«Зенит» отправил Чистякова в «Сочи». Там снова все больше бывших

А русский костяк «Зенита» сжимается.

«Зенит» отдал в аренду в «Сочи» Дмитрия Чистякова до конца сезона.

Снова активен маршрут для тех, кто не нужен в Петербурге.

Чистяков совсем не играл, два выхода в старте кончились травмами. Его отпускали только в «Сочи»

У «Зенита» обновление в центре обороны: теперь отдали и Дмитрия Чистякова. 30-летний воспитанник проиграл конкуренцию, у него в сезоне РПЛ было всего всего 145 минут.

Выходов в старте только три, причем два из них закончились заменами в середине первого тайма из-за травм .

Бразильца Роберта Ренана тоже отдали в аренду – поехал в «Интернасионал». Пришел с прицелом на стартовый состав 26-летний Нино, дерзкий под прессингом и в продвижении мяча. Теперь у «Зенита» четыре ЦЗ: еще Страхиня Эракович, Родригао и Нуралы Алип.

Чистяков в «Зените» стал трехкратным чемпионом России, осенью говорил, что не рассматривает зимнюю аренду, потому что намерен бороться за место, и говорил, что ищет проблемы только в самом себе.

Агент Андрей Талаев рассказывал, что интерес к игроку в РПЛ есть, а сейчас – уже после информации про «Сочи» – «РБ Спорт» сообщил, что в России петербургский клуб был готов отпустить его только в «Сочи».

Были инсайды про интерес «Локомотива», но в итоге подтвердили переезд Дмитрий на юг. По данным Ивана Карпова, ради игровой практики Чистякову пришлось пойти на понижение зарплаты.

В «Зените» все меньше россиян. А в «Сочи» – снова больше экс-зенитовцев

Российский костяк «Зенита» все скромнее.

Тройка вратарей да, целиком: Денис Адамов, Михаил Кержаков и Александр Васютин. В обороне Вячеслав Караваев, натурализованный Марио Фернандес и Данил Круговой (который летом, вероятно, уйдет).

В полузащите есть молодые Дмитрий Васильев, Александр Коваленко, а также Александр Ерохин с Алексеем Суторминым и только приобретенный Ильзат Ахметов. А в атаке – Андрей Мостовой, Иван Сергеев плюс Клаудиньо с российским паспортом. При этом разговоры о возможном уходе Ерохина и Сутормина возникают все чаще.

Сейчас по регламенту в заявке могут находиться не более 13 легионеров, а также не менее 12 доморощенных футболистов, четверо из которых – воспитанники клуба, а восемь – воспитанники российского футбола. Российских паспортов в «Зените» сейчас 14, доморощенных – 12.

Колония бывших игроков петербургского клуба в «Сочи» снова разрастается . Чистяков будет вторым арендованным вместе с вратарем Никитой Гойло (он был частью сделки по Денису Адамову). Кроме того, туда летом 2022-го перешел Кирилл Кравцов, на пару лет раньше появился Артур Юсупов, до него – Кристиан Нобоа.

С зенитовским прошлым Лука Джорджевич и Николай Заболотный – но это не прямые переходы. Есть слухи про сочинские варианты у Ерохина и Сутормина – с ними будет еще больше похоже на период избавления «Зенита» от лишних игроков, когда их засылали в «Сочи» пачками.

Сейчас сочинцам нужно усиление: новый тренер Роберт Морено должен доставать команду с последнего места. В первых числах марта им возобновлять сезон с «Балтикой», которая идет предпоследней.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; vk/zenit