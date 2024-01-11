ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2024
Блог

«Количество лжи в одном интервью превысило норму». «Краснодар» и Ахметов расстаются с искрами

Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
Ираклий Гегечкори
Футбол Футбол

«Зенит» забрал у «Краснодара» Ильзата Ахметова – трансфер между конкурентами за титул оформился неожиданно, а теперь обрастает деталями.

Первым в атаку пошел агент футболиста Ираклий Гегечкори.

«К иностранцам в «Краснодаре» относятся с большим уважением, чем к россиянам». Позиция агента Ахметова

Гегечкори дал интервью «Чемпионату», в котором резко прошелся по «Краснодару»:

– В «Зенит» два или три раза не зовут, хотя в нашей истории это смешно звучит, потому что нас как раз звали несколько раз. Но если серьезно, то «Зенит» – это топ-клуб. Перейти из «Краснодара» в «Зенит» – это все равно что перейти из «Севильи» в «Реал». Здесь Ильзату будет гораздо легче адаптироваться.

Многие воспримут это как неуважение к «Краснодару». 

– Никакого неуважения к «Краснодару» у нас нет, я прекрасно отношусь к этому клубу, очень уважаю. В «Краснодаре» работают люди, которые мне небезразличны. В «Краснодар» Ахметов, кстати, попал только благодаря моим отношениям с их руководством, потому что были и другие предложения.Руководство «Краснодара» должно понять выбор Ильзата. Он не ушел абы куда, а ушел реализовывать себя. Ему нужно доказать самому себе, что он достоин играть в такой команде.

Гегечкори считает: если бы «Краснодар» предложил достойный контракт, Ахметов остался бы. «Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям».

● Агенту и футболисту обещали, что Ахметов будет играть на позиции «восьмерки» или «десятки». «Обещания там не сдержали – на этих двух позициях он не провел ни одного матча». 

● Предложение по новому контракту (предыдущий заканчивался этим летом) сделали 31 декабря – условия не устроили. Более того, агент считает, что россиянина оценили меньше, чем легионеров. «Когда клуб покупает Кастаньо за 7 млн евро, Кади за 5 млн, но при этом в клубе относятся к иностранцам с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь».

● В «Зените» Ахметов выиграл в условиях – за счет премиальных и бонусов. «Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы».

● Галицкий с уважением отнесся к выбору Ахметова. «Один товарищ, который хорошо общается с Галицким, позвонил после трансфера и дословно передал слова Сергея Николаевича: «Ильзат пошел не абы куда, а в «Зенит». Для меня почетно, что на игрока «Краснодара» обратили внимание и пригласили». Это достойно уважения». 

«Мы не делим футболистов по паспорту. Хотелось бы больше уважения от игрока и агента». Жесткий ответ «Краснодара»

Реакция из «Краснодара» прилетела незамедлительно. Вице-президент Валерий Бубнов высказался в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Мы не комментируем заявления агентов, но тут количество лжи в одном интервью превысило норму».

Отвечает по пунктам. 

● Про отношение к российским футболистам: «Мы в команде не делим футболистов по их паспорту и принадлежности к какой-либо стране. И хотели бы заметить, что у нас уже есть костяк из российских футболистов, наших воспитанников. Что касается господина Ахметова, наверное, он ушел в команду, где, как они считают, отношение к российским футболистам лучше».

● Про сделку – в «Краснодаре» утверждают, что Ахметов не ответил на предложение: «Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина, и просто пришел факс о том, что он переходит в «Зенит». Окей, ушел и ушел, он не игрок стартового состава. Мы благодарны ему за то, что он был в команде. Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа».

● Бубнов называет заявления про гордость от продажи в «Зенит» смешными: «Вообще непонятно, как можно это комментировать. Наши лидеры всегда востребованы на рынке. – [но] мы никогда не продавали своих лидеров прямым конкурентам. Это заявление смешно само по себе. Хотелось бы, чтобы игрок, перед которым клуб выполнил все обязательства, и его агент относились уважительнее к своей бывшей команде, уйдя из нее. При этом мы желаем Ильзату успехов в его дальнейшей карьере».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; fc-zenit.ru/Анна Мейер

