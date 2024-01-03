В сборной Сирии на Кубке Азии воспитанник ЦСКА. Кто он?

Неожиданный кроссовер.

Вы точно не ждали такую новость: 18-летнего голкипера молодежки ЦСКА Максима Саррафа вызвали во взрослую сборную Сирии на предстоящий Кубок Азии.

Максим уже в расположении сборной: тренируется в Дубае, первый товарищеский матч Сирии –5 января против Кыргызстана.

Как так вышло?

Отец Максима Филипп – сириец: в 1982-м приехал из Алеппо учиться в Московский государственный строительный университет – и остался в России.

Максим родился в Москве, но имеет два гражданства: сирийское и российское.

Сарраф не рассказывал, но по странице отца очевидно: любовь к футболу и сборной Сирии – от Филиппа: мужчина подписан на все новостные паблики про сирийских игроков, сирийцев в Европе и так далее.

В прошлом декабре Сарраф дебютировал за молодежную сборную Сирии, в марте вызвали уже во взрослую – пока оставался в запасе, играя за U-23.

В 2021 году появлялась новость, что Сарраф имеет алжирские корни и вообще мечтает выступать за сборную этой страны. Но в первоисточнике все напутано: Максима называют вратарем «Спартака», Филиппа алжирцем, а на обложке – фото Кепы.

«Опыт выступления за сборную добавит ему уверенности. Акинфеев тоже рано начал, играет до сих пор. Так что это все это самого игрока зависит. Я думаю, это просто говорит о том, что в ЦСКА хороший уровень вратарской подготовки, есть молодые ребята хорошие, которые там растут и прогрессируют. Верю в Максима», – говорит агент игрока Алексей Сафонов.

Тренер вратарей Вячеслав Чанов рад вызову Саррафа в сборную и тоже подчеркивает в этом роль вратарской школы ЦСКА.

«Вызов Саррафа – показатель работы школы ЦСКА. Мы в свое время с Евгением Гинером начинали развитие вратарского направления – выстроили пирамиду из тренеров младших возрастов, средних, старших, дубля и основы. Тренер основы был вершиной этого треугольника. Вся подготовка вратарей в клубе шла в единой системе. Люди переходили из возраста в возраст и знали примерный набор упражнений, только требования становились выше год от года.

Это приятная новость. Но если он сыграет на Кубке Азии за Сирию, то будет недоступен для сборной России», – сказал Чанов «Матч ТВ».

Со сборной России шансов мало и без сирийцев: в этом сезоне Сарраф не сыграл ни одного матча даже за молодежку – проигрывает конкуренцию Владимиру Шайхутдинову.

Зато в Сирии рады: в комментариях к фотографиям Максима любой давности в инстаграме поддерживают изо всех сил.

Кто тренирует Сирию? И с кем она сыграет на Кубке Азии?

Вы будете удивлены, но к континентальному турниру сирийцев готовит Эктор Купер – тот самый аргентинец, который дважды довел «Валенсию» до финала ЛЧ, но не выиграл ни один из них.

На Кубок Азии опытный тренер вызвал шесть новичков – Купер не говорил конкретно про Саррафа, но отмечал: пассажиров нет, верит в качества каждого. Вряд ли Максим сыграет прямо сейчас: есть опытный Ибрагим Альма (80 игр за сборную), у его дублера – больше 20.

В случае Саррафа верят в перспективу: Максим не только единственный вратарь-легионер в заявке на Кубок Азии, но и самый молодой – остальной троице за 30.

На групповом этапе Сирии предстоит сыграть с Узбекистаном (и Аббосбеком Файзуллаевым из ЦСКА), Австралией и Индией. Группа довольно крепкая – выйти из нее сирийцам будет непросто.

Поболеем за Саррафа?

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh / Stringer; philip.sarraf; Федерация футбола Сирии; instagram.com/max_sarraf_1; pfc-cska.com