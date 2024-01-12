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Тихонов постоянно берет в свои команды сыновей. Теперь младшего – в «Енисей»

Михаил Тихонов Михаил Тихонов
Денис Тихонов
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
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Футбол Футбол

Сразу как получил эту работу.

Андрей Тихонов возглавил красноярский «Енисей» из Первой лиги и сразу же взял в команду сына.

Раньше регулярно поступал так со старшим – Михаилом, теперь подтянул младшего – 21-летнего Дениса.

«У Дениса контракт с «Родиной» еще на два года. Он там на хорошем счету, но я решил до лета взять его в аренду с собой», – рассказал он «Чемпионату». Вскоре официально объявил и клуб.

Тихонов часто ездил по клубам со старшим сыном. Брал его в прошлый красноярский заход

Тренер Андрей Тихонов лично контролирует карьеру сыновей, когда может. Когда есть, куда брать.

Михаил Тихонов работал с отцом на четырех отрезках карьеры.

● В начале 2010-х Тихонов работал в тренерском штабе «Спартака», а также был одним из директоров академии. Михаил все это время тоже провел в академии и покинул ее чуть позже.

● В «Краснодар», «Енисей» и «Крылья Советов» они приходили и уходили практически синхронно – Михаил попозже влился в «Краснодар» и покидал «Крылья».

● В «Астану» Тихонов сына не брал. Тот пытался развивать карьеру в России, сменив несколько клубов. Поедет ли он сейчас в Красноярск? Нет, и Тихонов подтвердил: «Михаил сейчас в «Нижнем Новгороде», его точно не будет в «Енисее». Хотя официально 25-летний Михаил Тихонов пока без клуба, по окончании контракта с «Родиной».

Карьера братьев Тихоновых: младший только во Второй лиге, у старшего несколько матчей в РПЛ

Тихонов-старший сын – правый полузащитник, может играть и защитника.

Карьера пока преимущественно во Второй лиге. Был активный сезон-2021/22 в Первой – в «СКА-Хабаровске», после чего Тихонов сыграл сразу за четыре команды – «Родину», «Родину-2», «Родину-М» и «Чайку».

В РПЛ тоже только мелькнул: несколько минут в «Крыльях», пять матчей в «Химках». Кстати, химкинский небольшой взлет происходил как раз без попечения отца.

Денис Тихонов, младший сын – тоже крайний полузащитник. Во Второй лиге играл за «Родину», а в сезоне-2022/23 пропустил восемь месяцев из-за разрыва мениска.

Как восстановился, стал играть за «Родину-2» в той же Второй лиге. Один раз попал в заявку основной «Родины» в Первой – в начале сезона-2023/24, но так там и не сыграл.

«Миш, едем». Как Тихонов-тренер берет с собой сыновей и есть ли у них другие варианты?

В интервью Sports.ru три года назад Михаил рассказывал о негативе со стороны фанатов: «Захожу в соцсети, а в комментах – «о, сынок, все ясно». Впервые с этим столкнулся в «Енисее». Сначала было неприятно, я очень расстраивался. Хотя никто не знает, как я работаю на тренировках. Никто не видел, что там было».

Тихонов традиционно для таких случаев рассказывал, что со стороны отца на тренировках к нему было особенное внимание, критика за ошибки, после которых других игроков Андрей Валерьевич мог и подбодрить.

Он признался, что без отца в тот момент ему стало спокойнее.

«И опять же: папе тоже было нелегко, – продолжал Михаил. – Он выбирает состав, принимает решения по заменам, несет ответственность за команду и конкретного игрока. И в то же время я его сын. Ошибаюсь я – и для всех это не футболист Тихонов будет ошибаться, а сын тренера. Я думаю, поэтому у отца не особенно много играл. Где-то он боялся меня выпустить – даже понимая, что я не хуже других ребят, что могу усилить».

– Как происходили трансферы? Отец тебя ставил перед фактом – все, переходим в «Енисей», а теперь в «Крылья»? – напрямую спрашивал у Михаила тогда Александр Муйжнек.

– Да: «Миш, едем». Меня не заставляли, это просто происходило – такая составляющая жизни. Мы всей семьей переезжали в Краснодар – чтобы быть с отцом. А с «Енисеем» и Крыльями мы решали вдвоем.

Папа настаивал: «Нет, лучше будешь со мной, получать качественную тренировочную практику, будешь тянуться к сильным футболистам, чем уйдешь, например, во вторую лигу и там завязнешь». И думаю, он был прав. Это хороший опыт: ФНЛ, Кубок, работа рядом с сильными игроками – это важно.

Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу

Фото: instagram.com/fcrodinamoscow; РИА Новости/Александр Вильф, Евгений Одиноков; vk.com/fcenisey

69 комментариев
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Вы же понимаете, что это делается чисто потому, что сыновья Тихонова хорошие футболисты и качественные профессионалы своего дела? Вы же не утверждаете, надеюсь, что это просто блат, кумовство и сватовство, самый яркий пример подобного?
+209
-5
+204
Ответ prorvemss
Какие бездарности! А Тихонову то не стыдно?
После той истории, когда Тихонов закрывал собой избивающего судью Широкова, мешая оттащить его, и кричал «не снимай!», точно могу утверждать: нет, Тихонову не стыдно
+144
-3
+141
Помогают папе по мере сил своих. За так, за бесплатно, наверное.
+44
-2
+42
Ответ Pasta
Вы же понимаете, что это делается чисто потому, что сыновья Тихонова хорошие футболисты и качественные профессионалы своего дела? Вы же не утверждаете, надеюсь, что это просто блат, кумовство и сватовство, самый яркий пример подобного?
Вы и Спортс все правильно пишете, единственно стоит признать, что это повсеместная проблема. Ведь Анчелотти в свой тренерский штаб взял родного сына явно не из-за кумовства и блата, точно также, как у Зидана сын при нем был 3-4 вратарем в главной команде Реала.
+41
-4
+37
Какие бездарности! А Тихонову то не стыдно?
+32
-1
+31
Ответ Michael Boldyrev
А чего нет-то? К папе в контору устраиваться норм? Возмущает когда берут сразу на руководящее место или на повышенную зарплату, а если рядовым сотрудником, то пусть работает. В конце концов, это знакомый человек, от которого знаешь чего ожидать и чего требовать.
Так это не папы контора)) а клуб региона. И занимает место парня воспитанника.
+23
0
+23
Ответ Геннадий Тимченко
я ничего в этом криминального не вижу - ни разу не похоже на приключения Ильи Туфановича Садыгова в Химках ☝️
Выглядит даже по хуже - тот хотя бы деньги «свои» платил
+22
-1
+21
Вспомнил историю из тех времен, когда Тихонов был в первый раз тренером Енисея. Я жил тогда в Красноярске и как-то прогуливаясь по парку в районе Взлётки увидел Тихонова и двух крепких мужичков. Я в жизни ни у кого не брал автограф, но Тиша для меня был легендой и вообще во многом благодаря ему я полюбил футбол. Так вот, прохожу и вижу Андрея (в жизни он оказался ниже), и думаю подойти или не подойти за автографом. в итоге несколько раз оборачиваюсь и решаю подойти и уже развернувшись и встретившись с Тишей глазами слышу "Ули смотришь?! на х пошел".
ну и короче как отшептало))) решил не брать автограф у культурного человека, не до меня ему)))))
+21
-1
+20
Один из сыновей на Уэсли Снейдера похож, не находите?
+17
0
+17
Я кстати третий сын Тихонова
+18
-1
+17
По всей видимости, это и есть условие Тихонова в переговорах с клубами - один из сыновей получает место в команде.
+12
-1
+11
Тихонова сделали каким-то непогрешимым идолом, хотя с ним многое ясно например после этого https://www.sports.ru/tribuna/blogs/benito_probet/2776391.html
+13
-2
+11
Ответ Pasta
Вы же понимаете, что это делается чисто потому, что сыновья Тихонова хорошие футболисты и качественные профессионалы своего дела? Вы же не утверждаете, надеюсь, что это просто блат, кумовство и сватовство, самый яркий пример подобного?
они еще и мучаются всю дорогу.
но продолжают жрать кактус.
+10
0
+10
Ответ ASH11
Вы и Спортс все правильно пишете, единственно стоит признать, что это повсеместная проблема. Ведь Анчелотти в свой тренерский штаб взял родного сына явно не из-за кумовства и блата, точно также, как у Зидана сын при нем был 3-4 вратарем в главной команде Реала.
Насколько знаю, сын Анчелотти (Давиде его зовут) довольно крутой специалист, которого звали в другие команды главным.
По Зидану правда
+9
0
+9
да помню как он притащил своего пацана в Крылья... там просто ужасный уровень футбола у сына, почти дворовой, понятно почему он их таскает за собой потому что они никому не нужны с такой игрой
+9
0
+9
Ответ Н.Ф.
Один из сыновей на Уэсли Снейдера похож, не находите?
Оба
+8
0
+8
Не заметно что детям особо батины футбольные гены предались. Денег детям на жизнь он и так заработал. А тащить их за уши везде за собой - это только позорить себя и детей.
+8
0
+8
Чтобы было честно по отношению к клубу и партнёрам, у сыновей должна быть самая низкая зарплата в клубе в сравнении с другими игроками схожего уровня.
