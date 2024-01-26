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Трансфер «Спартака» заблокировала МЛС. Хотя договорились с форвардом сборной США

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И «Даллас» был готов.

Усилению «Спартака» помешала американская лига: почти подписали нападающего сборной США Хесуса Феррейру, но в итоге все сорвалось.

Шлагбаум выставила МЛС.

«Даллас» был готов продать за 13 млн долларов. МЛС вмешалась в последний момент

По данным The Athletic, «Спартак» предложил «Далласу» 13 миллионов долларов за 23-летнего Феррейру. Предложение устроило все стороны: американский клуб согласился, а футболист уже вел переговоры с москвичами об условиях личного контракта.

Однако трансфер заблокировала МЛС: лига объяснила это тем, что «существуют риски для американских компаний, ведущих дела с российскими».

Если бы трансфер состоялся, он бы вошел в топ-15 самых дорогих продаж в истории МЛС. Сам «Даллас» уже однажды продавал дороже 13 миллионов: в 2022-м «Аугсбург» купил у американцев нападающего Рикардо Пепи за 18 млн долларов (+2 млн бонусами).

Феррейру признавали лучшим молодым игроком МЛС. Он прилично забивает и в клубе, и в сборной

У «Далласа» крепкая академия: в последние годы клуб выгодно продал нескольких воспитанников в Европу – 20-летний Брайан Рейнольдс уехал в «Рому» за 8 млн долларов (если бы заиграл – сумма выросла бы до 15 млн), 19-летнего Таннера Тессманна взяла «Венеция» за 4 млн, а 22-летнего Реджи Кэннона купила португальская «Боавишта» за три миллиона.

И Рикардо Пепи, которого «Аугсбург» взял за рекордные деньги, воспитанник. Он уехал в 18 лет.

А несостоявшийся спартаковец Феррейра хоть и родился в Колумбии, тоже продукт академии «Далласа». Хесус – сын Давида Феррейры, бывшего полузащитника сборной Колумбии, который с 2009-го по 2013-й играл в «Далласе». Хесусу на момент приезда в США было 10 лет, именно с этого возраста он в системе американского клуба.

К 23 годам Перейра-младший провел за «Даллас» уже 157 матчей, забил 50 мячей и отдал 28 голевых. В 2022-м его признали лучшим молодым игроком МЛС, он попал и в символическую сборную лиги. В 2022-м и 2023-м парень участвовал в Матчах всех звезд МЛС.

С 2020-го Хесус играет за сборную США: уже наколотил 15 голов в 23 матчах (есть даже покер Гренаде плюс два хет-трика) и поиграл на ЧМ-2022.

The Athletic пишет, что интерес к форварду помимо «Спартака» проявляли другие клубы из Европы и Мексики. Прошлым летом было слышно о внимании от «Наполи».

Возможно, МЛС и раньше блокировала трансфер в РПЛ. Кто это мог быть?

МЛС имеет право блокировать трансферы, все документы там проходят через офис лиги.

Тот же The Athletic пишет, что в 2022-м МЛС остановила потенциальную сделку на пять миллионов долларов между «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Локомотивом» по Кристиану Кассересу-младшему. Полузащитник в итоге перешел прошлым летом в «Тулузу» за миллион.

Правда, в российских медиа эта новость даже не всплывала. Возможно, The Athletic ориентируется на Pro Soccer Wire, который в 2022-м публиковал такой инсайд на основе информации от источников.

Более свежий пример связан с трансфером на выход из РПЛ. В 2023 году из-за нефутбольных причин сорвался переход Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Спортивный директор амтсердамцев Свен Мислинтат в интервью De Telegraaf признавался:

«Разговор шел не о качествах Сперцяна, а о том, что он играет в России. Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас – в этом никто не сомневается. Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Ман Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги. Я обсуждал трансфер с советом директоров, с техническим комитетом, с высшим руководством. Решение боссов – отказаться от игрока».

De Telegraaf вскрывал детали: некоторые члены наблюдательного совета считали, что вести сейчас дела с российским клубом аморально. По мнению функционеров, клуб должен демонстрировать «образцовое поведение в обществе». 

