«Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» «Оренбург» не смущает, что их новичка обвиняют в насилии 🤦‍♂️

«Мы не переживаем за репутацию».

До РПЛ почти доехал новый игрок, обвиненный на родине в преступлении. Знакомьтесь, 19-летний вингер чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсон, которого арендует «Оренбург» с правом выкупа.

В Чили его обвинили в попытке убийства и систематическом насилии в отношении бывшей девушки. Но спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева ситуация не смущает. Более того, это как раз и стало причиной взаимного интереса клуба и игрока.

Что сказал Андреев?

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? – отреагировал Андреев в комментарии для Sport24. – О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.

Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать».

Что произошло с девушкой?

● 6 ноября бывшая девушка футболиста Камила Сепульведа вызвала полицию. Томпсону предъявили обвинения в попытке убийства. По словам прокурора, занимающегося делом, Хорди жестоко избил девушку и попытался задушить на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом эпизоды насилия с его стороны повторялись систематически.

● Сначала Томпсона арестовали на 45 суток, но через несколько дней меру изменили на домашний арест. А в декабре сторона игрока добилась шестимесячной отсрочки меры пресечения – под залог 100 млн песо (около 105 тысяч евро ). Адвокат Томпсона Хосе Мендоса отметил, что это значительная сумма для футболиста, которую он не сможет закрыть лично.

Камила решением суда осталась недовольна: «Я нахожу это гнусным. Вот что такое правосудие в Чили, это невозможно терпеть. Его хотят выгнать, чтобы все замять. Я спокойна, потому что он ушел, но он все еще зол – то есть он может сделать что угодно и когда угодно. Он никогда не изменится, потому что ему все прощают.

Очевидно, план «Коло-Коло» в том, чтобы он уехал, и его не осудили здесь. На него не надели наручники, он вышел с полицейским будто на прогулку. Его даже попросили сфотографироваться – вот почему я говорю, что правосудие никогда не восторжествует. Они все в сговоре».

● На днях Андреев анонсировал скорый переход Томпсона: «Документы о трансфере между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах».

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в интервью Sport24 поделился подробностями по паспорту и трансферу: «Договор между «Оренбургом» и «Коло-Коло» об аренде с правом выкупа Томпсона подписан. Пока это арендное соглашение до конца этого сезона. Футболист многообещающий, хотелось бы увидеть его в деле, поэтому решение о полноценном выкупе игрока будет принято в конце сезона. Пока конкретных цифр по условиям полноценного контракта говорить не можем, посмотрим на футболиста и летом займемся этим вопросом.

У Томпсона заканчивается паспорт, поэтому не хотелось бы, чтобы по приезде в Россию у игрока были проблемы с ним. Не хочется, чтобы футболист покидал команду в разгар сезона, поэтому он сейчас занимается заменой паспорта. Томпсон не успеет до начала первых сборов, но заедет на них. Футболист появится позже, после начала первого сбора 11 января».

В этом сезоне Томпсон провел за «Коло-Коло» 32 матча во всех турнирах: забил шесть голов и дважды ассистировал.

Что известно об Андрееве?

Дмитрий Андреев – бывший капитан «Оренбурга», который прошел с клубом все профессиональные лиги. В РПЛ защитник играл аж до 38, при этом есть интересный нюанс: между первым и вторым сезоном в высшей лиге он 15 лет играл в дивизионах ниже (это рекорд).

До «Оренбурга» Андреев поиграл в «Уралане», сочинской «Жемчужине», тульском «Арсенале», «Ладе», «Волге» и «Тюмени». А после завершения карьеры в 2019-м стал спортивным директором «Оренбурга». При Андрееве клуб обратил серьезное внимание на латиноамериканский рынок: спортдир отмечал, что в этом сыграл важнейшую роль бывший тренер команды Марцел Личка.

«Я был на этих переговорах и видел, как они сначала были ошарашены, а затем реакция менялась на улыбки и интерес к проекту. Марцел очень сильно повлиял на то, что наши латиноамериканцы все-таки сюда приехали», – говорил Андреев.

Дмитрий подробно описывал селекцию «Оренбурга» в программе «Это футбол, брат!» – еще до ухода Лички в «Динамо»: «Все выглядит просто у нас: клуб маленький, мы не можем держать селекционный отдел. Сел президент Василий Петрович [Еремякин], сел Марцел [Личка] и я. Марцел называет проблемные позиции. Мы понимаем, что надо укрепить, потом я звоню в агентство Ultimate Sports, Домингесу – говорю, что нужны такие позиции под такие цифры. Они скидывают, я из 100 человек выбираю 20. Потом мы садимся с аналитиком и из этой двадцатки выбираем пять – и только с ними я иду к Марцелу. Ключевое слово за ним».

Фото: vk.com/fcorenburg; East News/PANDRES PINA / PHOTOSPORT / Photosport via AFP