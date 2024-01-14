Главные трансферы РПЛ до открытия окна: закупка «Зенита», опорник в «Краснодаре», Роналдо для «Ростова»
Только подтвержденные.
Трансферное окно в РПЛ официально откроется только 25 января, но клубы уже вовсю подписывают новичков – чтобы начинали сборы.
Кевин Кастаньо – из «Крус Асуль» в «Краснодар»
23-летний опорник с семью матчами за сборную Колумбии обошелся «Краснодару» в 7,3 млн евро. Он нужен лидеру РПЛ, чтобы в центре поля было еще больше вариантов и глубины.
Александр Дорский считает, так и Эдуард Сперцян сможет вернуться на более высокую позицию, где приносит больше пользы. Потому что есть все шансы видеть пару Кастаньо – Александр Черников в опорной зоне, тогда свободнее от оборонительной работы станет и Сперцян. А ведь еще в конкуренции за место и Никита Кривцов.
Такое нужное «Краснодару» расширение вариативности.
Нино – из «Флуминенсе» в «Зенит»
За центрального защитника «Флуминенсе» заплатили 5 или 6 млн евро – хотя Tranfermarkt оценивает защитника в 11 млн.
26-летний бразилец только что играл в финале клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити», был капитаном «Флу» и даже дебютировал за сборную Бразилии. В стране его считают сейчас одним из лучших ЦЗ, он выделяется техникой и умеет играть под прессингом. Эпизод против «Сити» – впечатляющий и показательный.
Илья Васильев изучал его манеру и рассказывал: новичок «Зенита» рациональнее Ренана, которого петербуржцы отдали, хотя его стиль все равно дерзкий. Оставшись 1-в-1 (даже последним), на силовом рывке улучшает позицию для короткой передачи, один из лидеров Серии А по обводкам среди центральных защитников.
Тут еще больше подробностей про Нино.
Артур – из «Палмейрас» в «Зенит»
Артур стоил «Зениту» внушительные 15+3 млн евро. Бразильский журналист Фабио Алейшо считает, что за игрока переплатили.
Александр Дорский предполагает, что этот бразилец теоретически может взять на себя роль Малкома – чтобы создавать остроту справа и смещаться под левую в центр. С ним, вероятно, «Зенит» вернется к 4-3-3, работавшим в прошлом сезоне.
Ильзат Ахметов – из «Краснодара» в «Зенит»
Пока самый резонансный и скандальный трансфер этого окна – вспыхнула даже публичная ссора из-за интервью агента Ильзата.
В чем именно игровой смысл этого подписания для «Зенита», большой вопрос. Не похоже, что Ахметов – игрок для стартового состава. Основное предположение пока – возможность создать Сергею Семаку глубину, потому что велика вероятность ухода, например, Александра Ерохина, Алексея Сутормина. Им в обойме понадобится замена.
Ахметова забрали у лидера за полгода до конца контракта. Правда, золотую медаль он получит, только если станет чемпионом с «Зенитом».
Педро – из «Коринтианс» в «Зенит»
Изначально планировалось, что Педро перейдет в «Зенит» в феврале, после 18-летия, но бразилец уже здесь, на месяц раньше.
Педро может сыграть на обоих флангах и в центре нападения. У «Зенита» было приоритетное право выкупа футболиста из «Коринтианс», хотя им интересовались «Боруссия», «Аякс» и «Ньюкасл». Следы масштабных бразильских договоренностей петербуржцев.
В прошлом сезоне он наиграл больше 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В «Зенит» поедет уже с медалью чемпиона – победил с Бразилией на чемпионате Южной Америки U-20 и сам там забивал. Заодно расскажет об Эндрике – самом интригующем новичке лета-2024, талант поедет в «Реал».
Никита Салтыков – из «Крыльев Советов» в «Локомотив» (с лета)
19-летнего вингера, ярко проводящего сезон за «Крылья» (4+5 во всех турнирах), за 500 тысяч евро выкупил «Локомотив» – Салтыков присоединится к команде летом.
«Салтыков – наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных», – комментарий спортивного директора «Локо» Дмитрия Ульянова.
Тамерлан Мусаев – из «Балтики» в ЦСКА
22-летний нападающий до зимнего перерыва пытался тянуть «Балтику» – 4+2 за 1291 минуту во всех турнирах. В ЦСКА перешел за 300 тысяч евро.
Кирилл Глущенков – из «Торпедо-БелАЗ» в «Пари НН»
Российский центральный защитник в этом сезоне сыграл лишь 314 минут за белорусский «Торпедо-БелАЗ», но это не смутило «Пари НН» – нижегородцы взяли Глущенкова свободным агентом.
Константин Марадишвили – из «Локомотива» в «Пари НН» (аренда)
Опорник, которого «Локо» в 2021-м купил за 7 млн евро, в этом сезоне почти без игрового времени – лишь 536 минут в чемпионате и Кубке России. Переход в «Пари НН» к Сергею Юрану – шанс на игровую практику и перезапуск карьеру.
Никита Ермаков – из ЦСКА в «Пари НН» (аренда)
20-летний атакующий полузащитник в этом сезоне сделал 1+2 за ЦСКА в Кубке России, но все равно получал мало времени. В «Пари НН» практики наверняка будет больше.
Роналдо – из «Левски» в «Ростов»
«Ростов» за 2 млн евро выписал из Болгарии бразильского форварда с громким именем Роналдо. Вся самая важная информация о нем, в том числе про имя – здесь.
Валерий Бочеров – из БАТЭ в «Урал»
23-летний игрок сборной Беларуси и капитан БАТЭ свободным агентом перешел в «Урал». Оказывается, Бочеров мог оказаться в Екатеринбурге и полгода назад.
«С Гончаренко мы были на связи еще с лета. Мог уже тогда здесь оказаться, но клубы не договорились. А когда время начало подходить к концу сезона, становилось все яснее, так скажем. Поэтому сейчас я здесь. Особо никаких ожиданий у меня нет сейчас. Просто хочу выходить на поле, показывать, что я не зря сюда приехал», – сказал Бочеров пресс-службе «Урала».
Данила Прохин – из «Ростова» в «Оренбург» (аренда)
22-летний центральный защитник в конце сентября перестал получать игровую практику в «Ростове»: два месяца не выходил на поле. Валерий Карпин был не против ухода Данилы, поэтому Прохин отправился в аренду в «Оренбург».
Ярослав Арбузов – из ЦСКА в «Балтику»
20-летний атакующий хавбек в этом сезоне получил от Владимира Федотова чуть больше ста минут игрового времени – явно хочет большего. Поэтому за 200 тысяч евро укатил в «Балтику». Да, полноценный трансфер, не аренда.
Виталий Лисакович – из «Рубина» в «Балтику» (аренда)
Белорусский форвард почти не играет у Рашида Рахимова (217 минут во всех турнирах), а последний раз забивал аж в апреле прошлого года – еще в Первой лиге. Есть шанс поправить результативность в «Балтике» и помочь Сергею Игнашевичу как раз Первой лиги избежать.
Дмитрий Чистяков – из «Зенита» в «Сочи» (аренда)
30-летний центральный защитник проиграл конкуренцию в «Зените», а оттуда одно направление – в «Сочи» за практикой. Усиливать конкурентов петербуржцы не хотели.
Чистяков, судя по инсайдам, будет получать на Юге меньше, а бороться вместо чемпионства придется за выживание.
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Фото: VK/zenit, fckrasnodar, pfc_cska; fc-rostov.ru; fc-baltika.ru