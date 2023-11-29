ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Спартак» проиграл в Оренбурге – полуоснове. Нелепое удаление, нырок Соболева и ссора Абаскаля с соперником

Оренбург Оренбург
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Ругались с Сиваковым на итальянском!

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России, начали плей-офф Пути РПЛ с гостевых 0:1.

«Оренбургу» хватило резервистов. Помогли ненужный фол «Спартака» и удаление

И это при том, что «Оренбург» сыграл далеко не основой.

Например, вратарь Алексей Кеняйкин, защитник Данила Хотулев и полузащитник Николай Титков появились у оренбуржцев в старте, хотя в РПЛ провели только по одному матчу. Владимир Полуяхтов отыграл в лиге лишь три, Ярослав Михайлов – четыре. А южноамериканские лидеры – Джимми Марин, Лукас Вера и Сесар Флорентин – остались в запасе.

Даже так «Спартак» быстро позволил сопернику повести: на 10-й минуте Никита Чернов нарушил в штрафной, а как раз мало игравший Титков четко реализовал пенальти. 

«Спартак» провел, возможно, худший тайм в сезоне – почти не создавали моментов. А на 40-й минуте проблем добавил Олег Рябчук: он получил красную за фол последней надежды, то есть лишение явной возможности забить. С наказанием спорить трудно, это срыв выхода один на один. Правда, выглядело само нарушение весьма нелепо, а решение судьи приняли только после долгого ВАР-просмотра.

В конце первого тайма в ворота «Спартака» могли назначить еще один пенальти – за фол Наиля Умярова на Михаиле Сивакове. Однако бригада судьи Алексея Сухого посчитала контакт недостаточно акцентированным для 11-метрового.

На перерыв главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уходил, в бурном диалоге с Сиваковым. Момент вблизи снял корреспондент «СЭ» Владимир Пушкарев. Там слышно и хорошо видно, как тренер и игрок спорят – на итальянском! Звучит и, судя по всему, итальянский мат.

«Обсуждали два эпизода. Первый – симуляция. – подтвердил после игры Абаскаль. – Второй, когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая карточка. У нас такая была в матче с «Уралом». Это очевидные эпизоды».

«Мне не совсем понравилось то, как он высказывался о нашей команде, что мы симулируем, – заочно ответил Михаил Сиваков. – Не считаю, что сегодня кто‑то симулировал, была хорошая мужская игра. Я говорю по‑итальянски. Понимал, что он говорит, и мне это не понравилось. И я ему просто ответил, что не надо так говорить о нашей команде».

То, что Сиваков отвечал на итальянском, не должно удивлять: 35-летний белорус два года провел в Италии. В 2009-м он поехал в «Карьяри», а следующий сезон провел в аренде в «Пьяченце».

Симуляция Соболева – ну что это такое?

Во втором тайме лучший шанс «Спартака» сравнять упустил Никита Чернов: уже в добавленное время не попал по воротам с нескольких метров головой.

Ну а один из главных хайлайтов – вот это падение Александра Соболева. Форвард «Спартака» рассчитывал на пенальти, хотя достойного для пенальти касания с защитником Хотулевым совсем не видно.

Это тоже было в добавленное время, итог эпизода – только желтая Соболеву.

Не очень понятно, на что рассчитывал Александр.

Соболева признали лучшим игроком матча, но он передал награду автору победного гола Николаю Титкову.

«Спартак» проиграл впервые с начала ноября – тогда было кубковое поражение от «Краснодара». «Оренбург» же, наоборот, прервал семиматчевую безвыигрышную серию – предыдущий раз оренбуржцы побеждали «Сочи» в начале октября.

Два важных факта о плей-офф Кубка России, которые нужно учитывать. Это первый из двух матчей, но второго ждать долго – в Москве сыграют только в марте.

Даже если «Спартак» проиграет «Оренбургу», из турнира не вылетят, а переместятся в нижнюю сетку – сработает система с двойным выбыванием.

