезвыми?» Как «Урал» взял Влута, из-за которого в ДТП погиб ребенок

Играет в РПЛ после приговора.

В этом туре «Спартак» принимает «Урал» – клуб, у которого есть свой Квинси Промес.

Год назад Рай Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы в Нидерландах – за ДТП в нетрезвом состоянии, в котором погиб четырехлетний мальчик. При этом нападающий все еще на свободе и на контракте с «Уралом». Формально судебный процесс не завершен: апелляцию подал как игрок, так и прокуратура, которая требовала более продолжительного лишения свободы – 3,5 года вместо 2,5.

Адвокат Эрик Томас объяснял: «Если они отзовут аппеляцию в последнюю минуту, а мы ничего не подадим, то наказание станет необратимым. Вот почему мы тоже подаем апелляцию».

Недавно на шоу «Это футбол, брат!» пришел Игорь Ефремов, бывший вице-президент «Урала», экс-президент ФНЛ, а ныне советник главы РПЛ. Он подробно рассказал про подписание Влута – выяснилось, что этическая сторона в «Урале» вообще не поднималась.

Хроника кошмарной аварии: Влут сел за руль пьяным, протаранил автомобиль на скорости 200 км/ч и сначала врал, что это был не он, а друг

Все случилось в ночь с 13 на 14 ноября 2021 года. Влут вместе с другом был на вечеринке в Амстердаме и употреблял крепкий алкоголь (это не слухи, а признания самого футболиста во время судебного процесса). Вечеринка была прервана полицией, но два друга решили не заканчивать и направились на другое мероприятие к знакомым в Роттердам, ехать туда из Амстердама чуть больше часа.

За руль сел Влут. По официальным данным, уровень алкоголя в крови превышал норму более чем в два раза – 1.18 промилле против 0.5 (показатель для опытных водителей).

Находясь в нетрезвом состоянии, Влут разогнался до 200 км/ч и протаранил Volkswagen Golf, в котором ехала семья с двумя детьми (девочке – год, мальчику – четыре). Они только прилетели из отпуска в аэропорт Схипхол и направлялись домой. Когда в них влетела машина Влута, Golf несколько раз перевернулся. В результате аварии погиб 4-летний мальчик – тяжелейшая черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью.

Сначала Влут отрицал вину: говорил полицейским и своему клубу «Хераклес», что за рулем был не он, а друг. Более того, Влут утверждал, что двигался со скоростью от 130-150 км/ч, однако это тоже была неправда.

Позднее Влут все-таки поменял показания и подтвердил, что автомобилем управлял он. Его друг высказал такую версию первоначальных ложных показаний: «Он профессиональный футболист, я не хотел, чтобы у него были проблемы». Влут добавил: «Думаю, все из-за полнейшего шока. Такая трагическая случайность влияет на вас как на личность. Не получается ясно мыслить».

Не получалось ясно мыслить у Влута и в момент, когда он сидел за рулем. Как он сам признался в суде, в момент аварии он не обращал внимания на дорогу – мчался на круиз-контроле.

Какое-то время, пока не вскрылась вся правда и многие полагали, что Влут был пассажиром, он оставался игроком «Хераклеса», где был одним из лидеров – в 48 играх Рай забил 22 мяча и отдал 7 ассистов. Последний матч за «Хераклес» Влут провел 15 января 2022-го против НЕК – вышел на 25 минут. Еще до матча болельщики в соцсетях выступали против выхода Рая на поле – называя такое решение постыдным, отвратительным и неприемлемым. После матча вокруг клубного автобуса собрались около 60 болельщиков, но Влута так и не дождались.

«Хераклес» отстранил Влута от тренировок, а руководство заявило, что футболист больше не сыграет за клуб. Рай уехал в «Астану», причем бесплатно, голландский клуб не потребовал компенсацию. Об аварии голландцу напоминали и там: в июле 2022-го «Астана» встречалась в еврокубках с «Ракувом», в Польше местные фанаты посвятили ему отдельный баннер: «Влут – грязный убийца детей».

Уже через полтора месяца голландец добрался до «Урала».

Из Екатеринбурга Влут даже прилетал в суд – давать показания. Как говорит его адвокат, футболист искренне раскаивался, суд это учел. Семья погибшего ребенка раскаяния не увидела – адвокат обращал внимание журналистов на то, что Рай ни разу не посмотрел в глаза родителям.

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Был и очень нервный эпизод. Адвокат Влута спрашивал у истцов: был ли пристегнут малыш, почему с его сестрой все в порядке, а с мальчиком – нет? Прокурор позднее отметил, что «авария никогда бы не произошла, если бы Влут не ехал так быстро и смотрел на дорогу» – и прочие обстоятельства не должны снимать вопрос о вине футболиста.

