«Спартак-2» возрождается – с Комбаровым в роли тренера. В 2022-м фарм закрывали, чтобы сэкономить

Приятная новость для болельщиков «Спартака»: руководство объявило о возрождении второй команды – уже через полтора года после закрытия.

«Такое решение принято в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол», – сказано в заявлении клуба.

Вероятно, «Спартак-2» заявят во Вторую лигу. Руководить командой будет Дмитрий Комбаров, пишет Metaratings.ru. Экс-игрок «Спартака» с июля 2022-го тренирует петербургскую «Звезду» – возможно, вместе с Комбаровым перейдет и часть футболистов. Петербуржцы играют во Второй лиге Б: лишь 12-е место Группы 2, шансов на повышение нет.

«Спартак-2» закрыли в мае 2022-го – чтобы не тратить 400-500 млн ежегодно

«Закрыли по финансовым соображениям – в такое время живем, – объяснял главный тренер команды Евгений Бушманов в интервью «Чемпионату». – Все это понятно и объяснимо. Радоваться особо нечему. С другой стороны, «Спартак-2» провел хороший сезон: футболисты растут, развиваются, проект приносил пользу «Спартаку» и всему российскому футболу. По крайней мере, много футболистов прошли через эту команду, затем заиграв в РПЛ».

Тогда «Матч ТВ» писал, что руководство «Спартака» может продать часть территории клубной академии в Сокольниках под жилую застройку. «Спорт-Экспресс» добавлял, что бюджет «Спартака» сократится в сезоне-2022/23 с 11 до 8 млрд рублей. Bloomberg сообщал, что с 18 февраля по 28 марта состояние экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна упало с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд.

Весной 2021-го бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков говорил, что содержание второй команды обходится в 400-500 млн рублей в год.

Лучшие бомбардиры «Спартака-2» так и не заиграли в основе. Фарм несколько лет выступал в ФНЛ

«Спартак-2» выступал в 90-е, а современная история началась в 2013-м. Тренером взяли уже упомянутого выше Бушманова: в 2015-м он вывел команду в ФНЛ, сразу занял там пятое место – самое высокое за семь лет. Бушманов на время уходил из команды, но в марте 2021-го вернулся: с ним «Спартак-2» сначала финишировал 14-м, а в сезоне-2021/22 – седьмым.

В фарме наигрывали футболистов для «Спартака» или последующей продажи в другие клубы. Больше всех с 2013-го за вторую команду забил Владимир Обухов – 44 гола. Но в основу он не пробился: угодил в допинг-скандал, сейчас играет за «Оренбург».

Еще в «Спартаке-2» сверкали Денис Давыдов (33 гола), Владислав Пантелеев (26), Александр Руденко (25), Сильванус Нимели (23), Георгий Мелкадзе (21) и Владислав Шитов (18). Кто-то сейчас в РПЛ, но построить большую карьеру в «Спартаке» не вышло ни у кого.

Рекордсмены по матчам за «Спартак-2» тоже многого не добились: Артем Воропаев (136 матчей), Игорь Леонтьев (125), Константин Савичев и Артем Самсонов (по 120).

Фото: vk.com/fcsm_official; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press