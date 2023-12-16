Бывший тренер Испании и «Монако» Морено – в «Сочи» с последнего места РПЛ!

Отказал Косово.

У «Сочи» новый тренер: команду на последнем месте РПЛ подобрал Роберт Морено. Тот самый из сборной Испании! Он вел переговоры со сборной Косово, но не договорился и уехал в Россию.

Назначение само по себе необычное. Еще удивительнее – в контексте турнирного положения.

«Сочи» перед паузой: три победы, дно таблицы, убрали двух тренеров

«Сочи» с 11 очками за 18 матчей замыкает таблицу РПЛ.

Начинали сезон с Дмитрием Хохловым, но не получилось: две победы в чемпионате, в остальном – поражения. Тренера уволили после выездного поражения от «Спартака».

За «Сочи» вновь взялся Александр Точилин. У него еще меньше побед – одна, зато были 3:3 с «Динамо». Команда по-прежнему последняя, от зоны стыков четыре очка.

Василий Уткин уже не верит в Морено: «В «Сочи» его ждет крах. Ну, если только клуб не купит 7-10 новых игроков.

Морено – книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать ее – никогда он не решал такой задачи.

Кстати, в единственном его карьерном успехе, в сборной Испании, где он, изначально ассистент, подменял Луиса Энрике, у которого умирала от тяжелой болезни дочь, – он тоже не решал проблем коллектива. Он уже сложился к тому драматическому моменту, когда Морено временно заступил на должность.

А вообще он нигде не проработал долго. В принципе, это то же самое. Кстати, не помню успешного главного тренера в России – испанца».

Морено мог приехать в Россию в декабре 2020-го – звал «Спартак»

Испанского тренера связывали с Россией и раньше: три года назад его рассматривал «Спартак». Агент подтверждал: «Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными. Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно. Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом».

Тогда не срослось, и во главе московского клуба остался Доменико Тедеско. Морено же подождал полгода и устроился в «Гранаду».

Теперь испанец в «Сочи». Настоящее испытание для тренера, который практически не работал главным.

Что мы знаем о Роберте Морено

У нас выходил развернутый профайл на Морено, когда он возглавил «Монако» Александра Головина.

● Морено родился в каталонском городе Оспиталет и вырос в скромной семье. Тренерской работой заинтересовался аж в 14 – принял предложение учителя физкультуры поработать с младшими классами, а уже через два года возился с детьми из местного маленького клуба «Флорида».

● В 2008-м познакомился с Луисом Энрике, который работал с «Барселоной» Б (ему порекомендовали Морено как видеоаналитика), но из-за административных перестановок в клубе трансфер в «Барсу» отложился на два года – аналитиком в «Барселону» он устроился в 2010-м;

● Морено не расставался с Энрике, стал его ассистентом и ездил в «Рому», «Сельту», «Барселону» и сборную Испанию, а когда Луис брал отпуск, Морено работал помощником Хуана Унсуэ в «Сельте».

● Бывшие коллеги и функционеры рассказывают, что Морено помешан на аналитике и тактике, видеоразборах и анализе больших объемов данных.

● Морено настолько двинут на футболе, что вместе с женой Лурдес Торресильяс в 2013-м основал издательство Fútbol de Libro и одноименный магазин, где продает напечатанные книги: FDL выпускает чтиво исключительно на узконаправленные футбольные темы.

● Морено написал и через Fútbol de Libro выпустил книгу, в которой структурировал знания о тактике. «Мой рецепт – 4-4-2» – не просто тактический манифест, а концептуальный труд, в котором Роберт рассуждает о философии футбола: «Футбол, пожалуй, единственный командный вид спорта, в котором клуб без атакующего стиля в качестве доминирующего может выиграть матч и даже чемпионат».

● В «Монако» Роберт поработал с Головиным. Российский полузащитник хвалил тренера: «Морено – грамотный, очень большой упор делает на тактику». Правда, совместная работа не была долгой: испанец пришел в декабре 2019-го и провел лишь 12 матчей, затем началась пандемия коронавируса и сезон завершили досрочно. В июле 2020-го тренера уволили.

● В 2021-м Морено всплыл в «Гранаде» и подписал контракт на два года. Но не протянул и половины: уже в марте 2022-го его убрали за плохие результаты, временщик Рубен Торресилья и заменивший его Айтор Каранка не спасли от вылета. С тех пор «Гранада» не вылезает из второй лиги. Испанец тоже сидел без работы – нашел только сейчас.

Морено со скандалом увольняли из сборной Испании – подменил Луиса Энрике (у которого умерла дочь) и не захотел уходить

Грустный и очень известный сюжет.

Морено подменил друга Энрике в сборной Испании на фоне трагических событий – у Луиса от рака умирала дочь.

Роберт мощно прошел отбор к Евро-2020 – семь побед в девяти матчах. В среднем команда забивала 3,3 гола за игру – лучший результат среди всех тренеров сборной Испании, у которых больше двух матчей.

Морено говорил, что в любой момент уступит пост, когда Луис будет готов вернуться, но дальше все закрутилось: сам Роберт захотел поехать на Евро главным и болезненно отреагировал на возвращение Энрике.

В итоге Луис снова возглавил Испанию и назвал поведение Морено предательством.

Энрике заявил: «Не хочу, чтобы в моем штабе был человек с таким характером. Амбиции – это хорошо, но чрезмерные амбиции – это большой недостаток. Вот почему я принял такое решение: сказал ему, что больше не вижу его своим вторым тренером. Мы доброжелательно завершили встречу».

Сам Морено позже ответил, что не понимает, в чем дело. В сборную, как и в тренерский штаб Энрике, он больше не возвращался.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/MIGUEL RIOPA / AFP, Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP, CRISTINA QUICLER / AFP, JOSE JORDAN / AFP