Оренбург – Спартак 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
29 ноября, 16.00, «Газовик»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 10, пенальти Титков.
ОренбургКеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулев, Сидоров, Титков (Флорентин, 67), Башич (Капленко, 78), Михайлов, Ковалев (Марин, 59), Оганесян (Воробьев, 67), Куэро (Обухов, 78).
СпартакСелихов, Чернов, Бабич, Рябчук, Мартинс Перейра (Зиньковский, 88), Умяров (Пруцев, 70), Игнатов (Зобнин, 78), Хлусевич, Лайкин (Классен, 46), Бонгонда (Медина, 70), Соболев.
Предупреждения:
Титков (32), Оганесян (54), Соболев (90).
Удаление:
Рябчук (40).

Фото: ФК «Оренбург»

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куруш
Я уже не могу на это смотреть! Ну хоть научите его нырять что-ли...
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
napoli_14
Соболев это просто дно, он даже как дельфин хреновый )))
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
На самом деле это дельфин - дно, а не Динамо ;))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Lem
Соболев - это просто фу. Бревноид-симулянт.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barnauldiscovery
Когда соперник начинает активно прессинговать, игроки Спартака сразу теряются, и начинаются вот эти пасы в никуда. Другое дело, что иногда складывается ощущение, что соперник только в матче со Спартаком бегает как заведенный. Хотя я тут могу быть и необъективным, все таки с детства за Спартак
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старик Стариканов
Оренбург порадовал страну,судья молодец не купился на позорный нырок соболевой
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maksonych
Сиваков так-то в Италии играл, так что Абаскаль не на того нарвался
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Nobilius
Предлагаю перевести в обязательном порядке всю ругань в РПЛ, нет, не на итальянский, а на французский язык! То же самое обязать в общении со спонсорами! За нарушение жестко карать! Резко добавит зрелищности, а главное вернет старую русскую традицию 19го века, когда даже крепостные разговаривали с хозяевами строго на французском. Возможно хотя бы культурный уровень лиги выйдет на другой уровень!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Benjamin
Можно сделать так, что бы ни Джикия, ни Соболев, ни другие любители медиа футбола не играли в основе Спартака? Одному замену уже нашли, зимой купите нападающего пжл и забудем этих клоунов как страшный сон.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sunnyboy
Ну что за цирк, спасибо Спартачку. Эти клоуны нужны нашему футболу, для потехи! Дельфиньё должен получить индивидуальную награду!
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воен
Ответ barnauldiscovery
Когда соперник начинает активно прессинговать, игроки Спартака сразу теряются, и начинаются вот эти пасы в никуда. Другое дело, что иногда складывается ощущение, что соперник только в матче со Спартаком бегает как заведенный. Хотя я тут могу быть и необъективным, все таки с детства за Спартак
Тебе любой болельщик любого топового рос. клуба скажет, что "вот они против нас ноги не берегут, а под остальных ложатся". Это ж классика)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Белименко
Эта игра ещё раз показала, что Спартаку очень далеко до стабильности в игре, а резерв слабоват.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVSamaranch
Мы б во дворе в газон закопали персонажа, который не забивает так с 3-х метров, а тут этот хрен себе это позволяет за миллионов 5-7 в месяц и всё зашибись. В голове не укладывается.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVSamaranch
Ответ Антон Белименко
Эта игра ещё раз показала, что Спартаку очень далеко до стабильности в игре, а резерв слабоват.
У Спартака вообще непонятно, где резерв, где основа. Накупили пучок за пятачок одинаковых по классу игроков и теперь Абаскаль под шквалом критики "специалистов" мучается, кого ставить.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жорег Борщофф
Ответ Alex Nobilius
Предлагаю перевести в обязательном порядке всю ругань в РПЛ, нет, не на итальянский, а на французский язык! То же самое обязать в общении со спонсорами! За нарушение жестко карать! Резко добавит зрелищности, а главное вернет старую русскую традицию 19го века, когда даже крепостные разговаривали с хозяевами строго на французском. Возможно хотя бы культурный уровень лиги выйдет на другой уровень!
Мат по-французски достаточно забавно звучит. Не обидно даже. =)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uliss_fc
Если в руководстве не идиоты, то Соболева за такое нужно штрафовать на месячную ЗП.
А турнир должен выписывать дискву постфактум за такое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nz314921@gmail.com
Ответ barnauldiscovery
