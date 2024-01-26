Трансфер «Спартака» заблокировала МЛС. Хотя договорились с форвардом сборной США

И «Даллас» был готов.

Усилению «Спартака» помешала американская лига: почти подписали нападающего сборной США Хесуса Феррейру, но в итоге все сорвалось.

Шлагбаум выставила МЛС.

«Даллас» был готов продать за 13 млн долларов. МЛС вмешалась в последний момент

По данным The Athletic, «Спартак» предложил «Далласу» 13 миллионов долларов за 23-летнего Феррейру. Предложение устроило все стороны: американский клуб согласился, а футболист уже вел переговоры с москвичами об условиях личного контракта.

Однако трансфер заблокировала МЛС: лига объяснила это тем, что «существуют риски для американских компаний, ведущих дела с российскими».

Если бы трансфер состоялся, он бы вошел в топ-15 самых дорогих продаж в истории МЛС. Сам «Даллас» уже однажды продавал дороже 13 миллионов: в 2022-м «Аугсбург» купил у американцев нападающего Рикардо Пепи за 18 млн долларов (+2 млн бонусами).

Феррейру признавали лучшим молодым игроком МЛС. Он прилично забивает и в клубе, и в сборной

У «Далласа» крепкая академия: в последние годы клуб выгодно продал нескольких воспитанников в Европу – 20-летний Брайан Рейнольдс уехал в «Рому» за 8 млн долларов (если бы заиграл – сумма выросла бы до 15 млн), 19-летнего Таннера Тессманна взяла «Венеция» за 4 млн, а 22-летнего Реджи Кэннона купила португальская «Боавишта» за три миллиона.

И Рикардо Пепи, которого «Аугсбург» взял за рекордные деньги, воспитанник. Он уехал в 18 лет.

А несостоявшийся спартаковец Феррейра хоть и родился в Колумбии, тоже продукт академии «Далласа». Хесус – сын Давида Феррейры, бывшего полузащитника сборной Колумбии, который с 2009-го по 2013-й играл в «Далласе». Хесусу на момент приезда в США было 10 лет, именно с этого возраста он в системе американского клуба.

К 23 годам Перейра-младший провел за «Даллас» уже 157 матчей, забил 50 мячей и отдал 28 голевых. В 2022-м его признали лучшим молодым игроком МЛС, он попал и в символическую сборную лиги. В 2022-м и 2023-м парень участвовал в Матчах всех звезд МЛС.

С 2020-го Хесус играет за сборную США: уже наколотил 15 голов в 23 матчах (есть даже покер Гренаде плюс два хет-трика) и поиграл на ЧМ-2022.

The Athletic пишет, что интерес к форварду помимо «Спартака» проявляли другие клубы из Европы и Мексики. Прошлым летом было слышно о внимании от «Наполи».

Возможно, МЛС и раньше блокировала трансфер в РПЛ. Кто это мог быть?

МЛС имеет право блокировать трансферы, все документы там проходят через офис лиги.

Тот же The Athletic пишет, что в 2022-м МЛС остановила потенциальную сделку на пять миллионов долларов между «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Локомотивом» по Кристиану Кассересу-младшему. Полузащитник в итоге перешел прошлым летом в «Тулузу» за миллион.

Правда, в российских медиа эта новость даже не всплывала. Возможно, The Athletic ориентируется на Pro Soccer Wire, который в 2022-м публиковал такой инсайд на основе информации от источников.

Более свежий пример связан с трансфером на выход из РПЛ. В 2023 году из-за нефутбольных причин сорвался переход Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Спортивный директор амтсердамцев Свен Мислинтат в интервью De Telegraaf признавался:

«Разговор шел не о качествах Сперцяна, а о том, что он играет в России. Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас – в этом никто не сомневается. Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Ман Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги. Я обсуждал трансфер с советом директоров, с техническим комитетом, с высшим руководством. Решение боссов – отказаться от игрока».

De Telegraaf вскрывал детали: некоторые члены наблюдательного совета считали, что вести сейчас дела с российским клубом аморально. По мнению функционеров, клуб должен демонстрировать «образцовое поведение в обществе».

В российском хоккее и баскетболе американцев много. Кто-то остался, а кто-то и не уезжал

МЛС может опасаться не только репутационных рисков, но и финансовых: есть риск, что деньги не дойдут. Или что понадобится обходная финансовая схема из-за санкций в банковской сфере. Будь Феррейра свободным агентом, такие сложности бы вряд ли возникли.

Вот внушительный список игроков, заявленных в КХЛ и Единой лиге ВТБ по американскому паспорту. Сюда не входят, например, Шэйн Принс из хоккейного «Спартака» и Бреннан Менелл из «Динамо», потому что они проходят уже как белорус и россиянин.

В российском баскетболе практически невозможно представить команду высокого уровня без американцев в составе. В Единой лиге лишь одно исключение – московский МБА играет только россиянами.

В КХЛ жестче лимит, но сейчас американцев больше, чем когда-либо. После 24 февраля 2022-го граждане США и Канады – это две трети иностранных новичков. По сути, они заменили финнов, шведов и чехов, которые в основном перестали ездить на работу в Россию.

А вот приход в РПЛ американца – до этого были только Евгений Стариков, рожденный в Одессе и армянин с американским паспортом Юра Мовсисян – отменяется.

Фото: AP Photo/Matthew Visinsky/Icon Sportswire; Gettyimages.ru/Justin Casterline; Shaina BenhiyounGlobal Look Press