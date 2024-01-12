Тихонов постоянно берет в свои команды сыновей. Теперь младшего – в «Енисей»

Сразу как получил эту работу.

Андрей Тихонов возглавил красноярский «Енисей» из Первой лиги и сразу же взял в команду сына.

Раньше регулярно поступал так со старшим – Михаилом, теперь подтянул младшего – 21-летнего Дениса.

«У Дениса контракт с «Родиной» еще на два года. Он там на хорошем счету, но я решил до лета взять его в аренду с собой», – рассказал он «Чемпионату». Вскоре официально объявил и клуб.

Тихонов часто ездил по клубам со старшим сыном. Брал его в прошлый красноярский заход

Тренер Андрей Тихонов лично контролирует карьеру сыновей, когда может. Когда есть, куда брать.

Михаил Тихонов работал с отцом на четырех отрезках карьеры.

● В начале 2010-х Тихонов работал в тренерском штабе «Спартака», а также был одним из директоров академии. Михаил все это время тоже провел в академии и покинул ее чуть позже.

● В «Краснодар», «Енисей» и «Крылья Советов» они приходили и уходили практически синхронно – Михаил попозже влился в «Краснодар» и покидал «Крылья».

● В «Астану» Тихонов сына не брал. Тот пытался развивать карьеру в России, сменив несколько клубов. Поедет ли он сейчас в Красноярск? Нет, и Тихонов подтвердил: «Михаил сейчас в «Нижнем Новгороде», его точно не будет в «Енисее». Хотя официально 25-летний Михаил Тихонов пока без клуба, по окончании контракта с «Родиной».

Карьера братьев Тихоновых: младший только во Второй лиге, у старшего несколько матчей в РПЛ

Тихонов-старший сын – правый полузащитник, может играть и защитника.

Карьера пока преимущественно во Второй лиге. Был активный сезон-2021/22 в Первой – в «СКА-Хабаровске», после чего Тихонов сыграл сразу за четыре команды – «Родину», «Родину-2», «Родину-М» и «Чайку».

В РПЛ тоже только мелькнул: несколько минут в «Крыльях», пять матчей в «Химках». Кстати, химкинский небольшой взлет происходил как раз без попечения отца.

Денис Тихонов, младший сын – тоже крайний полузащитник. Во Второй лиге играл за «Родину», а в сезоне-2022/23 пропустил восемь месяцев из-за разрыва мениска .

Как восстановился, стал играть за «Родину-2» в той же Второй лиге. Один раз попал в заявку основной «Родины» в Первой – в начале сезона-2023/24, но так там и не сыграл.

«Миш, едем». Как Тихонов-тренер берет с собой сыновей и есть ли у них другие варианты?

В интервью Sports.ru три года назад Михаил рассказывал о негативе со стороны фанатов: «Захожу в соцсети, а в комментах – «о, сынок, все ясно». Впервые с этим столкнулся в «Енисее». Сначала было неприятно, я очень расстраивался. Хотя никто не знает, как я работаю на тренировках. Никто не видел, что там было».

Тихонов традиционно для таких случаев рассказывал, что со стороны отца на тренировках к нему было особенное внимание, критика за ошибки, после которых других игроков Андрей Валерьевич мог и подбодрить.

Он признался, что без отца в тот момент ему стало спокойнее.

«И опять же: папе тоже было нелегко, – продолжал Михаил. – Он выбирает состав, принимает решения по заменам, несет ответственность за команду и конкретного игрока. И в то же время я его сын. Ошибаюсь я – и для всех это не футболист Тихонов будет ошибаться, а сын тренера. Я думаю, поэтому у отца не особенно много играл. Где-то он боялся меня выпустить – даже понимая, что я не хуже других ребят, что могу усилить».

– Как происходили трансферы? Отец тебя ставил перед фактом – все, переходим в «Енисей», а теперь в «Крылья»? – напрямую спрашивал у Михаила тогда Александр Муйжнек.

– Да: «Миш, едем». Меня не заставляли, это просто происходило – такая составляющая жизни. Мы всей семьей переезжали в Краснодар – чтобы быть с отцом. А с «Енисеем» и Крыльями мы решали вдвоем.

Папа настаивал: «Нет, лучше будешь со мной, получать качественную тренировочную практику, будешь тянуться к сильным футболистам, чем уйдешь, например, во вторую лигу и там завязнешь ». И думаю, он был прав. Это хороший опыт: ФНЛ, Кубок, работа рядом с сильными игроками – это важно.

Фото: instagram.com/fcrodinamoscow; РИА Новости/Александр Вильф, Евгений Одиноков; vk.com/fcenisey