В российском хоккее и баскетболе американцев много. Кто-то остался, а кто-то и не уезжал

МЛС может опасаться не только репутационных рисков, но и финансовых: есть риск, что деньги не дойдут. Или что понадобится обходная финансовая схема из-за санкций в банковской сфере. Будь Феррейра свободным агентом, такие сложности бы вряд ли возникли. 

Вот внушительный список игроков, заявленных в КХЛ и Единой лиге ВТБ по американскому паспорту. Сюда не входят, например, Шэйн Принс из хоккейного «Спартака» и Бреннан Менелл из «Динамо», потому что они проходят уже как белорус и россиянин. 

В российском баскетболе практически невозможно представить команду высокого уровня без американцев в составе. В Единой лиге лишь одно исключение – московский МБА играет только россиянами.

В КХЛ жестче лимит, но сейчас американцев больше, чем когда-либо. После 24 февраля 2022-го граждане США и Канады – это две трети иностранных новичков. По сути, они заменили финнов, шведов и чехов, которые в основном перестали ездить на работу в Россию.

А вот приход в РПЛ американца – до этого были только Евгений Стариков, рожденный в Одессе и армянин с американским паспортом Юра Мовсисян – отменяется.

Легионеры в КХЛ до и после 24 февраля: ни одного финна, зато рекорд по... американцам

Фото: AP Photo/Matthew Visinsky/Icon Sportswire; Gettyimages.ru/Justin Casterline; Shaina BenhiyounGlobal Look Press

17 комментариев
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В Спартаке уже был американец Юра Мовсисян!
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"А вот приход в РПЛ первого полноценного американца отменяется."
"Феррейра хоть и родился в Колумбии"
Так он такой же натурализованный, как и Мовсисян
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Понимаю нелепость ситуации, но тут и к Спартаку вопросы - а может быть, пора перестать смотреть в сторону игроков в тех странах, которые ТОЧНО не намерены с нами дела вести? Ладно ещё Италия - с другими клубами этой страны у наших сделки есть. Но Тоттенхэм, Даллас - изначально очень сомнительные варианты, зря время потратили.
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А рулила бы Зарема, слетала бы за океан, очаровала бы боссов МЛС и Феррейру и все: "Гудбай, Америка, о.."
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То есть народная команда хотела перевести вражескому государству 13 миллионов полноценных американских рублей? Нет ли тут оснований для возбуждения возбужденных патриотов?
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Ответ Alexander Prokofyev
А рулила бы Зарема, слетала бы за океан, очаровала бы боссов МЛС и Феррейру и все: "Гудбай, Америка, о.."
Еще бы скидку выбила, все 15 заплатили бы!
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Ответ Джонни Кэтсвил
Можно теперь попробовать из киевского Динамо кого-нибудь купить
Обменять на пару геранек
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Ответ Юквэл
Не МЛС одна принимала это решение. Это очевидно.
рептилоидов еще позвали до кучи?
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Маразам...
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А в Спартаке и Далласе не в курсе были? Дриусси например сам себя выкупал за деньги МакКонахи. Ещё до СВО.
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Можно теперь попробовать из киевского Динамо кого-нибудь купить
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Ответ Бродяга-симпатяга
То есть народная команда хотела перевести вражескому государству 13 миллионов полноценных американских рублей? Нет ли тут оснований для возбуждения возбужденных патриотов?
То есть самое демократичное государство мира, которое следит за соблюдением прав человека во всем мире, блокирует переход своего гражданина и налогоплательщика на другое место работы за границу
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Ответ Никита Давыдкин
То есть самое демократичное государство мира, которое следит за соблюдением прав человека во всем мире, блокирует переход своего гражданина и налогоплательщика на другое место работы за границу
Проспись, философ. МЛС никогда не была самым демократическим государством мира. Она даже государством-то не была.
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Ответ Vakhore
Но диктатура в РФ, смотрите не перепутайте.
а я упустил, где в тексте говорится, что ему политическая какая-то сила запретила ехать? Пока вижу только что финансовая организация, которая опасается потери бабосиков
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