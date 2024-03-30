«Много людей всегда садились за руль трезвыми?» Как «Урал» взял Влута, из-за которого в ДТП погиб ребенок
Играет в РПЛ после приговора.
В этом туре «Спартак» принимает «Урал» – клуб, у которого есть свой Квинси Промес.
Год назад Рай Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы в Нидерландах – за ДТП в нетрезвом состоянии, в котором погиб четырехлетний мальчик. При этом нападающий все еще на свободе и на контракте с «Уралом». Формально судебный процесс не завершен: апелляцию подал как игрок, так и прокуратура, которая требовала более продолжительного лишения свободы – 3,5 года вместо 2,5.
Адвокат Эрик Томас объяснял: «Если они отзовут аппеляцию в последнюю минуту, а мы ничего не подадим, то наказание станет необратимым. Вот почему мы тоже подаем апелляцию».
Недавно на шоу «Это футбол, брат!» пришел Игорь Ефремов, бывший вице-президент «Урала», экс-президент ФНЛ, а ныне советник главы РПЛ. Он подробно рассказал про подписание Влута – выяснилось, что этическая сторона в «Урале» вообще не поднималась.
Хроника кошмарной аварии: Влут сел за руль пьяным, протаранил автомобиль на скорости 200 км/ч и сначала врал, что это был не он, а друг
Все случилось в ночь с 13 на 14 ноября 2021 года. Влут вместе с другом был на вечеринке в Амстердаме и употреблял крепкий алкоголь (это не слухи, а признания самого футболиста во время судебного процесса). Вечеринка была прервана полицией, но два друга решили не заканчивать и направились на другое мероприятие к знакомым в Роттердам, ехать туда из Амстердама чуть больше часа.
За руль сел Влут. По официальным данным, уровень алкоголя в крови превышал норму более чем в два раза – 1.18 промилле против 0.5 (показатель для опытных водителей).
Находясь в нетрезвом состоянии, Влут разогнался до 200 км/ч и протаранил Volkswagen Golf, в котором ехала семья с двумя детьми (девочке – год, мальчику – четыре). Они только прилетели из отпуска в аэропорт Схипхол и направлялись домой. Когда в них влетела машина Влута, Golf несколько раз перевернулся. В результате аварии погиб 4-летний мальчик – тяжелейшая черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью.
Сначала Влут отрицал вину: говорил полицейским и своему клубу «Хераклес», что за рулем был не он, а друг. Более того, Влут утверждал, что двигался со скоростью от 130-150 км/ч, однако это тоже была неправда.
Позднее Влут все-таки поменял показания и подтвердил, что автомобилем управлял он. Его друг высказал такую версию первоначальных ложных показаний: «Он профессиональный футболист, я не хотел, чтобы у него были проблемы». Влут добавил: «Думаю, все из-за полнейшего шока. Такая трагическая случайность влияет на вас как на личность. Не получается ясно мыслить».
Не получалось ясно мыслить у Влута и в момент, когда он сидел за рулем. Как он сам признался в суде, в момент аварии он не обращал внимания на дорогу – мчался на круиз-контроле.
Какое-то время, пока не вскрылась вся правда и многие полагали, что Влут был пассажиром, он оставался игроком «Хераклеса», где был одним из лидеров – в 48 играх Рай забил 22 мяча и отдал 7 ассистов. Последний матч за «Хераклес» Влут провел 15 января 2022-го против НЕК – вышел на 25 минут. Еще до матча болельщики в соцсетях выступали против выхода Рая на поле – называя такое решение постыдным, отвратительным и неприемлемым. После матча вокруг клубного автобуса собрались около 60 болельщиков, но Влута так и не дождались.
«Хераклес» отстранил Влута от тренировок, а руководство заявило, что футболист больше не сыграет за клуб. Рай уехал в «Астану», причем бесплатно, голландский клуб не потребовал компенсацию. Об аварии голландцу напоминали и там: в июле 2022-го «Астана» встречалась в еврокубках с «Ракувом», в Польше местные фанаты посвятили ему отдельный баннер: «Влут – грязный убийца детей».
Уже через полтора месяца голландец добрался до «Урала».
Из Екатеринбурга Влут даже прилетал в суд – давать показания. Как говорит его адвокат, футболист искренне раскаивался, суд это учел. Семья погибшего ребенка раскаяния не увидела – адвокат обращал внимание журналистов на то, что Рай ни разу не посмотрел в глаза родителям.
Был и очень нервный эпизод. Адвокат Влута спрашивал у истцов: был ли пристегнут малыш, почему с его сестрой все в порядке, а с мальчиком – нет? Прокурор позднее отметил, что «авария никогда бы не произошла, если бы Влут не ехал так быстро и смотрел на дорогу» – и прочие обстоятельства не должны снимать вопрос о вине футболиста.
Приговор Влут слушал по телефонной связи. Адвокат футболиста утверждал, что это не было попыткой избежать заключения – якобы ему нужно было получить специальное разрешение клуба на вылет в Нидерланды. Вот только за две недели до этого голландца отпустили. Итог – 2,5 года лишения свободы и 4 года запрета на управление транспортными средствами. Сейчас – апелляция.
Много споров и о выборе мест продолжения карьеры: Казахстан, Россия. Адвокат Влута утверждает, что футболист сам расстроен: «Не так интересно играть в футбол в Казахстане и Екатеринбурге, когда привык к Европе. Но ни один клуб в Европе больше не хотел его видеть у себя». При этом адвокат добавил, что Влут «готов со временем отбыть наказание».
Что значит «со временем» – поняли не все.
«Сейчас мы обсуждаем ситуацию дольше, чем при принятии решения». Как «Урал» решал подписать Влута на фоне такого кошмара
«Урал» заметил Влута в «Астане».
«Влута предложил селекционный отдел – за какие-то совсем небольшие деньги, – рассказал Ефремов. – Когда не знаешь ситуацию, возникает вопрос: почему такой игрок выступает в Казахстане? Мы подняли ситуацию, все обсудили. Когда «Урал» подписывал Влута, еще не было решения суда.
Влут в нетрезвом состоянии врезался в машину с семьей. Со слов Рая, есть не то что смягчающие обстоятельства… Но мальчик не был пристегнут. Честно скажу: мы вообще не рассматривали морально-этическую сторону. Мы понимали, что Влут нам нужен. Плюс: когда наступит, не дай бог, реальное заключение? Мы хотели пообщаться по-человечески, посмотреть на него.
Осуждать Влута? Произошла такая беда».
Дальше ведущие Севастиан Терлецкий и Александр Дорский немного поспорили с Ефремовым:
– Вы видели во Влуте раскаяние?
– Первая часть общения была связана с футболом. Решение о подписании Влута принимал президент «Урала» (Григорий Иванов – Sports.ru).
– Вы же с ним согласились.
– Глобально – да, мы же не знали всех нюансов дела. А есть нюанс, что ребенок не был пристегнут. А это колоссальный… нельзя говорить, что плюс в сторону Влута.
– Влут сел пьяным за руль.
– Давайте так: много людей в своей жизни всегда садились трезвыми за руль?
– Это не отмазка.
– Я же не пытаюсь отмазать Влута. Я говорю, что степень его алкогольного опьянения мы выяснить не могли.
– По данным голландских медиа, норма была превышена в два раза.
– Сейчас мы эту ситуацию обсуждаем дольше, чем мы обсуждали ее, когда принимали решение.
– Это же ненормально.
– На ваш взгляд – ненормально.
– «Урал» ничего не нарушил, это чисто имиджевый вопрос. Нормально ли для РПЛ ассоциироваться с такими игроками?
– Пока финального приговора нет, думаю, что никаких ограничений быть не должно.
– А если он есть?
– Если он есть, то Влут собирается и летит отбывать наказание. Это же даже прописано в любом контракте. Я разговаривал с Влутом. Ему еще нет тридцати, это останется с ним на всю жизнь. Это кошмар. Это случилось, он, наверное, понесет наказание. Влут говорит: «Я готов отсидеть. Скажут семь лет – значит, семь. Четыре – значит, четыре, потому что это останется со мной на всю жизнь».
Но ему же еще и назначили огромный финансовый штраф. Он говорит: «Для того чтобы я эти деньги заплатил, должен работать». У него есть логика. «Если я сейчас буду безработный…»
Более того, он не скрывался. Когда его вызывали на суд, он спокойно из Екатеринбурга прилетел в Амстердам. Прилетел, три дня там провел и вернулся назад».
«Не нужно называть РПЛ лигой уголовников». Боссам РПЛ и РФС не нравится новая репутация лиги
После недавнего задержания Квинси Промеса в ОАЭ президент РПЛ Александр Алаев прямо заявил, что в лиге не место людям, у которых проблемы с законом.
«Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты – это примеры для детей, для моего сына Промес – кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом.
Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение».
Президент «Урала» Григорий Иванов предложил дождаться окончательного решения суда: «Я согласен с его позицией [Алаева], но, что касается нашего футболиста, то идут разбирательства в его деле. Мы ждем, чем завершится его апелляция и потерпевшей стороны. Как это все завершится, так все и будем решать. Как можно сейчас что-то принимать, когда суд не вынес человеку решение? Как будет, никто не знает, но Александра Александровича и его слова я поддерживаю».
Генеральному секретарю РФС Максиму Митрофанову не нравится новая репутация РПЛ, но специальные поправки в регламент организация, похоже, вносить не собирается: «Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили.
А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это скорее вопрос не к лиге, а к работодателю. Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние».
Что нового у Промеса: сидит в камере на 20 человек, побрили налысо
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Владимир Астапкович; Edgar Breshchanov/Global Look Press
*Давайте так: много людей в своей жизни всегда садились трезвыми за руль?*
Вопросов больше нет, в Урале работают такие же моральные уроды, как и этот Влут. Могу им только пожелать встретить крепкий столб на своем пути.
Ну офигеть аргумент. Отмазал так отмазал. Ефремов прям адвокат дьявола. Безответственные кретины которые по своей беспечности совершили нарушение, а то и преступление должны быть подвергнуты законному наказанию и точка! И тогда хоть немного больше будет справедливости в этом мире.
Это было сказано на четвертом предложении отвечающего. Поэтому о каком еканье может идти речь, если эта история на столько тронула их сердца, что потрачено было не более 3-х предложений?
Откуда берутся «гребаные лицемерные праведники», которые атаковали осужденного на 8 лет Михаила Ефремова. «Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю», — заявил журналист.
«Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары бутылок пива, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль». «Был у меня такой период в жизни. Бог миловал, пронесло. А Мишу не пронесло», — подытожил Козырев.
А журналисты после этой фразы сдрейфили задать прямой вопрос - то есть вы садились пьяным за руль?
Была ли ОПГ? Это не ко мне вопросы. Конечно, я их всех знаю, но почему я должен их называть ОПГ? Это же суд должен сказать, что они преступная группировка. Суд этого не сделал.
Это были просто местные бизнесмены из района Уралмаш? Да, конечно, они жили здесь, потом у них появился свой бизнес, уже состоявшиеся люди. Хочу сказать за футбол: если бы не они, то его бы в Екатеринбурге не было.
Он остался в своих 90-ых, у него не морали
Для того, чтобы создать положительную репутацию, надо над этим долго и упорно работать. В РПЛ/РФС никто этим не заморачивается десятилетиями, поэтому им проблема ’репутации’ тупо не понятна. Они не понимают о каком ущербе идёт речь.