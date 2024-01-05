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«Зенит» забирает Ахметова у «Краснодара»! Ого, трансфер между конкурентами за титул

Краснодар Краснодар
Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
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За 100 млн рублей.

Ого, вот это начало трансферного окна! Ахметов очень близок к переходу в «Зенит» – возможно, самый неожиданный переход прямо сейчас.

Что известно?

Первым о трансфере сообщил ютуб-канал «Это футбол, брат!»: «Подвезли вам инсайд, чтобы вы не скучали. Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит». 

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков моментально подтвердил: петербургский клуб заплатит за игрока около 100 млн рублей. Инсайдер Иван Карпов написал про 850 тысяч евро и добавил про контракт на 3,5 года.

А зачем Ахметов «Зениту»?

Все выглядит очень странно, учитывая слова самого Ахметова от сентября 2023-го: «[Хочу] исполнить мечту – уехать в европейский топ‑клуб! И завоевать с «Краснодаром» трофей! Потихонечку обретаю тот путь, к которому шел изначально в ЦСКА». 

Александр Дорский настроен скептически: «Зачем Ахметов «Зениту», совсем непонятно. «Зенит» этого сезона – команда без базовой схемы, с меняющимися ролями некоторых игроков даже в рамках одной системы. 

Ахметов – игрок, в котором в ЦСКА разочаровались как в центральном полузащитнике, которого «Краснодар» не рассматривал как флангового стартового нападающего как только немного вышел из кризиса. Ну и что-то не помню восторгов (и сожалений, что не сложилось у самих) Семака от Ахметова осенью 2018-го, когда Ильзат реально разрывал, а «Зенит» по качеству состава был слабее, чем сейчас.

«Зенит» уже давно не взрывает внутренний рынок трансферами типа Бухарова и Данни, но переходы из клубов РПЛ можно разделить на несколько категорий. Были не слишком попсовые, но понятные покупки (ярчайший пример – Кузяев, один из лучших опорников предтопов, способный закрыть правый фланг), попсовые и понятные (Коваленко) и малообъяснимые действия (Изидор). 

Пока что Ахметов гораздо ближе к Изидору, чем к первой категории».

Автор Sports.ru Илья Васильев тоже попытался найти причины трансфера: «Возможно, «Зенит» ожидает отток лавочников – Ахметов станет новой заменой. После ЦСКА почти не играет в центре, хотя при Гончаренко был интересной опцией. На мяче лучше Ерохина и Ду Кейроса, но явно слабее Коваленко. Сложно понять, чего сейчас хочет «Зенит». При Семаке трансферы были точечными. После 24 февраля по понятным причинам больше рандома (Изидор, Фернандес, Ахметов). И пока он продолжается».

Путь Ахметова: ругань с «Рубином», основа в ЦСКА и блеклое время в «Краснодаре»

Ильзат влетел в большой футбол в составе «Рубина»: дебютировал в основе в сентябре 2014-го в возрасте 16 лет и 8 месяцев в матче Кубка России с «Луч-Энергией» и стал самым молодым дебютантом в истории клуба. Через пару месяцев выскочил и в РПЛ против «Мордовии».

В 2016-м Ахметов разругался с клубом из-за денег: игрока сначала перевели в дубль, а потом в отдел кадров. На базу даже не пускали, а тренер Курбан Бердыев обвинял в том, что Ильзатом управляет агент. Пришлось уйти. 

«Зенит» заглядывался на Ахметова уже тогда – даже позвал на предсезонку летом 2018-го, Семак дал ему 35 минут против австрийского «Пинцгау». Не впечатлил – после первого сбора отправился домой и чуть позже перешел в ЦСКА.

В московском клубе Ахметов засверкал: стабильно выходил на поле, поучаствовал в победах в еврокубках (в том числе дома над «Реалом») и дорос до сборной России. Правда, с ходу в ней не сложилось – полузащитник не приехал из-за травмы, больше вызовов не было.

Какое-то время ходили слухи о переходе в сборную Кыргызстана, на игрока засматривался тренер Александр Крестинин, но все опровергли сам игрок и отец: хотели заиграть исключительно в России. И это получилось: в 2019-м Ахметов все-таки доехал до российской сборной, за которую провел девять матчей.

В июле 2022-го Ильзат перешел свободным агентом в «Краснодар» – снова ходили слухи о «Зените», но игрок оказался на юге России. Там он выступал полтора года и за это время так и не убедил.

Подтверждает Дорский: «Понимаю, что в «Краснодаре» очень сдержанно относятся к Ильзату. Даже после удачных матчей (их было больше при Сторожуке, но и при Ивиче случались классные выходы – например, с «Оренбургом») особых восторгов, кажется, никто не испытывал».

В январе 2024-го, похоже, Ахметов все же доедет до «Зенита» – по крайней мере, все сейчас складывается именно так.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Максим Богодвид, Алексей Даничев, Владимир Астапкович

10 комментариев
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На мяче Ахметов слабее Коваленко?) Ильзат один из самых техничных россиян за последние лет 10. Другое дело, что кроме филигранной работы с мячом Ахметов толком ничего не умеет и зачастую попросту бесполезен на поле, это ему мешает заиграть на принципиально ином уровне
+12
0
+12
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
в среднем проводит 30 минут за матч. ослабление конкретное)
+6
0
+6
а ведь когда-то Зенит проворачивал трансферы за 50 000 рублей — инфляция никого не щадит
+3
0
+3
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Да я не скажу, что уход Ахметова как-то сильно ослабит Краснодар, он там даже не первый запасной. Видимо из Зенита сейчас побегут паспортисты, вот и докупают очередных Суторминых и Ерохиных
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Комментарий удален пользователем
Чтобы перепродать в Турцию. Чо непонятно то??
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потихоньку Зенит начинает осваивать азиатский рынок))
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Ответ Shuller18
На мяче Ахметов слабее Коваленко?) Ильзат один из самых техничных россиян за последние лет 10. Другое дело, что кроме филигранной работы с мячом Ахметов толком ничего не умеет и зачастую попросту бесполезен на поле, это ему мешает заиграть на принципиально ином уровне
Да, чуть загнул, стоило пояснить шире)

Считаю Коваленко мегаталантливым на мяче: он классно развивает атаки, думает на несколько шагов вперед. Жаль, что не заслужил норм шанса осенью. Да и под Венделом и Клаудом тяжело заиграть

Ахметов тоже хорошо обращается с мячом (особенно при раннем Гончаренко). Но в моем понимании скилл в центре поля должен снизиться: привык к краю, в Красе слегка выпадал, легко выключается

Возможно, заводские настройки близки, но я уверен, что Коваленко сильнее и грамотнее на мяче (и может прогрессировать), хотя скиллы Ахметова не отрицаю. Может, вкусовщина)
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Ответ Назарбек Рамунанаев
правда в том, что это лига Зенита и он может забирать кого угодно у любой команды РПЛ. это стало понятно, когда они забрали праймого Быстрова за копейки, да и история с Суторминым весьма показательна
Сколько копеек заплатили за прямого Быстрова?
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