Кто прав?
960 голосов
Агент Ахметова
10%
Ильзат Ахметов
Краснодар
90%
Краснодар
31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никто не мешал киргизу достать свой киргизский паспорт. Тогда бы фигурировал в качестве иностранца и проблем бы не было)) Не огорчайтесь, краснодарские. Шлак слили и слава богу.
+55
-6
+49
Ахметов был недоволен количеством игрового времени и отношением клуба к российским игрокам. И поэтому он перешёл в Зенит - клуб, который славится всем этим. Жду как Ахметов будет играть все 90 минут все следующие матчи, а не будет безвылазно сидеть на лавке, в лучшем случае выходя на 90+ минуте тянуть время. Да ведь?? ДА???
+42
-1
+41
Выражение лица на первом фото такое типа его подписал Реал, вместо Мбаппе. Ну это все шутки, а так конечно парень станет незаменимым игроком........лавки
+31
-2
+29
Базар какой-то развели. Ушёл и ушёл. От него что там толку не было, что в Зените не будет. Полгода посидит и в аренду поедет к Бакаеву.
+27
-3
+24
Ох, как любят агенты привлекать внимание к себе... Ждем голую вечеринку с участием Гегечкори, Андреева, Артемова и Ткаченко)
+18
0
+18
Кто наконец-то скажет зенитовским селекционерам, что это не Одил...
+9
-1
+8
Я помню как 5 лет назад Красава с ним выпуск записывал, там было пиара, будто новый Аршавин минимум)))) Как же любим мы пиарить абсолютно серых футболистов, которые пару раз в рпл по мячу попали)
+8
0
+8
Ответ Франк Небо
Ахметов был недоволен количеством игрового времени и отношением клуба к российским игрокам. И поэтому он перешёл в Зенит - клуб, который славится всем этим. Жду как Ахметов будет играть все 90 минут все следующие матчи, а не будет безвылазно сидеть на лавке, в лучшем случае выходя на 90+ минуте тянуть время. Да ведь?? ДА???
И наверняка пообещали выход на поз. 8 или 10!
+5
0
+5
Ответ Anton Bogner
Ох, как любят агенты привлекать внимание к себе... Ждем голую вечеринку с участием Гегечкори, Андреева, Артемова и Ткаченко)
Гурцкая тоже придёт)
+3
0
+3
Ответ Kit244098
Никто не мешал киргизу достать свой киргизский паспорт. Тогда бы фигурировал в качестве иностранца и проблем бы не было)) Не огорчайтесь, краснодарские. Шлак слили и слава богу.
А как бы он достал киргизский паспорт, имея на своем счету с десяток матчей за национальную сборную России? :)
+4
-1
+3
Ответ Доктор Верховцев
Базар какой-то развели. Ушёл и ушёл. От него что там толку не было, что в Зените не будет. Полгода посидит и в аренду поедет к Бакаеву.
Так может Ахметов для этого и перешёл в Петроград. У них там уже замазано с арабами.
+3
0
+3
Ещё один поставшик кринжа на наши головы
+3
0
+3
Всегда искренне удивлялся как это чудо проходило в состав ЦСКА. Потом долго удивлялся что он отправился не в лучшую лигу мира, а в Краснодар. Теперь блин Зенит. Как? Каааак?
+4
-1
+3
Исходя из вышеперечисленного тут двух мнений быть не может. Агент начал вести грязную игру. Даже представить себе не могу, кем надо быть, чтоб ткнуть на вариант агента Ахметова
+3
0
+3
Ответ Кую коней
И наверняка пообещали выход на поз. 8 или 10!
а кто сейчас в зените на этих позициях играет? кто уже пакует чемоданы перед лицом неизбежного проигрыша конкуренции?
+2
0
+2
Ответ Kit244098
Никто не мешал киргизу достать свой киргизский паспорт. Тогда бы фигурировал в качестве иностранца и проблем бы не было)) Не огорчайтесь, краснодарские. Шлак слили и слава богу.
киргизы не считаются легионерами в рпл
+2
0
+2
Ахметова сейчас подписали, чтобы сплавить на полгода в аренду в тонущий Сочи - это же очевидно. Там у него практика точно будет. Так что логику игрока понять, в теории, можно. А вот мезотность агентуры...
+2
0
+2
в "Краснодаре" к иностранцам относятся лучше чем к россиянам...- сказал Ахметов
а как же фирменный их девиз, про только своих воспитанников?
+1
0
+1
В Зените ему с такими закидонами самое место
+4
-3
+1
Гегечкори считает: если бы «Краснодар» предложил достойный контракт, Ахметов остался бы. «Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям».
--------------------------------------
Я что-то плохо не понял ©
А "Краснодар" что, ОБЯЗАН ХОТЕТЬ оставить Ахметова? Интересно, почему?
+2
-1
+1
Все все понимают, слили и ладно, у Зенита лавка с подогревом хоть ?
+1
0
+1
Give me a little respect
0
0
0
Ответ Геннадий Киселев
Так может Ахметов для этого и перешёл в Петроград. У них там уже замазано с арабами.
Скорее всего.
0
0
0
Мне кажется, что речь шла о том что иностранцам платят больше чем российским футболистам в Краснодаре? Ну, это скорее не правда, чем правда. Тут как бы говоря, бизнес и ничего личного.
0
0
0
Какой-то лжи в сообщении агента не заметил, только глупость про отношение и лавку. Так как в зените давно иностранцам позволяется больше, а вероятность полировки лавки там для Ильзата выше. Про бабки - скорее всего правда, зенит просто перекупил игрока и всё. С одной стороны. С другой гендир Краснодара по пунктам прав. Ушёл и ушёл - фиг с ним.
Ну а уходить во время борьбы за чемпионство. Ну такое себе. В Краснодаре шансов бороться за него на поле у него точно было бы больше, чем в зените.
0
0
0
Ответ krokodilych
А как бы он достал киргизский паспорт, имея на своем счету с десяток матчей за национальную сборную России? :)
А что такого не может быть?
0
0
0
да какая разница, кто прав, кто виноват... Проигрывает в этой истории, похоже, только Зенит, т.к. не усилит этот игрок команду. Скамейку, разве что, отполирует. Но это можно было и дешевле сделать...
0
0
0
В Зените, конечно, отношение к россиянам лучше. А бразильцев просто угнетают.
0
0
0
Ответ Франк Небо
Ахметов был недоволен количеством игрового времени и отношением клуба к российским игрокам. И поэтому он перешёл в Зенит - клуб, который славится всем этим. Жду как Ахметов будет играть все 90 минут все следующие матчи, а не будет безвылазно сидеть на лавке, в лучшем случае выходя на 90+ минуте тянуть время. Да ведь?? ДА???
Да его сразу на помощь Сочи в аренду сбагрят же ж..)
0
0
0
Разговоров- будто из Краснодара ушел один из лидеров. А по факту -отряд вряд ли заметит потерю бойца. Ну а зенитушка пыжится изо всех сил на трансферном рынке, чтобы не упустить чемпионство.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий