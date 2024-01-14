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Главные трансферы РПЛ до открытия окна: закупка «Зенита», опорник в «Краснодаре», Роналдо для «Ростова»

Данила Прохин Данила Прохин
Кевин Кастаньо
Роналдо дос Сантос
Валерий Бочеров Валерий Бочеров
Ярослав Арбузов Ярослав Арбузов
Тамерлан Мусаев Тамерлан Мусаев
Константин Марадишвили Константин Марадишвили
Никита Ермаков Никита Ермаков
Кирилл Глущенков Кирилл Глущенков
Никита Салтыков Никита Салтыков
Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
Педро дос Сантос
Нино Мота
Виталий Лисакович Виталий Лисакович
Артур Гимараэс Артур Гимараэс
Футбол Футбол

Только подтвержденные.

Трансферное окно в РПЛ официально откроется только 25 января, но клубы уже вовсю подписывают новичков – чтобы начинали сборы.

Кевин Кастаньо – из «Крус Асуль» в «Краснодар»

23-летний опорник с семью матчами за сборную Колумбии обошелся «Краснодару» в 7,3 млн евро. Он нужен лидеру РПЛ, чтобы в центре поля было еще больше вариантов и глубины.

Александр Дорский считает, так и Эдуард Сперцян сможет вернуться на более высокую позицию, где приносит больше пользы. Потому что есть все шансы видеть пару Кастаньо – Александр Черников в опорной зоне, тогда свободнее от оборонительной работы станет и Сперцян. А ведь еще в конкуренции за место и Никита Кривцов.

Такое нужное «Краснодару» расширение вариативности.

Нино – из «Флуминенсе» в «Зенит»

За центрального защитника «Флуминенсе» заплатили 5 или 6 млн евро – хотя Tranfermarkt оценивает защитника в 11 млн. 

26-летний бразилец только что играл в финале клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити», был капитаном «Флу» и даже дебютировал за сборную Бразилии. В стране его считают сейчас одним из лучших ЦЗ, он выделяется техникой и умеет играть под прессингом. Эпизод против «Сити» – впечатляющий и показательный.

Илья Васильев изучал его манеру и рассказывал: новичок «Зенита» рациональнее Ренана, которого петербуржцы отдали, хотя его стиль все равно дерзкий. Оставшись 1-в-1 (даже последним), на силовом рывке улучшает позицию для короткой передачи, один из лидеров Серии А по обводкам среди центральных защитников.

Тут еще больше подробностей про Нино.

 

Артур – из «Палмейрас» в «Зенит»

Артур стоил «Зениту» внушительные 15+3 млн евро. Бразильский журналист Фабио Алейшо считает, что за игрока переплатили.

Александр Дорский предполагает, что этот бразилец теоретически может взять на себя роль Малкома – чтобы создавать остроту справа и смещаться под левую в центр. С ним, вероятно, «Зенит» вернется к 4-3-3, работавшим в прошлом сезоне.

 

Ильзат Ахметов – из «Краснодара» в «Зенит»

Пока самый резонансный и скандальный трансфер этого окна – вспыхнула даже публичная ссора из-за интервью агента Ильзата.

В чем именно игровой смысл этого подписания для «Зенита», большой вопрос. Не похоже, что Ахметов – игрок для стартового состава. Основное предположение пока – возможность создать Сергею Семаку глубину, потому что велика вероятность ухода, например, Александра Ерохина, Алексея Сутормина. Им в обойме понадобится замена.

Ахметова забрали у лидера за полгода до конца контракта. Правда, золотую медаль он получит, только если станет чемпионом с «Зенитом».

Педро – из «Коринтианс» в «Зенит»

Изначально планировалось, что Педро перейдет в «Зенит» в феврале, после 18-летия, но бразилец уже здесь, на месяц раньше. 

Педро может сыграть на обоих флангах и в центре нападения. У «Зенита» было приоритетное право выкупа футболиста из «Коринтианс», хотя им интересовались «Боруссия», «Аякс» и «Ньюкасл». Следы масштабных бразильских договоренностей петербуржцев.

В прошлом сезоне он наиграл больше 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В «Зенит» поедет уже с медалью чемпиона – победил с Бразилией на чемпионате Южной Америки U-20 и сам там забивал. Заодно расскажет об Эндрике – самом интригующем новичке лета-2024, талант поедет в «Реал».

