«Количество лжи в одном интервью превысило норму». «Краснодар» и Ахметов расстаются с искрами

«Зенит» забрал у «Краснодара» Ильзата Ахметова – трансфер между конкурентами за титул оформился неожиданно, а теперь обрастает деталями.

Первым в атаку пошел агент футболиста Ираклий Гегечкори.

«К иностранцам в «Краснодаре» относятся с большим уважением, чем к россиянам». Позиция агента Ахметова

Гегечкори дал интервью «Чемпионату», в котором резко прошелся по «Краснодару»:

– В «Зенит» два или три раза не зовут, хотя в нашей истории это смешно звучит, потому что нас как раз звали несколько раз. Но если серьезно, то «Зенит» – это топ-клуб. Перейти из «Краснодара» в «Зенит» – это все равно что перейти из «Севильи» в «Реал». Здесь Ильзату будет гораздо легче адаптироваться.

– Многие воспримут это как неуважение к «Краснодару».

– Никакого неуважения к «Краснодару» у нас нет, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В «Краснодаре» работают люди, которые мне небезразличны. В «Краснодар» Ахметов, кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения.Руководство «Краснодара» должно понять выбор Ильзата. Он не ушел абы куда, а ушел реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде.

Гегечкори считает: если бы «Краснодар» предложил достойный контракт, Ахметов остался бы. «Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям».

● Агенту и футболисту обещали, что Ахметов будет играть на позиции «восьмерки» или «десятки». «Обещания там не сдержали – на этих двух позициях он не провел ни одного матча».

● Предложение по новому контракту (предыдущий заканчивался этим летом) сделали 31 декабря – условия не устроили. Более того, агент считает, что россиянина оценили меньше, чем легионеров. «Когда клуб покупает Кастаньо за 7 млн евро, Кади за 5 млн, но при этом в клубе относятся к иностранцам с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно . Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь».

● В «Зените» Ахметов выиграл в условиях – за счет премиальных и бонусов. «Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы».

● Галицкий с уважением отнесся к выбору Ахметова. «Один товарищ, который хорошо общается с Галицким, позвонил после трансфера и дословно передал слова Сергея Николаевича: «Ильзат пошел не абы куда, а в «Зенит». Для меня почетно, что на игрока «Краснодара» обратили внимание и пригласили» . Это достойно уважения».

«Мы не делим футболистов по паспорту. Хотелось бы больше уважения от игрока и агента». Жесткий ответ «Краснодара»

Реакция из «Краснодара» прилетела незамедлительно. Вице-президент Валерий Бубнов высказался в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Мы не комментируем заявления агентов, но тут количество лжи в одном интервью превысило норму».

Отвечает по пунктам.

● Про отношение к российским футболистам: «Мы в команде не делим футболистов по их паспорту и принадлежности к какой-либо стране. И хотели бы заметить, что у нас уже есть костяк из российских футболистов, наших воспитанников. Что касается господина Ахметова, наверное, он ушел в команду, где, как они считают, отношение к российским футболистам лучше».

● Про сделку – в «Краснодаре» утверждают, что Ахметов не ответил на предложение: «Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина, и просто пришел факс о том, что он переходит в «Зенит». Окей, ушел и ушел, он не игрок стартового состава . Мы благодарны ему за то, что он был в команде. Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа».

● Бубнов называет заявления про гордость от продажи в «Зенит» смешными: «Вообще непонятно, как можно это комментировать. Наши лидеры всегда востребованы на рынке. – [но] мы никогда не продавали своих лидеров прямым конкурентам. Это заявление смешно само по себе . Хотелось бы, чтобы игрок, перед которым клуб выполнил все обязательства, и его агент относились уважительнее к своей бывшей команде, уйдя из нее. При этом мы желаем Ильзату успехов в его дальнейшей карьере».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; fc-zenit.ru/Анна Мейер