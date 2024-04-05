Акинфеев, Кулаков и Мартынович: кто главные ветераны РПЛ прямо сейчас

Половина списка – вратари.

В январе легенда РПЛ Кристиан Нобоа объявил об уходе из «Сочи» и возвращении в Эквадор. Он в топе самых возрастных игроков РПЛ сезона-2023/24: ему без нескольких дней 39!

А кто главные ветераны российской лиги прямо сейчас? Кто из действующих игроков дебютировал в профессиональном футболе раньше всех?

Вот список самых возрастных.

Игорь Акинфеев (ЦСКА), вратарь, 37 лет

Дебют : 20 марта 2003-го, «Зенит» – ЦСКА

Сезон-2023/24 : 18 матчей (все в основе), 1620 минут, 5 сухих матчей, 23 пропущенных

16-летний талант впервые появился в футболке ЦСКА в марте 2003 года (0:2). Акинфеев заменил Дмитрия Крамаренко в перерыве матча Кубка РФПЛ против «Зенита» на «Петровском»: отыграл уверенно и не пропустил. Через два месяца Игорь дебютировал в лиге и запустил целую эпоху в российском футболе.

В данный момент у Акинфеева 758 матчей за ЦСКА, 561 из которых – в РПЛ.

Денис Кулаков («Урал»), защитник, 37 лет

Дебют : 18 июля 2003-го, «Закарпатье» – «Шахтер»

Сезон-2023/24 : 18 матчей (все в основе), 1470 минут, 1 ассист

Украинский защитник заканчивал футбольное образование в «Шахтере», там и дебютировал за основу в 17 лет: вышел с первых минут против «Закарпатья». Правда, не закрепился и ездил по арендам, сменил несколько клубов и в 2015-м переехал в Россию. С тех пор бегает за «Урал»: за клуб из Екатеринбурга сыграл в общей сложности 254 матча, забил один гол и отдал 28 голевых передач.

Олег Иванов («Рубин»), полузащитник, 37 лет

Дебют : 26 февраля 2004-го, «Спартак» – «Мальорка»

Сезон-2023/24 : 7 матчей (1 в основе), 127 минут, 0 голов и ассистов

В отличие от остальных игроков в списке, 17-летний Иванов впервые сыграл за взрослый «Спартак» в матче Кубка УЕФА: в феврале 2004-го провел последние минуты в игре с «Мальоркой» (0:3), а в ответном заслужил уже 90 минут.

У Олега богатая карьера в российском футболе: поиграл за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Ахмат», «Уфу» и «Рубин». Самым продуктивным вышел период в Грозном: за «Ахмат» Иванов сыграл в общей сложности 243 матча, забил 17 голов и отдал 30 ассистов.

Александр Беленов («Факел»), вратарь, 37 лет

Дебют : 10 октября 2004-го, «Салют» – «Елец»

Сезон-2023/24 : 16 матчей (все в основе), 1440 минут, 7 сухих матчей, 14 пропущенных

Начинал в белгородском «Салют-Энергии» и дебютировал во второй лиге в 18: заменил во втором тайме матча с «Ельцом» основного вратаря Руслана Желтоноженко. Со временем Беленов забрал место в основе и пошел на повышение в клубы РПЛ.

Самые яркие периоды карьеры Беленова, по его собственному признанию, прошли в «Кубани» и «Уфе»: там он провел 164 и 165 матчей, соответственно.

Кирилл Набабкин (ЦСКА), защитник, 37 лет

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Дебют : 13 июля 2005-го, «Динамо» (Махачкала) – ФК «Москва»

Сезон-2023/24 : 13 матчей (9 в основе), 898 минут, 0 голов и ассистов

Защитник молодежки ФК «Москва» обратил на себя внимание тренеров главной команды еще за год до дебюта и регулярно привлекался к тренировкам основы. В июле 2005-го 18-летний Набабкин выскочил на замену в матче Кубка России против махачкалинского «Динамо», а в следующие месяцы уже чередовал игры в дубле с первой командой.

В 2009-м «Москву» расформировали, а Набабкин ушел в ЦСКА, где стал легендой – 320 матчей, пять голов и 11 ассистов.

Антон Шунин («Динамо»), вратарь, 37 лет

Дебют : 21 апреля 2007-го, «Динамо» – «Химки»

Сезон-2023/24 : 11 матчей (все в основе), 990 минут, 1 сухой матч, 16 пропущенных

Начинал сезон-2007 в качестве дублера Жидрунаса Карчемарскаса, но с шестого тура и до конца чемпионата стал основным (только на финише уступил место в составе на два матча). 20-летний Шунин стартовал с матча против «Химок».

Всю карьеру Антон отдал родному клубу – у него в общей сложности 359 матчей за «Динамо».

Михаил Кержаков («Зенит»), вратарь, 37 лет

Дебют : «Алания» – «Волга», 26 июля 2008-го

Сезон-2023/24 : 13 матчей (все в основе), 1170 минут, 6 сухих матчей, 12 пропущенных

Кержаков-младший несколько лет числился в родном «Зените», но только для того, чтобы заполнить заявку. Дальше роли запасного вратаря он не продвинулся (играл только за молодежку) и в 2008-м перешел в ульяновскую «Волгу». Там и дебютировал на взрослом уровне в 21 год.

Михаил покинул «Зенит» в 2010-м, но через пять лет снова вернулся. Получать достаточно игровой практики стал лишь в сезоне-2019/20. Сейчас Кержаков – основной голкипер петербуржцев. У него в общей сложности 130 матчей за «Зенит».

Сослан Джанаев («Балтика»), вратарь, 36 лет

Дебют : «КАМАЗ» – «Мордовия», 20 апреля 2007-го

Сезон-2023/24 : 3 матча (2 в основе), 207 минут, 1 сухой матч, 2 пропущенных

Сослан не пробился в основу ЦСКА и играл только за молодежную команду. В 2007-м 20-летний вратарь перешел в «КАМАЗ» и только там провел первый матч на взрослом уровне. Сразу же ворвался в основу и через год подписался со «Спартаком».

После ухода из «Спартака» в карьере Джанаева были «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Балтика». В РПЛ голкипер провел в общей сложности провел 223 матча, трижды становившись серебряным призером чемпионата.

Александр Мартынович («Рубин»), защитник, 36 лет

Дебют : «РГУОР Динамо», 2003-й (точные данные неизвестны)

Сезон-2023/24 : 13 матчей (все в основе), 1141 минута, 1 гол

Взрослую карьеру начал в 15: закрепился в скромном «РГУОР Динамо» из третьей лиги. Правда, через год после дебюта клуб расформировали, и защитник перешел в минское «Динамо», откуда уже получил путевку в большой футбол.

В 2010-м Мартынович перешел в «Краснодар», где за 12 лет дорос до капитана и стал клубной легендой – 269 матчей. С 2022-го защитник играет за «Рубин».

Михаил Сиваков («Оренбург»), защитник, 36 лет

Дебют : БАТЭ – «Торпедо Белаз», 26 июня 2005-го

Сезон-2023/24 : 9 матчей (8 в основе), 733 минуты, 0 голов и ассистов

Михаил впервые сыграл за БАТЭ в 17 лет: вышел в перерыве вместо основного центрального защитника. Сиваков стал одним из самых молодых дебютантов в истории Беларуси: раньше сыграли лишь пятеро.

После БАТЭ Сиваков поиграл в Европе («Кальяри», «Пьяченца», «Висла», «Зюлте-Варегем»), а в 2017-м переехал в Россию, где сейчас выступает за «Оренбург».

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Максим Богодвид; Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press