Когда соперник начинает активно прессинговать, игроки Спартака сразу теряются, и начинаются вот эти пасы в никуда. Другое дело, что иногда складывается ощущение, что соперник только в матче со Спартаком бегает как заведенный. Хотя я тут могу быть и необъективным, все таки с детства за Спартак
согласен. и по-моему- Спартак УЖЕ ушёл в отпуск!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
44ndfwwgbr
Ответ napoli_14
Соболев это просто дно, он даже как дельфин хреновый )))
Дно это тренер, который обсуждает постоянно не хреновую игру своей команды, а судей и соперников.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zak Zotin
Это каким надо быть хлебушком, чтоб в эпоху ВАР таким промышлять? Тут либо Эвребе без ВАР нужен, либо судья из свежего матча ПСЖ в ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Utilizator Ice
А Соболев понял, что сам себя унизил? Вряд ли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
Соболеву пора заняться не футболом, а прыжками в воду, у него талант.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natetinain
Ответ Владимир Павлов
А можно сделать так, чтобы оставить Промеса и с ним молодёжку,дешевле обойдётся,а остальных продать, а деньги раздать пенсионрам Спартака,я имею ввиду которые играли.
можно много полезного сделать. даже, например, глупостей не писать. но вот у тебя почему-то не получается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ренат Довлятчин
Ответ Alex Nobilius
Предлагаю перевести в обязательном порядке всю ругань в РПЛ, нет, не на итальянский, а на французский язык! То же самое обязать в общении со спонсорами! За нарушение жестко карать! Резко добавит зрелищности, а главное вернет старую русскую традицию 19го века, когда даже крепостные разговаривали с хозяевами строго на французском. Возможно хотя бы культурный уровень лиги выйдет на другой уровень!
а обычное общение на немецкий. тогда французский мат никто даже близко не заметит в потоке нежных звуков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RUSfan SpartakOV
Спартак проиграл полурезервом...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viacheslav Khalzov
Ответ barnauldiscovery
Когда соперник начинает активно прессинговать, игроки Спартака сразу теряются, и начинаются вот эти пасы в никуда. Другое дело, что иногда складывается ощущение, что соперник только в матче со Спартаком бегает как заведенный. Хотя я тут могу быть и необъективным, все таки с детства за Спартак
Ощущение, которое вас обманывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Utilizator Ice
Оренбург! Красавцы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVSamaranch
Ответ Жорег Борщофф
Поздравляю с отскоком! Отличный результат.
Ты точно правильно понимаешь слово "отскок"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tuhkan358@gmail.com
Такой юродивой команде не мудрено и дворовой проиграть а это все таки Оренбург— молодцы с победой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis_VD
Угораздило же ещё на стадион, да ещё и в такую погоду отправиться... Команда мёртвая, в атаке полнейший мрак. А самое печальное, что господин Абаскаль не очень-то и хотел, такое ощущение, отыгрываться после перерыва. Зиньковского он выпустил на 88-ой минуте...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Павлов
Ответ Benjamin
Можно сделать так, что бы ни Джикия, ни Соболев, ни другие любители медиа футбола не играли в основе Спартака? Одному замену уже нашли, зимой купите нападающего пжл и забудем этих клоунов как страшный сон.
А можно сделать так, чтобы оставить Промеса и с ним молодёжку,дешевле обойдётся,а остальных продать, а деньги раздать пенсионрам Спартака,я имею ввиду которые играли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Белоусов
Парни, а у Вас как у меня не создалось впечатление, что Спартак при о:1 время тянул???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
То есть то, что у Спартака нет игры - виноват Оренбург и не выданная им желтая???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посторонним В
тут все про соболева, а ведь это ерунда. Была бы игра, не пришлось бы нырять. Я уже почти забил на игру спартака, если ее можно так назвать, но остался один интерес - когда тут некоторым надоест считать этого парня тренером?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viacheslav Khalzov
У партака надо отдельную статистику в матче добавлять - количество нырков дельфина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
О, дельфинчик! ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgueni Pospelov
Зачем Спартак вообще туда приезжал? Постоять на поле и уехать обратно? За такую игру надо публичную порку устраивать!!! Рыжий Буратино так все организовал, что за всю игру пару раз в створ ударили!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Дмитриев
ну что сказать? ноги поехали, а потом решил доиграть! Не прокатило!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий