Конфликты Абаскаля до «Спартака»: получал по лицу, разносил боссов, призывал игроков уйти с поля в знак протеста

Всегда под давлением.

Гильермо Абаскаль шумно тренировал в России: конфликтовал с Александром Соболевым, усадил в запас капитана Георгия Джикию, иногда срывался на арбитров.

Возможно, это одна из причин увольнения из «Спартака». А вот что было в других клубах.

В «Кьяссо» Абаскаль получил по лицу и разругался с руководством – из-за финансовой нестабильности

Во взрослом футболе Гильермо оказался из-за того, что зарплаты в академии «Севильи» ему не хватало. Так вместе с тренерами из академии «Бетиса» они создали свою академию – прокачивали игроков до нужного уровня.

Среди посредников, привозивших футболистов из Италии, был человек, связанный с клубом второй швейцарской лиги «Кьяссо». С него летом 2017-го и начался самостоятельный путь Абаскаля. Правда, хватило его всего на восемь месяцев – нахватал 14 поражений в 28 матчах, мог упасть даже в третью швейцарскую лигу.

В марте 2018-го стало совсем жутко: игроки «Кьяссо» получили аж три удаления в матче против «Шаффхаузена» (1:2). Абаскаль тоже проследовал на трибуну – кто-то из руководства пытался передать ему телефон, но вмешались сотрудники службы безопасности.

А после того матча на Абаскаля вообще напали. По словам представителей «Кьяссо», к испанцу подошли несколько человек и ударили его по лицу, когда он покидал стадион. «Я почувствовал удар по плечу, обернулся и получил два удара в лицо», – рассказал тренер. Вероятно, постарался кто-то из местных фанатов – в ответ на претензии Абаскаля к судейству. «Кьяссо» обратился в полицию Шаффхаузена, больше новостей об инциденте не было.

К апрелю Абаскаль получил шесть поражений подряд – увольнение настолько взбесило Абаскаля, что он вскипел: «Я не доверял проекту. У клуба слишком много экономических проблем, нет никаких гарантий будущего. Три недели назад мне предложили контракт, но я отказался. Возможно, из-за этого и из-за плохих результатов за последние несколько недель меня и уволили».

Генеральный директор «Кьяссо» Николе Биньотти ответил, что предложения о новом контракте не было, и Абаскалю подробно рассказывали о финансовом положении.

В «Лугано» Абаскалю не жал руку президент. Руководство бесила пассивность команды в атаке

Всего через шесть дней Гильермо возглавил другой швейцарский клуб – «Лугано», подвисший на грани вылета. Абаскаль закончил на восьмом месте – всего в трех очках от путевки в квалификацию Лиги Европы.

В последнем туре «Лугано» отыгрался с 0:2 против «Базеля», но импульсивный президент клуба Анжело Рензетти демонстративно не пожал руку главному тренеру и уволил его. Рензетти не нравился игровой стиль Абаскаля – по его мнению, команда слишком вяло рвалась в атаку.

Несмотря на давление руководства, Абаскаль не терял самообладания: «Если ты не можешь справиться с критикой, тебе нужно искать другую работу». Капитан «Лугано» Джонатан Саббатини тоже был против отставки: «Если Абаскаль будет уволен, это будет поражением для всего клуба».

Бывший игрок «Лугано», а теперь скаут клуба Марко Падалино в разговоре с «Чемпионатом» намекнул, что у испанца могли быть трудности в раздевалке: «В «Лугано» было много игроков с твердыми, немного сложными характерами. Поэтому Абаскалю поначалу было немного сложно. Но он вырос как тренер! И ему удалось справиться. Повторюсь, что его уровень подготовки – очень классный!»

Швейцарский журналист издания Swiss-football Лукас Штокер добавил: «Абаскаль – очень юный тренер. «Лугано» он помог весной остаться в лиге, а осенью после примерно 10 игр его уволили. Сказали, что у него были проблемы с некоторыми игроками».

«В Италии я испытывал постоянную критику и давление». В «Асколи» у Гильермо тоже были проблемы

В «Асколи» Абаскаль дважды исполнял обязанности главного (одна победа и два поражения), но на второй заход выпал перерыв на ковид – и летом он ушел из команды, которая билась за выживание.

«В Италии я испытывал постоянную критику, давление, потому что вчерашний день ничего не стоит, – вспоминал потом Абаскаль. – Я пережил итальянский хаос, но для меня это прекрасно. Это дало мне опыт взаимодействия с лидерами, владельцами клуба».

«Асколи» сильно страдал из-за пандемии: Абаскаля назначили в апреле 2020-го вместо итальянца Роберто Стеллоне, который отказался ужаться в зарплате – и его убрали из-за «обременительного контракта и чрезвычайной ситуации в стране».

Стеллоне тогда пытался получить компенсацию через суд, об этом сообщил его адвокат Паоро Роделла. «Эта история разлетелась по всему миру. От Европы до Гондураса Стеллоне изобразили, как жадного человека, не имеющего уважения к моральным принципам и страданиям других людей. Это не соответствует действительности и не имеет ничего общего с Роберто. Его репутации был нанесен ущерб в глобальном масштабе, так что он имеет полное право получить компенсацию», – уверял юрист.

Абаскаль после его ухода дважды влетел – и на следующие полгода испанец вернулся к работе в молодежной команде.

В Греции Абаскаль злился на судей и призывал игроков уйти с поля

В январе 2021-го Абаскаль отправился в Грецию – возглавил «Волос», который только недавно вернулся в высший дивизион. Гильермо начал с трех побед кряду, но потом все разладилось.

«Ходили слухи о потере сплоченности в раздевалке. Сейчас понятно, что, подняв «Волос» наверх таблицы после первых туров, Абаскаль прыгнул выше головы. Состав команды не настолько хорош. Это подтвердил остаток сезона – «Волос» финишировал 10-м», – рассказывает журналист BN Sports и Sportal Фанис Цоканас.

Запомнилось, как Гильермо злился на судей в игре с «Олимпиакосом» (1:2 с решающим на 90+1) – даже призывал команду уйти с поля в знак протеста. Помощники его все-таки успокоили, футболисты не стали уходить в раздевалку.

При этом многие грустили, что Абаскаля так быстро убрали. «Тренировать «Волос» нелегко. Владелец клуба – мэр Волоса Ахиллеас Беос. Он считает, что разбирается в футболе лучше любого тренера, и без колебаний их увольняет, если, по его мнению, команда играет плохо», – считает журналист bnsports.gr и klik.gr Тодорис Василис.

«Без характера выиграть нельзя». В «Базеле» Абаскаль публично критиковал игроков

С февраля по июнь 2022-го Абаскаль исполнял обязанности главного тренера «Базеля» – пришел вместо уволенного Патрика Рахмена. Испанец поднял команду в чемпионате с третьего места на второе, но вылетел от «Марселя» уже в 1/16 Лиги конференций.

При этом Гильермо выдавал ужасные серии (была одна победа в семи матчах) и закончил в «Базеле»с одним из самых низких процентов побед – 31.

Еще Абаскаль обвинял игроков в бесхарактерности – вот его фраза после грустных 0:2 с «Цюрихом: «Можно играть хорошо, как мы и делали в начале матча, но без характера выиграть нельзя. Это не случайность: неудачи повторялись слишком часто. В эффективности, тактической дисциплине, характере нам до «Цюриха» далеко».

Еще в начале июня Абаскаль говорил о двухлетнем контракте и желании остаться в «Базеле». Но уже через два дня после выхода интервью Гильермо стал тренером «Спартака».

В России вопросы к его поведению тоже иногда возникают.

Абаскаль поднял греческий «Волос» на первое место – а через 2,5 месяца был уволен

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; IMAGO/Cristiano Mazzi / SPP/Global Look Press ; x.com