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В сборной Сирии на Кубке Азии воспитанник ЦСКА. Кто он?

ЦСКА ЦСКА
Сборная Сирии по футболу Сборная Сирии по футболу
Алексей Сафонов
Вячеслав Чанов
Кубок Азии Кубок Азии
Эктор Купер Эктор Купер
ЦСКА мол ЦСКА мол
Футбол Футбол

Неожиданный кроссовер.

Вы точно не ждали такую новость: 18-летнего голкипера молодежки ЦСКА Максима Саррафа вызвали во взрослую сборную Сирии на предстоящий Кубок Азии. 

Максим уже в расположении сборной: тренируется в Дубае, первый товарищеский матч Сирии –5 января против Кыргызстана.

Как так вышло?

Отец Максима Филипп – сириец: в 1982-м приехал из Алеппо учиться в Московский государственный строительный университет – и остался в России.

Максим родился в Москве, но имеет два гражданства: сирийское и российское.

Сарраф не рассказывал, но по странице отца очевидно: любовь к футболу и сборной Сирии – от Филиппа: мужчина подписан на все новостные паблики про сирийских игроков, сирийцев в Европе и так далее.

В прошлом декабре Сарраф дебютировал за молодежную сборную Сирии, в марте вызвали уже во взрослую – пока оставался в запасе, играя за U-23.

В 2021 году появлялась новость, что Сарраф имеет алжирские корни и вообще мечтает выступать за сборную этой страны. Но в первоисточнике все напутано: Максима называют вратарем «Спартака», Филиппа алжирцем, а на обложке – фото Кепы.

«Опыт выступления за сборную добавит ему уверенности. Акинфеев тоже рано начал, играет до сих пор. Так что это все это самого игрока зависит. Я думаю, это просто говорит о том, что в ЦСКА хороший уровень вратарской подготовки, есть молодые ребята хорошие, которые там растут и прогрессируют. Верю в Максима», – говорит агент игрока Алексей Сафонов.

Тренер вратарей Вячеслав Чанов рад вызову Саррафа в сборную и тоже подчеркивает в этом роль вратарской школы ЦСКА.

«Вызов Саррафа – показатель работы школы ЦСКА. Мы в свое время с Евгением Гинером начинали развитие вратарского направления – выстроили пирамиду из тренеров младших возрастов, средних, старших, дубля и основы. Тренер основы был вершиной этого треугольника. Вся подготовка вратарей в клубе шла в единой системе. Люди переходили из возраста в возраст и знали примерный набор упражнений, только требования становились выше год от года.

Это приятная новость. Но если он сыграет на Кубке Азии за Сирию, то будет недоступен для сборной России», – сказал Чанов «Матч ТВ».

Со сборной России шансов мало и без сирийцев: в этом сезоне Сарраф не сыграл ни одного матча даже за молодежку – проигрывает конкуренцию Владимиру Шайхутдинову.

Зато в Сирии рады: в комментариях к фотографиям Максима любой давности в инстаграме поддерживают изо всех сил.

Кто тренирует Сирию? И с кем она сыграет на Кубке Азии?

Вы будете удивлены, но к континентальному турниру сирийцев готовит Эктор Купер – тот самый аргентинец, который дважды довел «Валенсию» до финала ЛЧ, но не выиграл ни один из них.

На Кубок Азии опытный тренер вызвал шесть новичков – Купер не говорил конкретно про Саррафа, но отмечал: пассажиров нет, верит в качества каждого. Вряд ли Максим сыграет прямо сейчас: есть опытный Ибрагим Альма (80 игр за сборную), у его дублера – больше 20.

В случае Саррафа верят в перспективу: Максим не только единственный вратарь-легионер в заявке на Кубок Азии, но и самый молодой – остальной троице за 30.

На групповом этапе Сирии предстоит сыграть с Узбекистаном (и Аббосбеком Файзуллаевым из ЦСКА), Австралией и Индией. Группа довольно крепкая – выйти из нее сирийцам будет непросто. 

Поболеем за Саррафа?

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh / Stringer; philip.sarraf; Федерация футбола Сирии; instagram.com/max_sarraf_1; pfc-cska.com

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7 комментариев
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Максима называют вратарем «Спартака», Филиппа алжирцем, а на обложке – фото Кепы)))))))))))

И не выиграл, а проиграл, и не в шахматы, а в преферанс
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Подскажите, а так он разве не потеряет место российского игрока в заявке? (ну , если вообще будет когда-то заявлен)
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Он проигрывает конкуренцию Торопу и Шайхутдинову, следовательно не так уж и хорош. Если б был на подходе к основе, не пустили бы за Сирию играть. Но безусловно круто что человек съездит на большой турнир.
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Есть за кого поболеть на кубке.
И за Сирию и за Узбекистан.
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Кроссовер какой-то...неожиданный
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Мне кажется это в сборной Сирии больше состав не квалифицирован, если берут 4 вратаря ЦСКА
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