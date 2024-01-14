Главные трансферы РПЛ до открытия окна: закупка «Зенита», опорник в «Краснодаре», Роналдо для «Ростова»

Только подтвержденные.

Трансферное окно в РПЛ официально откроется только 25 января, но клубы уже вовсю подписывают новичков – чтобы начинали сборы.

Кевин Кастаньо – из «Крус Асуль» в «Краснодар»

23-летний опорник с семью матчами за сборную Колумбии обошелся «Краснодару» в 7,3 млн евро. Он нужен лидеру РПЛ, чтобы в центре поля было еще больше вариантов и глубины.

Александр Дорский считает, так и Эдуард Сперцян сможет вернуться на более высокую позицию, где приносит больше пользы. Потому что есть все шансы видеть пару Кастаньо – Александр Черников в опорной зоне, тогда свободнее от оборонительной работы станет и Сперцян. А ведь еще в конкуренции за место и Никита Кривцов.

Такое нужное «Краснодару» расширение вариативности.

Нино – из «Флуминенсе» в «Зенит»

За центрального защитника «Флуминенсе» заплатили 5 или 6 млн евро – хотя Tranfermarkt оценивает защитника в 11 млн.

26-летний бразилец только что играл в финале клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити», был капитаном «Флу» и даже дебютировал за сборную Бразилии. В стране его считают сейчас одним из лучших ЦЗ, он выделяется техникой и умеет играть под прессингом. Эпизод против «Сити» – впечатляющий и показательный.

Илья Васильев изучал его манеру и рассказывал: новичок «Зенита» рациональнее Ренана, которого петербуржцы отдали, хотя его стиль все равно дерзкий. Оставшись 1-в-1 (даже последним), на силовом рывке улучшает позицию для короткой передачи, один из лидеров Серии А по обводкам среди центральных защитников.

Артур – из «Палмейрас» в «Зенит»

Артур стоил «Зениту» внушительные 15+3 млн евро. Бразильский журналист Фабио Алейшо считает, что за игрока переплатили.

Александр Дорский предполагает, что этот бразилец теоретически может взять на себя роль Малкома – чтобы создавать остроту справа и смещаться под левую в центр. С ним, вероятно, «Зенит» вернется к 4-3-3, работавшим в прошлом сезоне.

Ильзат Ахметов – из «Краснодара» в «Зенит»

Пока самый резонансный и скандальный трансфер этого окна – вспыхнула даже публичная ссора из-за интервью агента Ильзата.

В чем именно игровой смысл этого подписания для «Зенита», большой вопрос. Не похоже, что Ахметов – игрок для стартового состава. Основное предположение пока – возможность создать Сергею Семаку глубину, потому что велика вероятность ухода, например, Александра Ерохина, Алексея Сутормина. Им в обойме понадобится замена.

Ахметова забрали у лидера за полгода до конца контракта. Правда, золотую медаль он получит, только если станет чемпионом с «Зенитом».

Педро – из «Коринтианс» в «Зенит»

Изначально планировалось, что Педро перейдет в «Зенит» в феврале, после 18-летия, но бразилец уже здесь, на месяц раньше.

Педро может сыграть на обоих флангах и в центре нападения. У «Зенита» было приоритетное право выкупа футболиста из «Коринтианс», хотя им интересовались «Боруссия», «Аякс» и «Ньюкасл». Следы масштабных бразильских договоренностей петербуржцев.

В прошлом сезоне он наиграл больше 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч. В «Зенит» поедет уже с медалью чемпиона – победил с Бразилией на чемпионате Южной Америки U-20 и сам там забивал. Заодно расскажет об Эндрике – самом интригующем новичке лета-2024, талант поедет в «Реал».

Никита Салтыков – из «Крыльев Советов» в «Локомотив» (с лета)

19-летнего вингера, ярко проводящего сезон за «Крылья» (4+5 во всех турнирах), за 500 тысяч евро выкупил «Локомотив» – Салтыков присоединится к команде летом.

«Салтыков – наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных», – комментарий спортивного директора «Локо» Дмитрия Ульянова.

Тамерлан Мусаев – из «Балтики» в ЦСКА

22-летний нападающий до зимнего перерыва пытался тянуть «Балтику» – 4+2 за 1291 минуту во всех турнирах. В ЦСКА перешел за 300 тысяч евро.

Кирилл Глущенков – из «Торпедо-БелАЗ» в «Пари НН»

Российский центральный защитник в этом сезоне сыграл лишь 314 минут за белорусский «Торпедо-БелАЗ», но это не смутило «Пари НН» – нижегородцы взяли Глущенкова свободным агентом.

Константин Марадишвили – из «Локомотива» в «Пари НН» (аренда)

Опорник, которого «Локо» в 2021-м купил за 7 млн евро, в этом сезоне почти без игрового времени – лишь 536 минут в чемпионате и Кубке России. Переход в «Пари НН» к Сергею Юрану – шанс на игровую практику и перезапуск карьеру.

Никита Ермаков – из ЦСКА в «Пари НН» (аренда)

20-летний атакующий полузащитник в этом сезоне сделал 1+2 за ЦСКА в Кубке России, но все равно получал мало времени. В «Пари НН» практики наверняка будет больше.

Роналдо – из «Левски» в «Ростов»

«Ростов» за 2 млн евро выписал из Болгарии бразильского форварда с громким именем Роналдо. Вся самая важная информация о нем, в том числе про имя – здесь.

Валерий Бочеров – из БАТЭ в «Урал»

23-летний игрок сборной Беларуси и капитан БАТЭ свободным агентом перешел в «Урал». Оказывается, Бочеров мог оказаться в Екатеринбурге и полгода назад.

«С Гончаренко мы были на связи еще с лета. Мог уже тогда здесь оказаться, но клубы не договорились. А когда время начало подходить к концу сезона, становилось все яснее, так скажем. Поэтому сейчас я здесь. Особо никаких ожиданий у меня нет сейчас. Просто хочу выходить на поле, показывать, что я не зря сюда приехал», – сказал Бочеров пресс-службе «Урала».

Данила Прохин – из «Ростова» в «Оренбург» (аренда)

22-летний центральный защитник в конце сентября перестал получать игровую практику в «Ростове»: два месяца не выходил на поле. Валерий Карпин был не против ухода Данилы, поэтому Прохин отправился в аренду в «Оренбург».

Ярослав Арбузов – из ЦСКА в «Балтику»

20-летний атакующий хавбек в этом сезоне получил от Владимира Федотова чуть больше ста минут игрового времени – явно хочет большего. Поэтому за 200 тысяч евро укатил в «Балтику». Да, полноценный трансфер, не аренда.

Виталий Лисакович – из «Рубина» в «Балтику» (аренда)

Белорусский форвард почти не играет у Рашида Рахимова (217 минут во всех турнирах), а последний раз забивал аж в апреле прошлого года – еще в Первой лиге. Есть шанс поправить результативность в «Балтике» и помочь Сергею Игнашевичу как раз Первой лиги избежать.

Дмитрий Чистяков – из «Зенита» в «Сочи» (аренда)

30-летний центральный защитник проиграл конкуренцию в «Зените», а оттуда одно направление – в «Сочи» за практикой. Усиливать конкурентов петербуржцы не хотели.

Чистяков, судя по инсайдам, будет получать на Юге меньше, а бороться вместо чемпионства придется за выживание.

Фото: VK/zenit, fckrasnodar, pfc_cska; fc-rostov.ru; fc-baltika.ru