+7
-1
+6
Ответ Тюменский медвежонок
надеюсь вам хотя бы заплатили за этот комментарий
Нет, это написал другой сын Тихонова.
+6
0
+6
Ответ Сербополяк
Не зди, нормальный уровень футбола был, вполне выделялся для своего возраста. Кто не знал, что он сын Тихонова, те смотрели на него как на перспективного таланта.
надеюсь вам хотя бы заплатили за этот комментарий
+6
0
+6
Ответ Pasta
Вы же понимаете, что это делается чисто потому, что сыновья Тихонова хорошие футболисты и качественные профессионалы своего дела? Вы же не утверждаете, надеюсь, что это просто блат, кумовство и сватовство, самый яркий пример подобного?
да это нормальная практика в любой стране мира. Бил Биличек не даст соврать
+7
-1
+6
я ничего в этом криминального не вижу - ни разу не похоже на приключения Ильи Туфановича Садыгова в Химках ☝️
+17
-12
+5
Ответ Сербополяк
Потому что мышление у людей шаблонное, стереотипное, а когда есть возможность поныть о своей судьбинушке в несправедливом мире, то и критическое мышление отключается, начинается просто набрасывание на вентилятор и пусть все знают как все пропало. У людей проблемы с ментальным здоровьем, а виноваты, само собой, те, у кого все хорошо.
Ты о чём вообще?🤣
+4
0
+4
Ответ prorvemss
Какие бездарности! А Тихонову то не стыдно?
Судя по спартаковским ветеранам, понятие "совесть" для них чуждо.
+5
-2
+3
хороший футболист не значит хороший человек
+3
0
+3
Ответ Michael Boldyrev
Ну, большинство пап у нас тоже наемные сотрудники, а не собственники) Аналогия с "гражданской жизнью" и тут работает - куча студентов-то в Москве, а не в регионе. Сам регион тоже забирает молодежь из соседних менее развитых. Многие студенты, потом вернутся и будут конкурировать с местными. Глянул состав "Енисея"-2. Просто 6 игроков в конце списка на Трансфермаркте и ровно трое - красноярцы, а трое приезжих (Краснодар, Ижевск, Томь). В целом, что сказать? Ну, занял он место местного студента на практике. Чем студент-практикант занимается в 90% случаев? Бумажки перекладывает да какие-то коробки из подсобки помогает притащить. Не велика потеря. Тех кто показал себя как-то помимо того, что он местный - и так возьмут, не глядя на происхождение. В идеале, конечно. В реальности не сказал бы, что так оно массово работает. Однако, если посмотреть наверх, то в реальности главный тренер - приезжий (калининградец из Москвы) и гендир - приезжий (пермяк с образованием МГУ и карьерой в "Норникеле" (Норильск очень формально к краю (и уж тем более к Красноярску) относится - не считается, если что) и всё в той же Москве).
Какие бумажки, какие практиканты? Слишком развернутая метафора получилась. Здесь молодые местные футболисты, которые через структуру клуба пытаются пробиться в профессиональный футбол.
+3
0
+3
Ответ tratata
да это нормальная практика в любой стране мира. Бил Биличек не даст соврать
Ох ничего себе! Кого вспомнили! Так они и титулы брал на регулярной основе в сильнейшей лиге, а Тихонов что? Правда чеканит мяч он круче Била.
+3
-1
+2
Ответ Н.Ф.
Один из сыновей на Уэсли Снейдера похож, не находите?
Это Снейдер на него похож.
+3
-1
+2
Ответ zidanishe
Оба
Да и сам отец тоже немного
+2
0
+2
Ответ Александр Чусовлянов
Вспомнил историю из тех времен, когда Тихонов был в первый раз тренером Енисея. Я жил тогда в Красноярске и как-то прогуливаясь по парку в районе Взлётки увидел Тихонова и двух крепких мужичков. Я в жизни ни у кого не брал автограф, но Тиша для меня был легендой и вообще во многом благодаря ему я полюбил футбол. Так вот, прохожу и вижу Андрея (в жизни он оказался ниже), и думаю подойти или не подойти за автографом. в итоге несколько раз оборачиваюсь и решаю подойти и уже развернувшись и встретившись с Тишей глазами слышу "Ули смотришь?! на х пошел". ну и короче как отшептало))) решил не брать автограф у культурного человека, не до меня ему)))))
Похожую историю из советских времен мне рассказывал один знакомый. Он тогда был еще мальчишкой, жил в Одессе, и как-то после игры местного Черноморца с киевским Динамо решил взять автограф у Блохина.
Дождался окончания матча, подошел, попросил автограф и в ответ услышал примерно такой же посыл от обладателя Золотого мяча — Блохин послал по матери паренька 10 лет. Позор.
С тех пор паренек всю свою жизнь болел против Динамо (Киев).
+3
-1
+2
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