Приговор Влут слушал по телефонной связи. Адвокат футболиста утверждал, что это не было попыткой избежать заключения – якобы ему нужно было получить специальное разрешение клуба на вылет в Нидерланды. Вот только за две недели до этого голландца отпустили. Итог – 2,5 года лишения свободы и 4 года запрета на управление транспортными средствами. Сейчас – апелляция.

Много споров и о выборе мест продолжения карьеры: Казахстан, Россия. Адвокат Влута утверждает, что футболист сам расстроен: «Не так интересно играть в футбол в Казахстане и Екатеринбурге, когда привык к Европе. Но ни один клуб в Европе больше не хотел его видеть у себя». При этом адвокат добавил, что Влут «готов со временем отбыть наказание».

Что значит «со временем» – поняли не все.

«Сейчас мы обсуждаем ситуацию дольше, чем при принятии решения». Как «Урал» решал подписать Влута на фоне такого кошмара

«Урал» заметил Влута в «Астане».

«Влута предложил селекционный отдел – за какие-то совсем небольшие деньги, – рассказал Ефремов. – Когда не знаешь ситуацию, возникает вопрос: почему такой игрок выступает в Казахстане? Мы подняли ситуацию, все обсудили. Когда «Урал» подписывал Влута, еще не было решения суда.

Влут в нетрезвом состоянии врезался в машину с семьей. Со слов Рая, есть не то что смягчающие обстоятельства… Но мальчик не был пристегнут. Честно скажу: мы вообще не рассматривали морально-этическую сторону . Мы понимали, что Влут нам нужен. Плюс: когда наступит, не дай бог, реальное заключение? Мы хотели пообщаться по-человечески, посмотреть на него.

Осуждать Влута? Произошла такая беда».

Дальше ведущие Севастиан Терлецкий и Александр Дорский немного поспорили с Ефремовым:

– Вы видели во Влуте раскаяние?

– Первая часть общения была связана с футболом. Решение о подписании Влута принимал президент «Урала» (Григорий Иванов – Sports.ru).

– Вы же с ним согласились.

– Глобально – да, мы же не знали всех нюансов дела. А есть нюанс, что ребенок не был пристегнут. А это колоссальный… нельзя говорить, что плюс в сторону Влута.

– Влут сел пьяным за руль.

– Давайте так: много людей в своей жизни всегда садились трезвыми за руль?

– Это не отмазка.

– Я же не пытаюсь отмазать Влута. Я говорю, что степень его алкогольного опьянения мы выяснить не могли.

– По данным голландских медиа, норма была превышена в два раза.

– Сейчас мы эту ситуацию обсуждаем дольше, чем мы обсуждали ее, когда принимали решение .

– Это же ненормально.

– На ваш взгляд – ненормально.

– «Урал» ничего не нарушил, это чисто имиджевый вопрос. Нормально ли для РПЛ ассоциироваться с такими игроками?

– Пока финального приговора нет, думаю, что никаких ограничений быть не должно.

– А если он есть?

– Если он есть, то Влут собирается и летит отбывать наказание. Это же даже прописано в любом контракте. Я разговаривал с Влутом. Ему еще нет тридцати, это останется с ним на всю жизнь. Это кошмар. Это случилось, он, наверное, понесет наказание. Влут говорит: «Я готов отсидеть. Скажут семь лет – значит, семь. Четыре – значит, четыре, потому что это останется со мной на всю жизнь».

Но ему же еще и назначили огромный финансовый штраф. Он говорит: «Для того чтобы я эти деньги заплатил, должен работать». У него есть логика. «Если я сейчас буду безработный…»

Более того, он не скрывался. Когда его вызывали на суд, он спокойно из Екатеринбурга прилетел в Амстердам. Прилетел, три дня там провел и вернулся назад».

«Не нужно называть РПЛ лигой уголовников». Боссам РПЛ и РФС не нравится новая репутация лиги

После недавнего задержания Квинси Промеса в ОАЭ президент РПЛ Александр Алаев прямо заявил, что в лиге не место людям, у которых проблемы с законом.

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«Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты – это примеры для детей, для моего сына Промес – кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом.

Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение ».

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил дождаться окончательного решения суда: «Я согласен с его позицией [Алаева], но, что касается нашего футболиста, то идут разбирательства в его деле. Мы ждем, чем завершится его апелляция и потерпевшей стороны. Как это все завершится, так все и будем решать. Как можно сейчас что-то принимать, когда суд не вынес человеку решение? Как будет, никто не знает, но Александра Александровича и его слова я поддерживаю».

Генеральному секретарю РФС Максиму Митрофанову не нравится новая репутация РПЛ, но специальные поправки в регламент организация, похоже, вносить не собирается: «Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили.

А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это скорее вопрос не к лиге, а к работодателю. Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние».

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Фото: РИА Новости /Павел Лисицын, Владимир Астапкович; Edgar Breshchanov/Global Look Press