Никита Салтыков – из «Крыльев Советов» в «Локомотив» (с лета)

19-летнего вингера, ярко проводящего сезон за «Крылья» (4+5 во всех турнирах), за 500 тысяч евро выкупил «Локомотив» – Салтыков присоединится к команде летом. 

«Салтыков – наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных», – комментарий спортивного директора «Локо» Дмитрия Ульянова.

Тамерлан Мусаев – из «Балтики» в ЦСКА

22-летний нападающий до зимнего перерыва пытался тянуть «Балтику» – 4+2 за 1291 минуту во всех турнирах. В ЦСКА перешел за 300 тысяч евро.

Кирилл Глущенков – из «Торпедо-БелАЗ» в «Пари НН»

Российский центральный защитник в этом сезоне сыграл лишь 314 минут за белорусский «Торпедо-БелАЗ», но это не смутило «Пари НН» – нижегородцы взяли Глущенкова свободным агентом.

Константин Марадишвили – из «Локомотива» в «Пари НН» (аренда)

Опорник, которого «Локо» в 2021-м купил за 7 млн евро, в этом сезоне почти без игрового времени – лишь 536 минут в чемпионате и Кубке России. Переход в «Пари НН» к Сергею Юрану – шанс на игровую практику и перезапуск карьеру. 

Никита Ермаков – из ЦСКА в «Пари НН» (аренда)

20-летний атакующий полузащитник в этом сезоне сделал 1+2 за ЦСКА в Кубке России, но все равно получал мало времени. В «Пари НН» практики наверняка будет больше.

Роналдо – из «Левски» в «Ростов»

«Ростов» за 2 млн евро выписал из Болгарии бразильского форварда с громким именем Роналдо. Вся самая важная информация о нем, в том числе про имя – здесь.

Валерий Бочеров – из БАТЭ в «Урал»

23-летний игрок сборной Беларуси и капитан БАТЭ свободным агентом перешел в «Урал». Оказывается, Бочеров мог оказаться в Екатеринбурге и полгода назад.

«С Гончаренко мы были на связи еще с лета. Мог уже тогда здесь оказаться, но клубы не договорились. А когда время начало подходить к концу сезона, становилось все яснее, так скажем. Поэтому сейчас я здесь. Особо никаких ожиданий у меня нет сейчас. Просто хочу выходить на поле, показывать, что я не зря сюда приехал», – сказал Бочеров пресс-службе «Урала».

Данила Прохин – из «Ростова» в «Оренбург» (аренда)

22-летний центральный защитник в конце сентября перестал получать игровую практику в «Ростове»: два месяца не выходил на поле. Валерий Карпин был не против ухода Данилы, поэтому Прохин отправился в аренду в «Оренбург».

Ярослав Арбузов – из ЦСКА в «Балтику»

20-летний атакующий хавбек в этом сезоне получил от Владимира Федотова чуть больше ста минут игрового времени – явно хочет большего. Поэтому за 200 тысяч евро укатил в «Балтику». Да, полноценный трансфер, не аренда.

Виталий Лисакович – из «Рубина» в «Балтику» (аренда)

Белорусский форвард почти не играет у Рашида Рахимова (217 минут во всех турнирах), а последний раз забивал аж в апреле прошлого года – еще в Первой лиге. Есть шанс поправить результативность в «Балтике» и помочь Сергею Игнашевичу как раз Первой лиги избежать.

Дмитрий Чистяков – из «Зенита» в «Сочи» (аренда)

30-летний центральный защитник проиграл конкуренцию в «Зените», а оттуда одно направление – в «Сочи» за практикой. Усиливать конкурентов петербуржцы не хотели.

Чистяков, судя по инсайдам, будет получать на Юге меньше, а бороться вместо чемпионства придется за выживание.

Трансферное окно-2024. Санчо вернулся в «Дортмунд», Бонуччи – в «Фенере», «Тоттенхэм» взял ЦЗ за 30 млн

Фото: VK/zenitfckrasnodarpfc_cskafc-rostov.rufc-baltika.ru

2 комментария
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Большинство команд своими трансферами неплохо бы смотрелись в чемпионате Болгарии.
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