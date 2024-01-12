Тихонов постоянно берет в свои команды сыновей. Теперь младшего – в «Енисей»
Сразу как получил эту работу.
Андрей Тихонов возглавил красноярский «Енисей» из Первой лиги и сразу же взял в команду сына.
Раньше регулярно поступал так со старшим – Михаилом, теперь подтянул младшего – 21-летнего Дениса.
«У Дениса контракт с «Родиной» еще на два года. Он там на хорошем счету, но я решил до лета взять его в аренду с собой», – рассказал он «Чемпионату». Вскоре официально объявил и клуб.
Тихонов часто ездил по клубам со старшим сыном. Брал его в прошлый красноярский заход
Тренер Андрей Тихонов лично контролирует карьеру сыновей, когда может. Когда есть, куда брать.
Михаил Тихонов работал с отцом на четырех отрезках карьеры.
● В начале 2010-х Тихонов работал в тренерском штабе «Спартака», а также был одним из директоров академии. Михаил все это время тоже провел в академии и покинул ее чуть позже.
● В «Краснодар», «Енисей» и «Крылья Советов» они приходили и уходили практически синхронно – Михаил попозже влился в «Краснодар» и покидал «Крылья».
● В «Астану» Тихонов сына не брал. Тот пытался развивать карьеру в России, сменив несколько клубов. Поедет ли он сейчас в Красноярск? Нет, и Тихонов подтвердил: «Михаил сейчас в «Нижнем Новгороде», его точно не будет в «Енисее». Хотя официально 25-летний Михаил Тихонов пока без клуба, по окончании контракта с «Родиной».
Карьера братьев Тихоновых: младший только во Второй лиге, у старшего несколько матчей в РПЛ
Тихонов-старший сын – правый полузащитник, может играть и защитника.
Карьера пока преимущественно во Второй лиге. Был активный сезон-2021/22 в Первой – в «СКА-Хабаровске», после чего Тихонов сыграл сразу за четыре команды – «Родину», «Родину-2», «Родину-М» и «Чайку».
В РПЛ тоже только мелькнул: несколько минут в «Крыльях», пять матчей в «Химках». Кстати, химкинский небольшой взлет происходил как раз без попечения отца.
Денис Тихонов, младший сын – тоже крайний полузащитник. Во Второй лиге играл за «Родину», а в сезоне-2022/23 пропустил восемь месяцев из-за разрыва мениска.
Как восстановился, стал играть за «Родину-2» в той же Второй лиге. Один раз попал в заявку основной «Родины» в Первой – в начале сезона-2023/24, но так там и не сыграл.
«Миш, едем». Как Тихонов-тренер берет с собой сыновей и есть ли у них другие варианты?
В интервью Sports.ru три года назад Михаил рассказывал о негативе со стороны фанатов: «Захожу в соцсети, а в комментах – «о, сынок, все ясно». Впервые с этим столкнулся в «Енисее». Сначала было неприятно, я очень расстраивался. Хотя никто не знает, как я работаю на тренировках. Никто не видел, что там было».
Тихонов традиционно для таких случаев рассказывал, что со стороны отца на тренировках к нему было особенное внимание, критика за ошибки, после которых других игроков Андрей Валерьевич мог и подбодрить.
Он признался, что без отца в тот момент ему стало спокойнее.
«И опять же: папе тоже было нелегко, – продолжал Михаил. – Он выбирает состав, принимает решения по заменам, несет ответственность за команду и конкретного игрока. И в то же время я его сын. Ошибаюсь я – и для всех это не футболист Тихонов будет ошибаться, а сын тренера. Я думаю, поэтому у отца не особенно много играл. Где-то он боялся меня выпустить – даже понимая, что я не хуже других ребят, что могу усилить».
– Как происходили трансферы? Отец тебя ставил перед фактом – все, переходим в «Енисей», а теперь в «Крылья»? – напрямую спрашивал у Михаила тогда Александр Муйжнек.
– Да: «Миш, едем». Меня не заставляли, это просто происходило – такая составляющая жизни. Мы всей семьей переезжали в Краснодар – чтобы быть с отцом. А с «Енисеем» и Крыльями мы решали вдвоем.
Папа настаивал: «Нет, лучше будешь со мной, получать качественную тренировочную практику, будешь тянуться к сильным футболистам, чем уйдешь, например, во вторую лигу и там завязнешь». И думаю, он был прав. Это хороший опыт: ФНЛ, Кубок, работа рядом с сильными игроками – это важно.
Круговой в ЦСКА с лета. «Зенит» зол: сослали во Вторую лигу
Фото: instagram.com/fcrodinamoscow; РИА Новости/Александр Вильф, Евгений Одиноков; vk.com/fcenisey
ну и короче как отшептало))) решил не брать автограф у культурного человека, не до меня ему)))))
но продолжают жрать кактус.
По Зидану правда
Дождался окончания матча, подошел, попросил автограф и в ответ услышал примерно такой же посыл от обладателя Золотого мяча — Блохин послал по матери паренька 10 лет. Позор.
С тех пор паренек всю свою жизнь болел против Динамо (Киев).